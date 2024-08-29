Британская администрация выступает за существенное увеличение числа мигрантов, которые будут возвращены.

В Великобритании, согласно заявлениям страны, планируется существенно увеличить количество нелегальных мигрантов, которых отправят на родину. Как сообщает "Файнэншл Таймс", Министерство внутренних дел в Лондоне недавно объявило тендер на £15 миллионов (примерно €17,8 миллиона) для компаний, которые помогут в "реинтеграции" лиц из стран, чьи заявления на убежище были отклонены в Великобритании.

Этот проект будет длиться три года и затронет лиц без действительных разрешений на проживание из одиннадцати стран, в том числе Албании, Бангладеш, Индии, Ирака и Вьетнама. Компании должны будут помочь этим мигрантам, среди прочего, с поставкой продовольствия и поиском работы на родине, а также помочь в розыске их родственников.

Министр внутренних дел Иветт Купер объявила на прошлой неделе, что правительство планирует существенно увеличить число принудительных депортаций. Согласно сообщениям СМИ, правительство планирует выдворить из Великобритании около 14 000 человек к концу года.

На данный момент в этом году более 20 000 человек переправились через пролив Ла-Манш на небольших лодках - немного больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2022 году. По данным прошлой недели, около 119 000 человек ожидают в стране, чтобы их заявления на убежище были рассмотрены к концу июня.

Предложение Комиссии по вопросу нелегальных мигрантов совпадает с планом правительства Великобритании по увеличению принудительных депортаций. Министерство внутренних дел может рассмотреть возможность включения предложений Комиссии в свой тендер на £15 миллионов для услуг по реинтеграции.

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