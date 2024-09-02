Британская администрация отзывает аккредитацию образовательных учреждений в Великобритании.

Школьные методы оценки в Англии и Уэльсе претерпевают существенные изменения. Ранее школы классифицировались как "отличные" или "неудовлетворительные" на основе единственного описания в рамках широко известной системы проверок Ofsted. Однако эта система оценки, основанная на единственном слове, недавно была подвергнута критике за несправедливость и неточность, как заявило правительство.

Родители на протяжении многих лет добиваются, чтобы их дети посещали "отличные" школы, и некоторые семьи готовы переезжать и отправлять своих детей на большие расстояния, чтобы посещать такие школы.

Вопрос о школьной оценке достиг пика прошлым летом после самоубийства директора школы, чья школа была под угрозой понижения рейтинга. Расследование ее смерти показало, что процесс проверки способствовал трагическому исходу.

В этом году инспекторы Ofsted будут присваивать школам индивидуальные категории оценок. Начиная со следующего года, будет внедрена новая система оценки, которая заменит отчеты на основе рейтинга подробными и всесторонними отчетами, как указано в заявлении правительства.

Трагедия самоубийства директора служит напоминанием о серьезном стрессе, связанном с системой школьной оценки. Этот инцидент еще больше подогрел призывы к реформе, подчеркивая необходимость пересмотра текущих методов, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

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