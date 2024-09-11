Британия может разрешить расширенные нападения на Россию.

В течение нескольких месяцев Украина пытается использовать дальнобойное вооружение против целей, глубоко расположенных на территории России. Согласно сообщению, Великобритания приняла решение: крылатые ракеты "Громовая тень" могут быть использованы для этой цели. Возможно, США последуют их примеру с помощью своих ATACMS. Это было бы значительным шагом для Киева.

Британская газета "Гардиан" сообщила, что Великобритания приняла решение разрешить использование крылатых ракет "Громовая тень" против целей на территории России. Однако это решение не будет объявлено публично во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в пятницу.

В среду министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и его американский коллега Энтони Блинкен уже были в Киеве с президентом Зеленским. По данным "Гардиана", эта встреча не состоялась бы, если бы не было принято положительное решение по "Громовой тени". Поэтому не было публичного объявления в Киеве, чтобы избежать ненужной провокации.

По словам Блинкена, поставка баллистических ракет Ираном России изменила стратегическое мышление в Лондоне и Вашингтоне. Ламми не захотел раскрывать детали частных дискуссий, которые могли бы помочь Путину. Институт изучения войны (ISW) ранее предлагал, чтобы поставки оружия не объявлялись заранее, чтобы сохранить elemento surprise и лучше бороться с российской агрессией.

Одобрение США, похоже, не за горами

Недавние признаки указывают на то, что США также могут изменить свою позицию и разрешить Украине атаковать российскую территорию с помощью дальнобойных ракет ATACMS. В Киеве Блинкен заявил, что они усердно работают над тем, чтобы Украина имела все необходимые ресурсы для эффективной самообороны.

Президент США Байден также стал более конкретным в последнее время. По словам американского правительства, они якобы "работают" над одобрением использования дальнобойного оружия, поставленного на Украину, для атак на российскую территорию, сказал он в ответ на вопрос журналиста.

По данным ISW, более 200 целей находятся в радиусе действия дальнобойных ракет ATACMS. К ним относятся крупные военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные склады, склады боеприпасов и штабы.

Тем не менее, авиационные подразделения, ответственные за разрушительные атаки с управляемыми бомбами, уже были перемещены глубже на территорию. Это может быть связано с ожиданием России "зеленого света" для атак с помощью дальнобойных ракет. Тем не менее, Украина может оказать значительное логистическое и операционное давление на российскую армию, атакуя другие цели, согласно анализу ISW.

Решение Великобритании использовать крылатые ракеты "Громовая тень" против российских целей было повлияно поставками баллистических ракет Ираном России. С американским правительством, якобы работающим над одобрением использования дальнобойного оружия, поставленного на Украину, для атак на российскую территорию, поставки оружия для эффективной самообороны Украины становятся все более важными.

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