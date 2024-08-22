Бригада 20:28 заявляет о продвижении контрнаступления в Харьковской области: продвижение на два километра

18:03 Украина сообщает о жертвах в результате удара планирующими бомбамиВ результате атаки двумя планирующими бомбами в Сумской области, граничащей с российской Курской областью, погибли два человека, сообщает прокуратура Украины. Российское вооружение было направлено на критически важную инфраструктуру. В четверг президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область и заявил, что нападения на регион снизились после захвата частей Курска.

18:40 "Зачем нам армяне?" - Лукшенко вызывает негодованиеКомментарии лидера Белоруссии Александра Лукшенко о Армении вызвали протесты. Демонстранты бросали яйца в белорусское посольство в Ереване в среду, требуя высылки посла, сообщают украинские СМИ. Ранее Лукшенко осудил прозападную позицию Армении на российском телевидении: "Зачем нам армяне? Никто не нуждается. Пусть развивают свою экономику и опираются на свои ресурсы. Кто такой Макрон? Кто Франция? Завтра, когда Макрон уйдет, никто не вспомнит об армянах", - сказал он, имея в виду французского президента. Отношения между Арменией и Россией, ее давним союзником, напряжены после того, как военный натиск Азербайджана захватила Нагорный Карабах в сентябре, положив конец трех десятилетий армянского сепаратизма.

19:16 Литва сообщает о снижении числа российских сухопутных войск в КалининградеПо данным главнокомандующего литовской армии Raimundas Vaikšnoras, опубликованным на новостном портале "Delfi", наблюдается снижение числа сухопутных войск, размещенных в российском эксклаве Калининграде, расположенном между Польшей и Литвой на Балтийском море. Он связывает это с украинской наступательной операцией в российской области Курск. Во время войны против Украины было замечено перемещение значительного количества техники и персонала из Калининграда, сообщает командир. Хотя солдаты вернулись после ротации, сейчас заметно снижение числа сухопутных войск.

20:00 Украинская военная разведка якобы взломала российские телеканалыВоенная разведка Украины (ГУР) якобы взломала несколько российских телеканалов и показала видео о войне в Украине вместо этого. "ГУР взломала российский телевидение и показала реальность войны народу", - сказал источник в украинской разведывательной службе газете "Киевский пост" и новостному агентству RBC Украина. Видео транслировалось три раза в прайм-тайм во вторник. Пострадали каналы, в том числе Первоуральск, Евразия 360 и Первый Канал ТВ. В результате девять каналов временно прекратили вещание, сообщили источники.

17:28 Российские власти: Танкер горит после украинской атакиПо данным местных властей, танкер горит в российском порту Кавказ в Краснодарском крае восточнее Крыма в результате украинской атаки. Несколько российских СМИ публикуют изображения и видео пожара и черного дыма. Украинская армия также делится такими видео в социальных сетях, подписывая их "Нептун посещает порт Кавказ" на своем Telegram-канале. Неподтвержденные сообщения из российских Telegram-каналов предполагают, что корабль был поражен антикорабельной ракетой "Нептун" украинского производства. Однако официальный радиус действия оружия составляет 300 километров, а фронт находится дальше. Москва широко использует этот порт для снабжения своих войск в конфликте против Украины.

Обновление в 18:39: По данным кризисного центра Краснодарского края, корабль затонул после возгорания. Сообщается, что он перевозил 30 топливных цистерн. Подробнее здесь.

16:41 Россия сообщает о прогрессе в Покровске, Украина заявляет о успехах в КурскеРоссийская армия сообщает о захвате еще одной деревни возле города Покровск на востоке Украины, с войсками, находящимися теперь в 10 километрах от города, важного логистического центра. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах усилить войска в районе Покровска. Теперь он сообщает о успехах в российской области Курск, с войсками, захватившими еще одну деревню и "заполнившими фонд обмена" - захватившими больше российских солдат. Согласно этим сообщениям, украинские войска теперь контролируют 94 деревни и более тысячи квадратных километров земли в Курске. Однако эти утверждения не были независимо проверены.

16:12 Украина отрицает попытку нападения на АЭС: Россия может прибегнуть к "ядерной провокации"Украина отвергает заявление президента России Владимира Путина о том, что украинские солдаты пытались атаковать Курскую АЭС прошлой ночью. "Это полная ложь", - пишет Andrii Kovalenko, глава отдела противодействия дезинформации в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Эти ложные утверждения следуют за предыдущими российскими ложью о подготовке "ядерной провокации" на Курской и Запорожской АЭС. Вместо этого все доказательства указывают на то, что Россия может сама исполнить эту провокацию, считает Коваленко. Он считает "возможность ядерной провокации Россией" реальной, учитывая участие Путина.

15:46 Запасы газа ЕС на 90% заполнены Две недели до назначенной даты газовые хранилища по всей Европе находятся на 90% своей емкости. Европейская комиссия объявила, что ЕС готов к предстоящей зиме. Летом 2022 года 27 стран-членов ЕС договорились, что газовые хранилища должны поддерживать среднюю заполненность 90% к 1 ноября. Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, страны показывают разную заполненность - Испания на 100%, а Латвия около 69%, Германия - 93,6%. ЕС стремится уменьшить свою зависимость от природного газа из России, импортируя больше сжиженного природного газа (СПГ) из США и природного газа из Норвегии.

15:21 Путин обвиняет Украину в попытке нападения на АЭС Президент России Владимир Путин заявляет, что Украина пыталась атаковать атомную электростанцию в Курске. "Противник пытался атаковать ядерный объект прошлой ночью", - заявил Путин во время телеконференции с кабинетом министров, не представив доказательств. Он также упомянул, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было уведомлено. Кроме того, МАГАТЭ ранее предупреждало о потенциальном воздействии боевых действий на электростанцию и призывало "все стороны проявлять максимальную осторожность". [Подробнее здесь.]

14:50 Руководитель МАГАТЭ посетит российскую АЭС в Курске Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить российскую атомную электростанцию в Курске на следующей неделе. Об этом подтвердил представитель МАГАТЭ. В начале августа украинская армия провела внезапное наступление в российском регионе Курск. Тогда госкорпорация "Росатом" предупредила о потенциальной угрозе для атомной электростанции от украинских атак, расположенной примерно в 100 километрах от украинской границы.

14:21 Более 115 000 россиян эвакуированы из опасных приграничных районов Заместитель премьер-министра России Денис Мантуров сообщает, что примерно 115 000 человек были эвакуированы из районов возле украинской границы. Он сообщил, что ущерб сельскому хозяйству и промышленности из-за украинского наступления сейчас подсчитывается на встрече с президентом Владимиром Путиным и ключевыми администраторами. "Я собрал вас всех, чтобы обсудить текущую ситуацию в приграничных районах России", - начинает Путин встречу.

14:00 Туск приветствует потенциальную роль Индии в урегулировании конфликта на Украине Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствует потенциальную роль Индии в качестве посредника в конфликте на Украине. "Я особенно рад, что премьер-министр подтвердил свою решимость активно участвовать в содействии мирному, справедливому и быстрому разрешению конфликта", - сказал Туск после разговора со своим индийским коллегой Нарендрой Моди. Предложенное Моди посредничество стало еще более важным, так как он планирует посетить президента Украины Владимира Зеленского. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российского вторжения и не поддерживает западные санкции против Москвы. [Подробнее здесь.]

13:40 "Нет признаков ограниченной операции" в Курске, согласно Шольцу Хотя канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает украинское наступление в Россию как "временное и пространственно ограниченное", нет никаких доказательств, подтверждающих эту теорию, как сообщает корреспондент ntv Надя Крийвальд. "Наоборот", - заявляет она в своем текущем отчете из Сум в восточной Украине.

13:20 Несколько российских военных самолетов уничтожены при атаках на Саваслейку По данным государственного вещателя Суспільне, украинские атаки на авиабазу Саваслейка повредили или уничтожили несколько российских самолетов. 16 августа, как сообщается, был уничтожен МиГ-31К сверхзвуковой перехватчик и два Ил-76 стратегических военно-транспортных самолета. Кроме того, около пяти самолетов, возможно, МиГ-31К/И, были повреждены. При атаке 13 августа был поражен склад топлива и смазочных материалов, что привело к дополнительным повреждениям МиГ-31К/И.

13:06 Российская служба безопасности расследует журналистов CNN Российская служба безопасности (ФСБ) начала уголовное дело против нескольких иностранных журналистов, якобы нарушивших границу России, снимая видеоролики в Курске, где украинские войска сейчас контролируют несколько поселений. Среди них - корреспондент CNN и два украинских журналиста, которым грозит до пяти лет тюрьмы за якобы незаконное пересечение государственной границы. ФСБ объявила, что скоро выдаст международные ордеры на арест. Недавно американский журналист Эван Гершкович был освобожден из российского заключения в рамках обмена заключенными, получив 16-летний срок за якобы шпионаж. [Подробнее об этом здесь.]

12:34 Зеленский посещает приграничный регион: "Фонд обмена" пополнен Президент Украины Владимир Зеленский посетил северо-восточный приграничный регион Сумской области, где украинские войска проникли в Россию более двух недель назад. Он сообщил, что еще один участок в Курске был захвачен, и "фонд обмена" был пополнен. Отсылаясь к захвату российских солдат, что может способствовать будущим обменам украинских пленных, содержащихся в российском плену. Зеленский также подчеркнул, что с начала наступления на Курск число атак на Сумы и количество жертв среди гражданского населения там сократилось. Он опубликовал видео с собой и главнокомандующим украинской армии Александром Сирским, который проинформировал его о укреплении войск на востоке Украины, где Россия продолжает продвижение.

12:06 Подозрение в шпионаже: российские дроны над промышленной зоной в БунсбюттелеПо данным СМИ, подозрительные российские дроны были замечены над крупнейшим индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштейне. Эти дроны летали над выведенной из эксплуатации АЭС и терминалом СПГ в Бунсбюттеле на высокой скорости, нарушая зону запрета на полеты. Прокуратура в Фленсбурге расследует возможные случаи шпионажа или саботажа. Внутренне полиция заявляет, что зона запрета на полеты была неоднократно нарушена пролетами над АЭС. Авторитеты подозревают, что был обнаружен враждебный объект, возможно, военный дрон. Как сообщает "Бильд", эти дроны могут быть связаны с российскими агентами и, возможно, запускались с гражданских судов в Северном море. Читайте больше здесь.

11:40 Угроза нападений на американское посольство в КиевеАмериканское посольство в Киеве предупреждает об увеличении риска авиационных атак в преддверии Дня независимости Украины в субботу. Посольство ожидает повышенную угрозу нападения России на Украину с помощью дронов и ракет в эти дни и на выходных. Украина празднует 33-ю годовщину независимости от Советского Союза 24 августа. С начала войны на Украине два с половиной года назад этот праздник приобрел особое значение для украинцев. Недавно украинские солдаты неожиданно вошли на российскую территорию в приграничном регионе Курск. Президент России Владимир Путин назвал это провокацией и пообещал "адекватный ответ".

11:13 Пожар на военной базе в ВолгоградеНа военной базе в Мариновке, Волгоградской области, произошел пожар. Местные жители сообщают об взрывах. Местные власти обвиняют в пожаре удар украинского беспилотника, но жертв нет.

10:41 Внимание на сборно-разборные укрытия в Курске, РоссияПо данным местных властей, в российском приграничном регионе Курск строятся сборно-разборные бетонные укрытия для населения. Губернатор Алексей Смирнов объявил в Телеграмме, что центральные места назначены для установки модульных сборно-разборных убежищ. Укрытия строятся в оживленных местах, таких как 60 остановок автобусов. Смирнов также поделился фотографией грузовика, доставляющего один из блоков. Укрытия устанавливаются в двух других местах, в том числе в Курске, где находится региональная АЭС. Россия утверждает, что Украина планирует нападение на станцию, что Украина отрицает.

10:10 Прорыв украинских войск в Курской областиУкраина сообщает о более чем 40 атаках российских войск возле города Покровск, большинство из которых были отбиты. Президент Зеленский обещает усилить войска в этом районе. Прорыв в Курской области продолжается.

09:42 Российская армия отражает украинские воздушные ударыПо данным российской армии, она отражает несколько украинских воздушных ударов в западной части страны. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщает, что "большинство дронов были уничтожены" возле села Мариновка (см. запись в 07:30). В приграничном регионе Курск губернатор Алексей Смирнов сообщает, что "два украинских ракеты и один дрон были уничтожены российской ПВО". В южном регионе Ростов губернатор Василий Голубев сообщает, что "нападение с пятью дронами было отбито". Также сообщается об уничтожении дронов в российских регионах Воронеж и Брянск.

09:09 Дальнобойное оружие против российских целей: Киев просит американское согласиеМинистр обороны Украины Рустем Умеров принял в Киеве bipartisan delegation американского Конгресса. По данным министерства в Киеве, республиканец Роб Уитман и демократ Дэвид Трон обсуждали ситуацию на фронте и политику Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей с Умеровым. Умеров подчеркнул необходимость быстрого получения разрешения от союзников на полное использование дальнобойного оружия против целей в России для защиты мирных городов и сел.

08:36 Запуск кампании по сбору средств на разминирование роботами в УкраинеАмериканский актер Марк Хэмилл, известный своей ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", и эксперт по Восточной Европе Тимоти Сайнэр запустили кампанию по сбору средств на разминирование роботами в Украине. Они планируют собрать $441,000 через кампанию "Безопасная территория". Роботы могут очищать от мин даже труднодоступные места,keeping операторов в безопасности. "Одним из худших преступлений, совершенных Россией в Украине, является рассеивание миллионов мин", - сказал Сайнэр. "Я посещал незанятые районы возле фронта, где люди должны рисковать, чтобы помочь другим вернуться на свои фермы и в свои дома. С этими роботами мины можно очистить, и жизни можно спасти". Очистка от мин в Украине займет десятилетия.

08:01 Кремль готовит россиян к "новой реальности"

Украинское нападение на Курск представляет проблему для пропагандистской машины Москвы. Хотя регионы географически удалены, источник, связанный с Кремлем, сообщил независимому российскому новостному изданию Meduza, базирующемуся в Риге, "Тем не менее, проникновение на российскую территорию и захват контроля над деревнями - это совершенно новый и крайне неприятный поворот событий." Чтобы облегчить растущее беспокойство, которое значительно усилилось после инцидента в Курске, Кремль работает над подготовкой российского населения к "новой реальности" и "новой норме". Сообщается, что противник уже проник на российскую территорию, находится на грани поражения, но для возвращения территории потребуется время, и российский народ должен проявить терпение. В то же время граждан призывают "превратить негатив и шок в положительное отношение" - в частности, путем оказания гуманитарной помощи региону Курск. В целом, все официальные лица, опрошенные Meduza, считают, что бои в регионе Курск могут продолжаться несколько месяцев. Официальный источник добавляет, что этот прогноз "неожиданно оптимистичен - если все пойдет гладко".

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07:30 Российский чиновник подтверждает пожар на военной базе

Российские власти подтвердили, что военное учреждение в южном российском регионе Волгоград пострадало от пожара после украинской атаки дронами. Губернатор Андрей Бочаров объявил в Telegram, что дрон столкнулся с объектом. К счастью, жертв нет. Бочаров отказался уточнять, какое военное учреждение было затронуто, но сообщил, что целью атаки была деревня Мариновка, где Россия содержит авиационную базу.

06:56 Бывший советник: Путин оказал почти гипнотическое влияние на Трампа

Бывший советник по безопасности США, генерал Герберт Реймонд Макмастер, заявил, что российский лидер Владимир Путин удалось манипулировать бывшим президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает "Гардиан", книга Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме при Трампе" свидетельствует о способности Путина лестью и манипулированием эго и комплексами Трампа. Путин хвалил Трампа как "настоящего выдающегося человека, чрезвычайно одаренного, несомненно". Макмастер, который работал советником Трампа около года, якобы предупреждал Трампа: "Господин Президент, он лучший лжец в мире". Он намекнул, что Путин верил, что может "играть" с Трампом и добиться снятия санкций и быстрого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Сообщения о пожаре на российской авиабазе в Волгограде

здесь. Ночью в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области якобы слышались взрывы. Согласно различным российским каналам Telegram, эти события, похоже, стали результатом атаки дронов. На ближайшей авиабазе произошел пожар. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах к юго-востоку от Москвы. Вероятной целью была авиационная база в деревне Мариновка в поселке Октябрьский, расположенном примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Жители региона сообщили о нескольких громких взрывах, сопровождавшихся характерными звуками дронов, согласно Telegram.

05:44 Клингебль: Германия готова предоставить дополнительную помощь Украине, если это будет необходимо

Лидер социал-демократов Ларс Клингебль пообещал дальнейшую поддержку Украине. Если станет невозможным поставлять запланированные миллиарды из замороженных российских активов Украине, Германия предоставит дополнительные средства, сказал он в подкасте с заместителем главного редактора "Бильд" Паулем Ронземейером. "Мы не можем допустить, чтобы дошло до того, что мы скажем: 'Теперь больше нет денег для Украины'. В этом случае, конечно, мы обязаны найти решение в Германии. У нас есть ответственность перед Украиной, и мы найдем способ", - сказал Клингебль.

04:27 Украина комментирует ночные атаки дронов в России

Украинская разведывательная служба ГУР прокомментировала целенаправленные атаки дронов в России ночью. Они были направлены на аэропорт Остафьево в Москве, авиационную базу в Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, согласно главе ГУР Кириллу Буданову в интервью военному новостному изданию "Зона войны". В атаке участвовало около 50 дронов. Сейчас оценивается масштаб возможных повреждений. Российские власти сообщили, что сбили 45 дронов над российской территорией утром.

03:09 Выборы в регионе Курск: Бронежилеты и шлемы для избирателей Курска

В оспариваемом российском пограничном регионе Курск избирательные работники будут обеспечены бронежилетами и шлемами для досрочных региональных выборов. Будет также установлено дополнительное количество избирательных участков в других местах по всей стране для тех, кто бежал из региона, согласно главе региональной избирательной комиссии Татьяне Малаховой, сообщают российские новостные агентства. В регионе в настоящее время объявлено чрезвычайное положение. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы на несколько регионов России с 6 по 8 сентября.

01:34 Премьер-министр Словакии Фrico испытывает давление общественного мнения в принятии решений в области внешней политикиПремьер-министр Словакии Роберт Фrico жалуется на давление общественного мнения в западных демократиях. Он утверждает, что те, кто расходится с международным консенсусом по важным вопросам внешней политики, "арbitrarno podvergayutsya davleniyu i ugrozaetsya izolyatsiyey" со стороны западных демократий. В заявлении, посвященном годовщине оккупации Москвы в 1968 году, Фrico сравнил жестокое подавление "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора с существующим давлением общественного мнения в современной Европе. Фrico выступает против военной помощи ЕС для Украины и сталкивается с обвинениями в про-российской позиции в результате.

00:12 Украина сообщает о 46 ежедневных атаках со стороны России в районе ПокровскаУкраина сообщает о 46 атаках со стороны российских сил в районе Покровска на востоке страны в течение дня. Из них 44 были отражены, согласно отчету Генерального штаба. На 9 часов вечера по центральноевропейскому времени столкновения продолжаются на двух оставшихся участках. В результате столкновений погибли или были ранены 238 российских солдат, без обновлений о жертвах со стороны Украины. Россия пока не прокомментировала ситуацию.

23:09 Россия заявляет о предотвращении вторжения Украины в БрянскРоссия заявляет о успешном предотвращении вторжения "оперативных групп" Украины в российский Брянск, граничащий с Курском. Attempt инфильтрации "украинской разведывательно-диверсионной группы" якобы была предотвращена действиями ФСБ и российских военных сил, как заявил губернатор Брянска Александр Богомаз. Он заявил, что противники подверглись огню. Ситуация якобы под контролем.

22:15 Зеленский призывает к быстрому выделению помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский выражает желание получить помощь, обещанную Западом, в том числе за счет конфискованных российских государственных активов. Хотя были сделаны многочисленные политические обязательства, Зеленский подчеркивает в своем вечернем обращении, что "нам нужен операционный механизм". Украина нуждается в выгодах от замороженных российских активов для противодействия российской агрессии. "Разговоры на эту тему длятся слишком долго, и нам нужны решения сейчас", - отмечает Зеленский. На июньском саммите G7 страны согласились предоставить свежую финансовую помощь Киеву, в том числе ссуду в размере 50 миллиардов долларов, обеспеченную доходами от конфискованных российских активов.

21:52 Путин хвалит укрепление торговых связей с КитаемПрезидент России Владимир Путин хвалит усиление сотрудничества с Китаем. "Наши торговые отношения процветают (...). Внимание, уделяемое торговым и экономическим отношениям обоими правительствами, приносит плоды", - заявил Путин на встрече с премьер-министром Китая Ли Цянь в Кремле. Китай и Россия гордятся "амбициозными совместными стратегиями и проектами в экономической и гуманитарной сферах", - добавил Путин. Ли заявляет, что китайско-российские отношения находятся на "непреcedentednom уровне", согласно Кремлю. Стратегическое партнерство между Россией и Китаем углубилось после вторжения России на Украину. Для России Китай является важным торговым союзником в условиях западных санкций.

21:20 Запрос отклонен: Бульгаков останется под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Бульгаков, которого подозревают в коррупции, останется под стражей. Его ходатайство о домашнем аресте под строгим надзором и апелляция на арест были отклонены, согласно государственному новостному агентству ТАСС. Бульгаков курировал закупки для российской армии до своего увольнения. Московский суд также приказал заключить под стражу двоих предполагаемых сообщников Бульгакова. Их компания получила девять контрактов от Бульгакова с 2022 по 2024 год. Оцененный ущерб составляет около 50 миллионов рублей (около 500 000 евро), согласно источникам.

21:00 Украина усиливает позиции в регионе ПокровскаПрезидент Владимир Зеленский сообщает, что Украина усиливает свои войска в спорном районе Покровска на востоке страны. В обращении он признает сосредоточение российских войск в этом районе. Одновременно продолжается украинская операция в российском регионе Курск, mentions Зеленский. Некоторые территории находятся под контролем Украины. Зеленский не предоставляет дополнительных деталей.

20:41 После декрета: многие украинские беженцы в Венгрии рискуют быть высланы из убежищПосле декрета в Венгрии, который отказывает в общем убежище украинским беженцам, многие из них рискуют лишиться жилья. Частные убежища уже начали выселять украинцев, как заявила правозащитная организация Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, под наблюдением полиции, были вынуждены покинуть гостевой дом. Большинство из них приехали из западноукраинского региона Закарпатья, где проживает большая венгерская община.

Военные якобы передислоцируются из Калининграда из-за сокращения наземных войск, согласно заявлению главнокомандующего литовской армии. Российские власти обвиняют украинскую армию в поджоге танкера с нефтью в российском порту Кавказ, в результате чего он затонул с 30 топливными цистернами.

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