Бригада 20:28 начинает продвижение в Харьковской области, продвигаясь приблизительно на два километра.

Военные силы Украины продвинулись в Харьковской областиВоенные Украины объявили о продвижении в Харьковской области. Войска продвинулись на два километра на линии фронта, как заявила 3-я отдельная штурмовая бригада сухопутных войск Украины. Основной целью этой операции было снижение наступательной способности 20-й армии Российской Федерации, чего украинские силы считают достигнутым. Однако это развитие нельзя подтвердить независимо.

8:00 PM Предполагаемый взлом российских телеканалов украинской разведкойВоенная разведка Украины (ГУР) якобы взломала вещание нескольких российских телеканалов и показала ролик о конфликте в Украине вместо него. "ГУР взломала российское телевидение и открыла правду о войне [для общественности]", - сказал инсайдер из разведывательного агентства газете "Киевский пост" и медиа-порталу RBC Украина. Ролик был показан три раза в прайм-тайм вчера. Пострадали каналы Первоуральск, Евразия 360 и Первый канал ТВ. В результате атаки девять каналов были вынуждены временно приостановить вещание.

7:16 PM Снижение числа российских войск в Калининграде, сообщает ЛитваКоличество наземных войск, развернутых в российском эксклаве Калининграде, якобы сократилось, согласно заявлению командующего литовскими вооруженными силами Raimundas Vaikšnoras, данному "Delfi". Он связывает это с украинской наступательной операцией в российском регионе Курск. Когда начался конфликт с Украиной, было замечено, что значительное количество техники и личного состава было переброшено из Калининграда, сказал командующий. Солдаты вернулись после ротации, но теперь замечено сокращение среди наземных войск.

6:40 PM "Зачем нужны армяне?" - Лукашенко вызывает негодованиеКомментарии лидера Белоруссии Александра Лукашенко о Армении вызвали негодование. В среду толпа бросала яйца в белорусское посольство в армянской столице Ереване, требуя высылки посла, как сообщают украинские СМИ. Ранее Лукашенко критиковал про-западную позицию Армении в российском государственном телевидении: "Зачем нужны армяне? Никто в них не нуждается. Пусть строят свою экономику и опираются на свои ресурсы. Кто такой Франц? Кто такой Макрон? Завтра, когда Макрон уйдет, никто не вспомнит об армянах", - сказал Лукашенко, имея в виду французского президента. tension between Armenia and its long-standing ally Russia has grown since Azerbaijan seized the Nagorno-Karabakh region in a swift military operation in September, ending three decades of Armenian separatist rule.

6:03 PM Прокуратура Украины сообщает о жертвах удара планирующими бомбами в Сумской областиДва человека погибли в результате удара двумя планирующими бомбами в Сумской области, которая граничит с российским регионом Курск, согласно сообщению украинской прокуратуры. Российские бомбы cibleed инфраструктурные компоненты. Украинский президент Владимир Зеленский посетил Суммы в четверг и заявил, что после захвата районов Курска нападения на Суммы уменьшились.

17:28 Взрыв топливного танкера в российском порту Кавказ после украинской атакиМестные власти заявляют, что топливный танкер горит в российском порту Кавказ в Краснодарском крае восточнее Крыма. Перед этим инцидентом украинские войска обвиняются в проведении атаки. Несколько российских СМИ распространяют изображения и видеоролики, показывающие огонь и дым. Украинские войска также публикуют такие материалы в социальных сетях, подписывая их как "Нептун посещает порт Кавказ" на своем Telegram-канале. Неподтвержденные сообщения из российских Telegram-каналов сообщают, что корабль был поражен антикорабельной ракетой "Нептун" украинского производства. Однако официальный радиус действия этого оружия составляет 300 километров, а линия фронта находится дальше. Порт играет важную роль в снабжении российских сил в их конфликте с Украиной.

Обновление в 18:39: согласно Crisis center of Krasnodar region, the ferry has sunk after the fire. It is reported to have been carrying 30 fuel tanks. For more details, click here.**

16:41 Российское наступление на Покровск, Украина сообщает о успехе в КурскеРоссийская армия заявляет о победе над еще одной деревней возле города Покровск на востоке Украины, с их войсками теперь в десяти километрах от города, важного логистического центра. Ранее президент Украины Зеленский объявил о подкреплении своих войск в этом районе. Теперь он заявляет о успехе в российском регионе Курск, с его войсками захватившими еще одну деревню и "уничтожившими его милицию" - захватив больше российских солдат. Согласно сообщениям, украинские войска теперь контролируют 94 деревни и более тысячи квадратных километров земли в Курске. Однако это развитие нельзя подтвердить независимо.

16:12 Украина опровергает заявление Путина о попытке нападения на АЭСУкраина опровергает заявление президента Владимира Путина о том, что украинские войска пытались атаковать Курскую АЭС прошлой ночью. "Это чистой воды ложь", - заявляет Андрей Коваленко, глава отдела противодействия дезинформации в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Это заявление следует за предыдущими ложными обвинениями россиян в том, что Украина планирует "ядерную провокацию" на Курской и Запорожской АЭС. Вместо этого все доказательства свидетельствуют о том, что Россия, возможно, является инициатором этой провокации, считает Коваленко. Он считает угрозу ядерной провокации со стороны России настоящей, учитывая личное участие Путина.

15:46 Запасы газа ЕС на 88% Почти за два месяца до назначенного периода газовые хранилища по всей Европе демонстрируют уровень заполнения 88%. Европейская комиссия сообщает о готовности ЕС к предстоящей зиме. Летом 2022 года, после начала нападения России на Украину, 27 стран-членов ЕС договорились о том, что запасы газа должны достичь средней емкости 90% к 1 ноября. Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, существуют различия по странам: Испания лидирует с 100%, в то время как Латвия находится на уровне 69%, а емкость Германии составляет 93,6%. ЕС стремится снизить свою зависимость от природного газа России, импортируя больше сжиженного природного газа (СПГ) из США и природного газа из Норвегии.

Подробнее здесь.15:21 Путин обвиняет Украину в попытке нападения на российскую АЭС Президент России Владимир Путин обвиняет Украину в планировании нападения на атомную электростанцию в Курске. "Они пытались атаковать ядерный объект прошлой ночью", - утверждает Путин, не предоставив никаких доказательств. "Международное агентство по атомной энергии было уведомлено", - заявляет он во время телеконференции с кабинетом министров. Ранее МАГАТЭ предупреждало о потенциальных последствиях войны на электростанции и призывало "все стороны проявлять максимальную сдержанность". Подробнее здесь.

14:50 Руководитель МАГАТЭ посетит российскую АЭС в Курске Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить российскую атомную электростанцию в Курске на следующей неделе. Представитель пресс-службы МАГАТЭ подтверждает, что визит может быть запланирован "на следующей неделе". В начале августа украинская армия провела внезапное наступление в российском районе Курск. Государственная корпорация "Росатом" впоследствии выразила обеспокоенность тем, что атомная электростанция может быть уязвима для украинских атак, расположенная в 100 километрах от украинской границы.

14:21 Россия: 115 000 человек эвакуированы Заместитель премьер-министра России Денис Мантуров сообщает, что 115 000 жителей были эвакуированы из опасных районов возле украинской границы. Он упоминает, что ущерб, причиненный сельскому хозяйству и промышленности в результате украинского наступления, оценивается на встрече с президентом Владимиром Путиным и высшими административными чиновниками. "Я собрал вас, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию в приграничных районах России", - начинает Путин.

14:00 Тюск: Индия может посодействовать в урегулировании конфликта на Украине Премьер-министр Польши Дональд Тюск приветствует возможность того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может посодействовать в урегулировании конфликта на Украине. "Я благодарен, что премьер-министр вновь подтвердил свою готовность лично работать над мирным, справедливым и быстрым урегулированием конфликта", - заявляет Тюск в Варшаве после переговоров с Моди. Предложение Моди о посредничестве становится особенно значимым, учитывая его планы посетить tanto президента Украины Владимира Зеленского, как и президента России Владимира Путина. Индия сохраняет нейтралитет в отношении вторжения России на Украину и воздерживается от поддержки западных санкций против Москвы. Подробнее здесь.

13:40 "Кажется, это больше, чем просто 'ограниченное' наступление в Курске" Канцлер Германии Олаф Шольц считает украинское наступление в Россию "операцией с временными и территориальными ограничениями". Однако, как отмечает корреспондент ntv Наджа Крювальд, нет достаточных доказательств, подтверждающих эту точку зрения. "Напротив", - объясняет она в своем текущем отчете из Сум в восточной Украине.

13:20 Несколько российских военных самолетов уничтожены в атаках на Саваслейку Несколько российских самолетов якобы были уничтожены в результате украинских атак на авиабазу Саваслейка. Об этом сообщает государственное телевидение Suspilne со ссылкой на данные службы безопасности. По данным службы безопасности, 16 августа был уничтожен сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К и два стратегических транспортных самолета Ил-76, а также повреждено около пяти самолетов, предположительно МиГ-31К/И. В результате атаки 13 августа был поражен склад топлива и смазочных материалов, и еще один МиГ-31К/И был поврежден.

13:06 Российское ФСБ расследует иностранных журналистов Российское ФСБ начало уголовные расследования в отношении нескольких иностранных журналистов из-за материалов, созданных в российском регионе Курск, где украинская армия контролирует несколько поселений. Расследования против репортера CNN и двух украинских журналисток ведутся за "незаконное пересечение государственной границы", сообщает ФСБ. По данным агентства, журналисты снимали в городе Суджа, который сейчас находится под контролем Украины. ФСБ сообщает, что вскоре будут выданы международные ордера на арест. Журналисты могут получить до пяти лет тюремного заключения в России. Недавно американский журналист Эван Гершкович вернулся на родину в результате обмена заключенными, получив 16-летний срок в исправительной колонии за якобы шпионаж. Подробнее здесь.

12:34 Зеленский в приграничном регионе: "Обмен ресурсами" возобновленПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил приграничный регион Суммы на северо-востоке Украины, откуда украинские силы более двух недель назад проникли на территорию России. Он объявил, что еще одно место в Курской области было захвачено, и что "обмен ресурсами" возобновлен, имея в виду захват российских солдат с планом будущего обмена на украинцев, удерживаемых в российском плену. Зеленский подчеркнул, что с начала Курской операции сократилось число атак на Суммы и число жертв среди гражданского населения там. Он поделился видео, на котором он с главнокомандующим украинскими силами Александром Сирским, который информировал его о укреплении войск на востоке Украины, где Россия продолжает продвижение.

12:06 Подозрительные российские дроны шпионят за ключевой инфраструктурой? Сообщения о замерах в BrunsbüttelСообщается о подозрительных российских дронах, летающих над крупнейшим индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштейне. Газета "Бильд" сообщает о нескольких дронах, замеченных, летящих на высокой скорости над выведенной из эксплуатации АЭС и терминалом СПГ в Brunsbüttel. Региональная прокуратура во Фленсбурге расследует возможную шпионскую деятельность с целью саботажа. Внутренние полицейские отчеты сообщают о неоднократном нарушении зоны, закрытой для полетов над АЭС. Неопознанный объект, предположительно военный дрон, был обнаружен. Согласно "Бильду", дроны якобы связаны с российскими агентами и могут запускаться с гражданских судов в Северном море. Подробнее здесь.

Подробнее здесь.11:40 Посольство США в Киеве предупреждает о возможных воздушных атакахПосольство США в Киеве предупреждает о повышенном риске воздушных атак перед Днем независимости Украины в субботу. В ближайшие дни и в выходные дни повышенная угроза того, что Россия нападет на Украину с помощью дронов и ракет, согласно заявлению посольства на его веб-сайте. Украина празднует 33-ю годовщину независимости от Советского Союза 24 августа. С начала войны в Украине, прошедшей уже более двух с половиной лет, этот праздник стал особенно значимым для украинцев. Недавно украинские солдаты неожиданно проникли на российскую территорию в приграничном регионе Курска. Президент России Владимир Путин назвал это провокацией и пообещал "адекватный ответ".

11:13 Военная база в Волгограде горитНа военной базе в Marinovka, в южном российском регионе Волгограда, произошел пожар. Жители сообщают о взрывах. Местные власти обвиняют в пожаре украинский ударный дрон. Погибших нет.

10:41 Россия теперь сосредоточена на переносных укрытиях в КурскеПо словам местных властей, в российском приграничном регионе Курск устанавливаются переносные бетонные укрытия для населения. "По моему приказу городская администрация Курска определила центральные места для установки модульных переносных укрытий", - объяснил региональный губернатор Алексей Смирнов в Telegram. Укрытия строятся в местах скопления людей, например, у 60 остановок автобусов. Смирнов опубликовал фотографию грузовика, доставляющего один из блоков. Укрытия также устанавливаются в двух других местах, в том числе в Курске, где находится Курская АЭС. Россия обвиняет Украину в планировании атаки на объект, что Украина отрицает.

10:10 Украина публикует изображения продвижения в КурскУкраина сообщает о более чем 40 атаках российских сил на фронте возле города Покровск, большинство из которых были отражены. Президент Зеленский обещает усилить войска в этом районе. Продвижение в Курской области продолжается.

09:42 Россия сообщает о дронах в нескольких регионахРоссийская армия сообщает о отражении нескольких украинских воздушных атак на западе страны, согласно официальным заявлениям. В Волгоградском регионе губернатор Андрей Бочаров объявил в Telegram, что "большинство дронов были уничтожены" возле деревни Marinovka (см. запись в 07:30). В приграничном регионе Курска губернатор Алексей Смирнов сообщил, что "два украинских ракеты и один дрон были уничтожены российской ПВО". В южном Ростовском регионе губернатор Василий Голубев объявил, что "атаковали пять дронов, которые были отражены". Дроны также якобы были уничтожены в российских регионах Воронеж и Брянск.

09:09 Дальнобойное оружие против целей в России: Киев просит одобрения СШАМинистр обороны Украины Рюстем Умеров встречается в Киеве с bipartisan delegation из Палаты представителей США. Согласно министерству в Киеве, республиканец Роб Вітмен и демократ Дэвид Трон встречаются с Умеровым, чтобы обсудить ситуацию на фронте и политику Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей. "Я подчеркнул, что мы должны срочно получить одобрение наших союзников для полного использования дальнобойного оружия против целей в России", - сказал Умеров. "Речь идет о защите наших мирных городов и сел".

08:36 Хамилл и Снайдер собирают средства на роботов для разминированияАмериканский актер Марк Хамилл, известный ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", пытается собрать средства для роботов-разминировщиков, чтобы помочь Украине. Он сотрудничает с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером, стремясь собрать $441,000 в рамках кампании "Безопасная территория". Эти роботы могут эффективно очищать от мин даже труднодоступные участки, сохраняя безопасное расстояние от операторов. По словам Снайдера, одно из худших преступлений, совершенных Россией в Украине, - это расстановка миллионов мин. "Я видел незаселенные зоны возле линии фронта, где люди рискуют жизнью, чтобы помочь другим вернуться на свои фермы и дома. С этими роботами мины можно ликвидировать, спасая жизни", - заявил Снайдер. Украина сильно загрязнена минами, и их удаление может занять несколько десятилетий.

08:01 Кремль готовит Россию к принятию "новой реальности"Украинская атака на Курск представляет препятствие для московской пропаганды. Источник, близкий к Кремлю, сообщил независимому российскому порталу Медуза, базирующемуся в Риге, "Независимо от расстояния, проникновение на российскую территорию и контроль над деревнями - это новое и неприятное явление". Чтобы облегчить возросшее беспокойство, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщается, что противник проник на российскую территорию, хотя победа близка - но возвращение территории потребует терпения, и россиянам придется ждать. В то же время жителей призывают превратить негатив и шок в конструктивный выход - в частности, сосредоточиться на сборе гуманитарных поставок для Курской области. Большинство официальных лиц, опрошенных Медузой, считают, что бои в Курской области могут продолжаться несколько месяцев. Источник, близкий к правительству, заявил, что этот прогноз "довольно оптимистичный - если все пойдет хорошо".

07:30 Военное учреждение в Волгограде пострадало от пожара после атаки украинского дронаРоссийские официальные лица признали пожар, вспыхнувший в военном учреждении в южном российском регионе Волгоград после атаки украинского дрона. Губернатор региона Андрей Бочаров объявил об инциденте в Telegram, упомянув, что дрон врезался в учреждение. К счастью, жертв нет. Бочаров не раскрыл, какое военное учреждение было затронуто, но он намекнул, что целью был village of Marinovka, где Россия управляет авиабазой.

06:56 Макмастер подчеркивает влияние Путина на ТрампаПо словам бывшего советника по безопасности США, генерала Герберта Рэймонда Макмастера, российский лидер Владимир Путин успешно манипулировал бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание на посту советника президента Трампа", как сообщает "Гардиан". "Путин, выдающийся бывший офицер КГБ, играл на эго и уязвимостях Трампа лестью", - сказал Макмастер. Путин называл Трампа "невероятным индивидуумом, талантливым, без тени сомнения". Путин имел сильное влияние на Трампа. Макмастер, который служил советником Трампа примерно год, предупреждал Трампа в то время: "Господин Президент, он самый большой лжец в мире". Он предположил, что Путин был уверен, что он может "манипулировать" Трампом и добиться ослабления санкций и более дешевого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Сообщения о пожаре на российской авиабазе в Волгограде

Сообщения о взрывах появились ночью в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области. Различные российские Telegram-каналы предполагают, что эти взрывы были результатом атаки дрона. Пожар произошел на близлежащей авиабазе. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Целью, скорее всего, была авиабаза Мариновка в деревне Октябрьский, примерно в 20 километрах от Калач-на-Дону. Жители в этом районе сообщили о слушании шести-десяти громких взрывов, сопровождаемых характерными звуками дронов, согласно Telegram.

05:44 Германия обещает дополнительную помощь Украине, если это будет необходимо

Лидер СДПГ Ларс Клингебль пообещал дополнительную поддержку Украине. Если запланированные миллиарды из замороженных российских активов не могут быть высвобождены для Украины, Германия предоставит дополнительные средства, сказал Клингебль в подкасте заместителя главного редактора "Бильд" Пауля Ронземера. Не должно доходить до того, что скажут: "Денег на Украину больше нет". В этом случае "мы, конечно, несем ответственность за поиск средств в Германии", - сказал Клингебль. "У нас есть обязанность перед Украиной. Решения должны быть найдены, и мы их найдем".

04:27 Военная разведка Украины о ночных атаках дронов в России

Военная разведка Украины прокомментировала цели ночных атак дронов в России. Они были направлены на аэропорт Москвы Остафьево, авиабазу Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, согласно заявлению начальника ГУР Кирилла Буданова военному сайту "Зона войны". Приблизительно 50 дронов, как считается, были задействованы. В настоящее время оценивается масштаб возможного ущерба. Российские власти сообщили, что сбили 45 дронов над территорией России утром.

В разгоряченном пограничном российском регионе Курск Россия планирует предоставить бронежилеты и шлемы сотрудникам на предстоящих местных выборах. Кроме того, в различных частях страны будут установлены дополнительные участки для голосования для лиц, перемещенных из региона, согласно Татьяне Малаховой, главе региональной избирательной комиссии, согласно российским СМИ. Регион в настоящее время находится в состоянии чрезвычайной ситуации. Выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы в различных регионах России с 6 по 8 сентября.

Словацкий премьер-министр Роберт Фико заявляет, что сталкивается с "мнение давлением" в западных демократиях в вопросах внешней политики. Он утверждает, что тех, кто отклоняется от консенсуса по значительным вопросам внешней политики, "беспричинно давят и угрожают изоляцией" западными демократиями. В годовщину московского вторжения 1968 года Фико проводит параллели с тем, что он считает существующим "мнение давлением" в современной Европе. Фико выступает против военной помощи ЕС для Украины и сталкивается с обвинениями в про-российской позиции из-за своей позиции.

Украина сообщает о 46 российских атаках в и вокруг Покровска, восточного города, за день. Из них 44 были успешно отражены, согласно Генеральному штабу. Бой продолжается в двух других местах, по состоянию на 21:00 CET. В результате столкновений погибли или были ранены 238 российских солдат; никакой информации о потерях Украины не предоставляется. Россия пока не прокомментировала ситуацию.

Россия заявляет, что предотвратила проникновение украинских "диверсантов" в пограничный регион Брянск, граничащий с Курском. Служба безопасности России и военные подразделения якобы остановили "украинскую разведывательно-диверсионную группу", согласно губернатору Брянска Александру Богомазу. Он утверждает, что ситуация теперь под контролем.

Украинский президент Владимир Зеленский надеется на быстрое выделение обещанных миллиардов помощи от Запада, в том числе средств от замороженных российских государственных активов. Хотя многие политические заявления были сделаны партнерами Украины, ожидается больше, согласно Зеленскому. Он считает, что нужен реальный механизм. Украина нуждается в доходах от замороженных активов России для защиты от российской агрессии. Во время июньского саммита G7 страны согласились на новую финансовую помощь Киеву, с обеспечением значительного займа в $50 миллиардов за счет процентных доходов от замороженных активов России.

Президент России Владимир Путин хвалит растущее сотрудничество между Россией и Китаем. "Наши торговые отношения процветают (...). Внимание, которое уделяют обе стороны торговым и экономическим отношениям, дает результаты", - говорит Путин во время встречи с премьер-министром Китая Ли Цянь в Кремле. Китай и Россия имеют "широкомасштабные совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах", продолжает Путин. Ли хвалит беспрецедентно высокий уровень китайско-российских отношений, согласно Кремлю.

Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, обвиняемый в коррупции, останется под стражей. Его ходатайство о домашнем аресте и апелляция на задержание были отклонены судом в Москве. Булгаков, до своего увольнения, отвечал за закупки материалов для российских вооруженных сил. Суд в Москве также распорядился об аресте двух предполагаемых сообщников Булгакова и их компании, которой было выдано девять контрактов от Булгакова между 2022 и 2024 годами. Оцененный ущерб составляет около 50 миллионов рублей (примерно 500 000 евро), согласно посредникам.

Украина усиливает свои войска в ожесточенно оспариваемом регионе Покровск на востоке Украины, согласно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил в телеобращении, что они знают о планах российских войск в этом районе. В то же время украинское продвижение в российском регионе Курск продолжается, согласно Зеленскому. Он не предоставил дальнейших подробностей.

С тех пор, как в Венгрии вступил в силу указ, отменяющий общую защиту для украинских беженцев, многие украинцы в Венгрии рискуют лишиться жилья. Частные приюты для беженцев уже начали выселять украинцев, согласно "Помощи мигрантам". В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев под полицейским надзором были вынуждены покинуть гостевой дом. Большинство из них были цыганские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья, который имеет большую венгерскую少数.

Украинская армия продолжает продвижение в своей наступательной операции против российских сил в регионе Курск, еще больше истощая наступательную способность 20-й армии. Правительство России пока не подтвердило это развитие.

В неожиданном шаге украинская военная разведка, как сообщается, взломала несколько российских телестанций, заменив их программирование на клип о конфликте в Украине в прайм-тайм.

