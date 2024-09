Борющийся козел, спекуляции о временном отключении светофора возле места назначения Санты

Возможно, некоторые интервью нуждаются в отсрочке, например, то, которое федеральный министр иностранных дел Баербок даст сегодня в шоу Маишбергер. Зеленый политик Баербок выглядит напряженным, когда обсуждает перестановки в своем партии и рисует картину будущего при Хабеке.

К счастью, она в Нью-Йорке: федеральный министр иностранных дел Аннелена Баербок от Зеленых. В среду утром было объявлено о неожиданной отставке двух сопредседателей партии, Рикарды Ланг и Омида Нурипура, из-за плохих результатов выборов на востоке Германии. За ними последовал весь совет. Новые выборы совета пройдут на партийной конференции в ноябре. Министр экономики Роберт Хабеck спланировал эти события, как считает журналист-колумнист ntv Вольфрам Ваймер.

Это редкий случай: совет партии берет на себя ответственность за плохие результаты выборов. А что насчет СВП, спросите вы? Они терпят потери на каждом региональном выборах, даже на выборах в Европарламент. В двух федеральных землях на востоке Германии они не набрали даже одного процента. Но лидер партии Кристиан Линднер полон уверенности, как видно из утреннего министерского допроса в бундестаге. Однако другой переворот внутри либералов может быть близок, считает Ваймер, который принадлежит к журналистам, оценивающим текущую ситуацию на Маишбергер. Они заметили признаки в СВП: "Разрушение свечи на День святого Николая", - они предложили.

Направление Хабека: Молодежь Зеленых сдается

Без промедления совет молодежи Зеленых, казалось, действовал. Как только шоу Маишбергер началось, пришла новость: совет Молодежь Зеленых уходит в отставку, и они планируют уйти из партии массово. Уже ли молодые Зеленые заметили, куда ведет партию с кандидатом в канцлеры Хабеком в ближайшие месяцы?

Федеральный министр иностранных дел Аннелена Баербок должна знать. Но Баербок была занята другими делами. Она была в Организации Объединенных Наций, где узнала утром об отставке двух сопредседателей партии. На Маишбергер она похвалила "наших двух председателей партии, к которым я питаю deepest respect, не только политически, но и лично. Мало кто обладает таким статусом в высшей политике, чтобы сделать такой шаг". Рефлексия и самоанализ, возможно, вышли из моды в последние годы. Но это особая сила - всегда анализировать себя, заявила Баербок.

Вопрос в том: "Почему мы не можем завоевать доверие людей в эти времена, когда очевидно, что стоят фундаментальные вопросы, хотя мы еще могли это сделать полтора года назад?" Председатели партии обдумали это и пришли к выводу, что Зеленые должны переизобрести себя к следующим федеральным выборам. Роберт Хабек - подходящий кандидат для этой роли. Он обладает силой различать, так как мир не черно-белый. "Вот что нам нужно в эти кризисные времена".

Война в Украине

Баербок tonight seems distracted, often evasive. She constructs long sentences, fails to answer questions, or deflects them. Often, one can only speculate about her intended meaning. She is not having her best evening. Moderator Maischberger did well to give her plenty of space, refrained from interruptions, and compensated for Baerock's lapses.

The Peace Proposal that Ukrainian President Zelensky will present to US President Biden in a few hours remains unknown to Baerock. However, she guarantees: Germany will back Ukraine - within its means. And that implies: more weapon deliveries.

Мир хочет переговоров о мире, но Россия - нет

Тем не менее, Баербок подчеркивает, что это момент для мирных переговоров. Она сделала это ясно в Совете Безопасности ООН, даже перед русскими. "И при этом: если президент России Путин отвечает на каждую мирную инициативу, которую мы делали в последние два с половиной года, дальнейшим насилием, если мы, как международное сообщество, должны сделать все возможное, чтобы защитить людей Украины, как теперь разрушено две трети его энергоснабжения, и даже наша поставленная противовоздушная оборона не смогла остановить это разрушение, если мир хочет fewer wars, then full support for Ukraine is necessary".

Нации мира должны продолжать отстаивать суверенитет Украины. Потому что Россия не только атакует Украину, но и Устав Организации Объединенных Наций. Он гласит, что все страны равны, и ни одна страна не имеет права диктовать будущее другой. Если мирные переговоры состоятся, решение о своей судьбе будет принимать только Украина.

Баербок считает, что мирные переговоры должны состояться, но неясно, когда. Может быть, скоро, она намекает, возможно, даже до выборов в США. Рамки были заложены на последней мирной конференции в Швейцарии. Единственный, кто явно отказывается от переговоров, - президент России Путин. Он отвечал на все попытки переговоров эскалацией войны. Неясно, верит ли Баербок в быстрый мир в Украине. Но ясно одно: Баербок хочет мира.

