Большинство семей в Германии живут в собственных домах

Большинство семей в Германии проживают в своих собственных домах. По данным переписи населения от 15 мая 2022 года, около 12,4 миллиона семей (57%) жили в собственном жилье.

Для сравнения, в 2011 году этот показатель составлял 56%. "Семьи в переписи 2022 года включают пары без детей и с детьми, а также одиноких родителей с детьми", - пояснили статистики. Среди пар с детьми доля тех, кто живет в собственной недвижимости, составила 62%.

Между федеральными землями наблюдались значительные различия: среди пар с детьми наиболее вероятно проживание в собственных домах в Сааре (74%) и наименее вероятно в Берлине (25%).

Перепись также предоставляет информацию о жилой площади, независимо от того, является ли она собственностью или арендуется. На момент переписи семь процентов семей проживали на площади от 40 до 59 квадратных метров. Девятнадцать процентов имели от 60 до 79 квадратных метров или от 80 до 99 квадратных метров. Пятнадцать процентов семей проживали на площади от 100 до 119 квадратных метров или от 120 до 139 квадратных метров. Десять процентов проживали на площади от 140 до 159 квадратных метров, а пять процентов семей проживали на площади от 160 до 179 квадратных метров. Три процента проживали на площади от 180 до 199 квадратных метров. Шесть процентов семей проживали на площади 200 квадратных метров и более.

Большая часть роста владения жильем среди семей с 2011 по 2022 год связана с увеличением доли собственников среди пар с детьми. Однако большинство этих семей по-прежнему проживают в домах площадью от 60 до 139 квадратных метров.

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