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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Большинство опрошенных выражают желание переехать в Сирию и Афганистан.

 and  Ann Bradley
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Большинство опрошенных поддерживают содержание депортированных лиц под стражей до отправления их...
Большинство опрошенных поддерживают содержание депортированных лиц под стражей до отправления их самолёта.

Большинство опрошенных выражают желание переехать в Сирию и Афганистан.

После нападения, вдохновленного ИГ, в Солingen, которое унесло жизни трех человек, политики рассматривают меры, связанные с иммиграцией. Большинство, согласно опросу RTL/ntv, выступает за ужесточение позиции, но не до полного запрета на принятие сирийцев и афганцев.

После исламистского нападения на городской фестиваль в Солingen лидер ХДС Фридрих Мерц призвал правительство принять меры, встретился с канцлером Олафом Шольцем и даже предложил объявить "состояние чрезвычайной ситуации". По мнению Мерца, Германия временно не была бы обязана принимать беженцев. Однако АФД сочла ответ слишком слабым и запоздалым, в то время как СДПГ и "Зеленые" критиковали предложение как нереалистичный предвыборный шум.

Опрос RTL/ntv показал, что 87% считают целесообразным и необходимым депортировать преступных сирийцев и афганцев на родину. Оба этих государства находятся в зоне конфликта, что усложняет депортацию из-за продолжающегося насилия и нарушений прав человека. Неблагоприятная политическая обстановка в этих регионах осложняет депортацию, с угрозами от талибов в Афганистане и режима Асада в Сирии.

Министр внутренних дел Германии Наджа Фаэсер уже предложила пересмотреть такие депортации после нападения с ножом в Мангейме, в результате которого погиб полицейский. Пересмотр все еще продолжается. Один из вызовов для федерального правительства заключается в том, что диктатор Сирии Башар аль-Асад отказывается принимать этих людей, даже ценой дипломатического признания и снятия санкций. Это высокая цена, учитывая многочисленные нарушения прав человека в гражданской войне в Сирии. В Кабуле правительству Германии придется вести переговоры с министром внутренних дел талибов Сиражуддином Хаккани, ответственным за многочисленные нападения.

Также внутри СДПГ и "Зеленых" существует давление. 83% сторонников СДПГ и 66% сторонников "Зеленых" поддерживают депортацию в эти две страны происхождения. 93% сторонников FDP и BSW, а также 89% сторонников ХДС/ХСС и 100% сторонников АФД выступают в поддержку.

Большинство поддерживает ужесточение политики депортации

Также есть широкая поддержка предложения прекратить выплату социальных пособий депортируемым иностранцам. 73% согласны, при этом 77% поддерживают это в восточной Германии. Однако правомерность полного отказа от социальной защиты сомнительна, учитывая Основной закон Германии. Самую высокую поддержку среди сторонников FDP и АФД, 95% и 97% соответственно.

Нападавший от ИГ в Солingen должен был быть отправлен обратно в Болгарию. Болгария была бы ответственна за этого человека по правилам Дублина, так как он впервые вошел в ЕС в Болгарии. Однако ему удалось избежать депортации. Депортации усложняются из-за враждебности иностранных государств или неясности происхождения, что делает невозможным их эффективное осуществление со стороны властей и федеральной полиции.

71% респондентов согласны с идеей не информировать подлежащих депортации о предстоящем выдворении. Проблема заключается в том, что они теряют возможность оспорить свою депортацию в суде. Суды часто отменяют запланированные депортации из-за юридических лазеек. Конroversial proposal is to detain those deportable until their departure. Despite the legal challenges, 69% believe this to be appropriate and necessary.

Разделенные мнения о запрете ножей и остановке приема

После нападения в Солingen федеральное правительство отвергло утверждение о своей бездействии в Мангейме. Фаэсер планирует расширить зоны, где ношение ножей запрещено. Оппозиционные партии критиковали это как чисто косметическое решение. Несмотря на то, что остается неясным, был бы ли предотвращен нападавший в Солingen с помощью запрета на ножи, сторонники argue that it provides the police with the legal authority to conduct random checks. 68% believe in implementing stricter knife control measures, such as a near-total knife ban.

Однако мнения расходятся по двум другим мерам, которые обсуждаются. Согласно опросу, 53% поддерживают восстановление постоянного контроля на границах Германии, в то время как только 45% поддерживают идею прекращения приема людей из Сирии и Афганистана. Несмотря на разделенные мнения, постоянный контроль на границах пользуется сильной поддержкой в восточной Германии, с 59% в пользу и общим запретом на предоставление убежища сирийцам и афганцам, поддерживаемым 56% в восточной Германии.

Остановка приема является очень спорной темой, с 99% сторонников АФД, 60% сторонников ХДС/ХСС и 67% сторонников BSW в поддержку. "Зеленые" поддерживают всего 9%, в то время как сторонники СДПГ разделены по этому вопросу. В целом, поддержка всех мер остается высокой среди избирателей Союза, с поддержкой Фридриха Мерца внутри своей партии.

Комиссия, ссылаясь на правительство Германии или соответствующий орган, в настоящее время рассматривает возможность пересмотра депортации определенных лиц в Сирию и Афганистан. Этот пересмотр следует рекомендации лидера ХДС Фридриха Мерца, который предложил объявить "состояние чрезвычайной ситуации" в ответ на нападение в Солingen.

Опрос RTL/ntv показал, что значительное большинство людей в Германии поддерживают ужесточение политики депортации в отношении преступных сирийцев и афганцев. Это включает в себя 93% сторонников ХДС/ХСС и 100% сторонников АФД, что указывает на широкую поддержку этой конкретной меры по всему политическому спектру.

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