Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиТри.

Большинство из четырех компаний предпочитают поддерживать дистанционную работу.

Исследование, проведенное Исследователями Если

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Примерно три четверти бизнесов собираются сохранить свои удаленные рабочие схемы в том виде, в...
Примерно три четверти бизнесов собираются сохранить свои удаленные рабочие схемы в том виде, в каком они есть.

Большинство из четырех компаний предпочитают поддерживать дистанционную работу.

По данным исследования Института экономических исследований Ifo, примерно три из четырех компаний, которые могут эффективно работать удаленно, предпочитают сохранить такой формат работы. Всего 4% стремятся полностью отказаться от удаленной работы. Примерно одинаковое количество компаний, 11% и 12% соответственно, рассматривают возможность ужесточения или ослабления ограничений.

Важно отметить, что около 21% компаний не предлагают возможность удаленной работы, в то время как 79% по крайней мере предоставляют такой вариант. Эта тенденция больше характерна для крупных компаний, отраслей и организаций, ориентированных на услуги, чем для небольших предприятий, розничной торговли и строительных секторов.

Экономисты отмечают стабильную тенденцию к росту доли сотрудников, работающих удаленно в Германии за последние два года, в среднем около 25%. Жан-Виктор Алипур из Центра промышленной экономики Ifo считает, что удаленная работа стала устоявшейся нормой в Германии после пандемии коронавируса. Хотя работа в офисе имеет свои преимущества в некоторых областях, более эффективное координирование времени присутствия может потенциально повысить производительность в удаленных рабочих условиях.

Исследование показывает, что три из четырех компаний поддерживают сохранение удаленной работы, в то время как всего 4% стремятся полностью от нее отказаться. В то же время, согласно тому же исследованию, 13% компаний рассматривают возможность ужесточения или ослабления ограничений на удаленную работу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой
Политика

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой

На территории России Православная Церковь стоит на стороне воинственного конфликта с Украиной. В конечном итоге Украина хочет изгнать Московское православие со своих земель.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Темный дым, почтиPitch-черного цвета, поднимался с хранилища топлива, становясь заметным даже с...
Политика

В 12:23 парламент Киева инициирует меры по запрету церкви, связанной с Россией.

В 12:23 парламент Киева инициирует меры по запрету церкви, связанной с Россией. Более 500 пожарных упорно борются с крупным пожаром на нефтебазе в южном российском регионе Ростов. Этот инцидент был спровоцирован ударом украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пожар охватил примерно 10 000 квадратных метров, с множеством горящих цистерн с

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Ван Акен в настоящее время выступает в качестве международного кризисного и конфликтного советника...
Политика

Инес Шверднер и Ян ван Акен борются за лидерство в левой партии.

Инес Шверднер и Ян ван Акен борются за лидерство в левой партии. Лидеры Левой партии, Висслер и Широдеван, уходят в отставку из-за своей неспособности повернутьparty's downward trend во время своего срока. Сейчас на арену выходят два новых кандидата, стремясь вывести партию из кризиса. Ян ван Акен, бывший член

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
С длительное время члены Families в Израиле выступают с требованиями освобождения заключенных в...
Политика

Израильские военные обнаружили шесть человек, удерживаемых ХАМАСом в плену в секторе Газа.

В течение длительного времени глобальные переговорщики и Израиль неустанно трудились над освобождением оставшихся узников в Газе. К сожалению, для некоторых людей любое возможное спасение приходит слишком поздно.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".
Спорт

Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".

Квартербек команды НФЛ Маями Туа Тагаводиао открыто выразил свои отрицательные взгляды на предыдущего главного тренера Брайана Флореса, назвав его "неприятным человеком" в эфире в понедельник.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой
Политика

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой

На территории России Православная Церковь стоит на стороне воинственного конфликта с Украиной. В конечном итоге Украина хочет изгнать Московское православие со своих земель.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Сколько плата за тарелку блюда быстрого приготовления из говядины второй помощи - восемь евро
Гастрономический рай

Сбор за 8 евро за номерные знаки приводит к многочисленным проблемам в Wörthersee.

Вниманию Христофа Хазльмайера было предъявлено дополнительное требование об оплате 8 евро при делении закуски со своей супругой во время обеда. При оплате счета в цифровом виде, Хазльмайер выразил свой гнев по поводу того, что его посчитали переплачивающим.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В чрезвычайной ситуации мать успешно спасает ребенка: "Я использовал все свои силы, чтобы держать его на плаву"
Панорама

В чрезвычайной ситуации мать успешно спасает ребенка: "Я использовал все свои силы, чтобы держать его на плаву"

В понедельник ночью, роскошная яхта британского миллионера Майка Линча встретила свой конец. Смертельный случай зарегистрирован, шестеро людей все еще считаются отсутствующими. Женщина рассказывает о страшном опыте своей дочери во время борьбы за выживание.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно