Большинство из четырех компаний предпочитают поддерживать дистанционную работу.

По данным исследования Института экономических исследований Ifo, примерно три из четырех компаний, которые могут эффективно работать удаленно, предпочитают сохранить такой формат работы. Всего 4% стремятся полностью отказаться от удаленной работы. Примерно одинаковое количество компаний, 11% и 12% соответственно, рассматривают возможность ужесточения или ослабления ограничений.

Важно отметить, что около 21% компаний не предлагают возможность удаленной работы, в то время как 79% по крайней мере предоставляют такой вариант. Эта тенденция больше характерна для крупных компаний, отраслей и организаций, ориентированных на услуги, чем для небольших предприятий, розничной торговли и строительных секторов.

Экономисты отмечают стабильную тенденцию к росту доли сотрудников, работающих удаленно в Германии за последние два года, в среднем около 25%. Жан-Виктор Алипур из Центра промышленной экономики Ifo считает, что удаленная работа стала устоявшейся нормой в Германии после пандемии коронавируса. Хотя работа в офисе имеет свои преимущества в некоторых областях, более эффективное координирование времени присутствия может потенциально повысить производительность в удаленных рабочих условиях.

Исследование показывает, что три из четырех компаний поддерживают сохранение удаленной работы, в то время как всего 4% стремятся полностью от нее отказаться. В то же время, согласно тому же исследованию, 13% компаний рассматривают возможность ужесточения или ослабления ограничений на удаленную работу.

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