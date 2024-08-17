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ПолитикаНовостиНападение

Более десятка жизней трагически погибли в результате террористической атаки в Могадишо.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

Более десятка жизней трагически погибли в результате террористической атаки в Могадишо.

В жестоком акте террора взорвалась бомба в ресторане в столице Могадишо, Сомали, что привело к гибели по меньшей мере одиннадцати человек, согласно данным местных правоохранительных органов. Жуткий взрыв был дистанционно управляемым. Среди жертв в основном были гражданские лица, но четверым удалось выжить с ранениями. Ресторан популярен среди сотрудников безопасности.

Недавно Совет безопасности ООН предупреждал сотрудников ООН о высокой вероятности немедленных терактов террористов. Их призывали избегать публичных мероприятий и правительственных офисов.

Всего две недели назад боевики Аль-Шабаб атаковали отель на пляже Лидо в Могадишо. В результате violence более 30 человек погибли. Они целенаправленно атаковали отдыхающих на пляже и беспорядочно стреляли.

Экстремистская группировка Аль-Шабаб по-прежнему удерживает контроль над некоторыми районами Сомали, но была вытеснена из столицы в последнее время. Однако эти радикалы продолжают совершать нападения на правительственные учреждения и места, воспринимаемые как представители западного образа жизни, такие как отели и рестораны.

Предупреждения Совета безопасности ООН оправдались, так как недавнее нападение на ресторан подчеркивает. Жестокое нападение на гражданских лиц и сотрудников безопасности - это мрачное напоминание о продолжающемся терроризме Аль-Шабаб в Могадишо.

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