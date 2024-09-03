Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш

Попытка пересечь пролив Ла-Манш унесла жизни как минимум десяти мигрантов во Франции. Судно, перевозившее примерно 60 человек, развалилось, сообщает местная префектура. Вероятность новых жертв остается высокой. Многие получили серьезные травмы, как сообщила местная газета "La Voix du Nord".

Этот инцидент стал самым трагическим за всю историю попыток мигрантов добраться до Великобритании на судне с начала года. Всего в этом году в попытках переправиться через пролив погибли 25 человек. По данным Великобритании, с начала года примерно 22 000 человек пытались пересечь пролив. В один из понедельников в путь отправились более 350 человек.

С начала года многие мигранты начали опасное путешествие в Великобританию, и многие из них, к сожалению, погибли в процессе. Согласно местной статистике, каждую неделю с января в пролив Ла-Манш отправляются примерно 2000 мигрантов.

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