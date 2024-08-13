Более 70 000 ударов молнии в Швейцарии во время шторма

После нескольких дней адской жары, когда температура достигала 35°C и выше, в понедельник вечером более 70 000 молний ударили по Швейцарии. Сильные дожди вызвали наводнения, оползни и селевые потоки. Несколько грозовых фронтов развивались вокруг озера Бриенц, вызывая сильные дожди и медленно передвигаясь.

В Бриенце, примерно в 75 км юго-восточнее Берна, небольшая река Милибах вырвалась из берегов после сильного дождя. Она несла обломки и древесину с верхних высот, прорываясь через улицы. Машины были унесены потоком в деревне у озера, а железнодорожный вокзал был затоплен. Почти два десятка рейсов были перенаправлены в аэропорту Цюриха.

Около 70 человек были эвакуированы в целях предосторожности из-за угрозы наводнения в своих домах. Организация регионального руководства Верхний Бриенц (RFO) не сообщала о пропавших без вести. О масштабах ущерба не сообщалось. Железнодорожное и паромное сообщение с Бриенцем оставалось приостановленным, автобусы служили заменой. Проход через город был закрыт.

Внезапный ливень был приписан ураганным ветру, добавляя хаоса в Бриенце. Несмотря на efforts по эвакуации, некоторые здания в районе были серьезно повреждены текущими водами.

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