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Более 50 000 случаев холеры во всем мире в июле

 and  Mark Rodriguez
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Условия негигиены способствуют распространению холеры
Условия негигиены способствуют распространению холеры

Более 50 000 случаев холеры во всем мире в июле

Смертельно опасная болезнь холера по-прежнему широко распространена, несмотря на усилия по борьбе с ней. В июле было зарегистрировано почти 52 000 случаев заболевания в 17 странах, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце. Зарегистрировано 223 летальных исхода, что на 34% больше. Кишечная инфекция передается через загрязненную пищу и воду, часто фекально. Ее можно предотвратить с помощью чистой воды и санитарии. Нелеченная, особенно у детей, она может привести к смерти в течение нескольких часов.

Регион Восточного Средиземноморья сообщил о наибольшем количестве случаев (около 43 500), в том числе в странах от Пакистана до Марокко, а также в секторе Газа и оккупированных палестинских территориях.

По всему миру к концу июля было зарегистрировано более 307 000 случаев, с общим количеством более 700 000 в 2023 году. Многие отчеты запаздывают, и фактическое количество случаев, скорее всего, намного выше из-за недоклада.

Ключевой дефицит вакцин мешает борьбе с кишечной инфекцией, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С начала 2023 года страны запросили 105 миллионов доз, но было произведено только 55 миллионов. Конфликты, природные катастрофы и изменение климата вынуждают многих людей покидать свои дома, где они часто сталкиваются с антисанитарными условиями.

Вакцина производится единственной компанией, EuBiologicals в Южной Корее, которая имеет ограниченную производственную мощность. Производство основано на заказах и оплате, что означает, что если нет достаточно денег для покупки, производство не происходит, как объяснила специалист по вакцинам Эдина Ампонсах-Дакosta в марте на портале "The Conversation".

Больше случаев холеры было зарегистрировано в регионе Восточного Средиземноморья, что составляет около 43 500 из общего числа 307 000 случаев по всему миру к концу июля. Спрос на вакцины против холеры значительно превышает предложение, с запросами стран на 105 миллионов доз и производством только 55 миллионов.

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