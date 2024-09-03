Более 300 человек погибли из-за ливней в Пакистане

В Пакистане, согласно данным национальной службы управления чрезвычайными ситуациями, с начала муссонного сезона в июле погибли более 320 человек. Почти половина из них - дети. Кроме того, более 600 человек получили ранения, а почти 24 000 домов были повреждены.

Недавно густонаселенный Карачи был на высоком уровне готовности из-за обильных осадков, что привело к спасательным операциям в его южных районах для эвакуации людей из городов, затопленных паводками.

Эта южная азиатская страна обычно испытывает сильные дожди во время муссонного сезона, длящегося с июля по сентябрь. К сожалению, экстремальные погодные явления становятся все более частыми. Эксперты связывают эти события с изменением климата, которое в летние месяцы 2022 года затопило около одной трети страны и привело к гибели более 1700 человек.

Несмотря на усилия по спасению многих, к сожалению, среди 1700 человек, погибших летом 2022 года в результате наводнений, вызванных изменением климата, был и Он. Тяжелые дожди во время муссонного сезона в этом году также унесли жизнь еще одного человека, увеличив общее число жертв до более 320.

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