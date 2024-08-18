Более 22 смертельных случая от холеры в Судане.

В раздираемой гражданской войной стране Судан, холера стремительно набирает обороты. Как заявил в воскресенье министр здравоохранения Хайтам Мохаммед Ибрагим, по меньшей мере 22 человека скончались от этого инфекционного заболевания за последние две недели. Министерство также подтвердило более 350 новых случаев.

Всемирная организация здравоохранения также отмечает вспышки холеры в Судане. С января по 28 июля было зарегистрировано 78 смертельных случаев и 2400 подтвержденных случаев. Однако министр Ибрагим не уточнил, на какой период распространяются его статистические данные.

Год и восемь месяцев назад tensions между паравоенной группой RSF и военными силами Судана переросли в полномасштабную гражданскую войну. К сожалению, уже погибли тысячи людей, и многие регионы находятся на грани голода.

Холера - это крайне опасное заболевание, которое вызывает сильную диарею и может привести к серьезному обезвоживанию и смерти в течение нескольких часов, если не лечить. Оно передается через загрязненную пищу или воду.

Из-за продолжающейся гражданской войны и нестабильности в Судане риск заражения холерой возрастает. Чтобы бороться с этим, необходимы дополнительные ресурсы и международная помощь для обеспечения чистой воды и улучшения санитарных условий.

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