Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиДети

Более 187 тысяч детей в возрасте до 10 лет уже получили прививки.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
По данным отчета ВОЗ, первоначальная цель вакцинации 156 500 детей превышена.
По данным отчета ВОЗ, первоначальная цель вакцинации 156 500 детей превышена.

Более 187 тысяч детей в возрасте до 10 лет уже получили прививки.

В течение первых трех дней кампании по иммунизации против полиомиелита в Газе было привито около 187 000 детей в возрасте до 10 лет. Как сообщил Всемирный союз здравоохранения (ВОЗ), возглавляемый Тедросом Аданом Гебрейесусом, первая фаза вакцинации в центральном Газе завершена, как было объявлено на платформе X.

Первоначальной целью было привить 156 500 детей в течение этого периода, но она была превышена. В течение следующих трех дней вакцинация продолжится в четырех центральных точках в Газе, как сообщил Тедрос в своем следующем обновлении. Эти точки, находящиеся под контролем здравоохранения, возглавляемого ХАМАС, расположены в городе Дейр-эль-Балах и лагере беженцев Нусейрат.

Тедрос также упомянул, что готовятся к началу кампании по вакцинации в южной Газе, запланированной на четверг. Эта инициатива направлена на вакцинацию около 340 000 детей, как сообщает ВОЗ.

Адель Ходр, региональный директор UNICEF по Ближнему Востоку и Северной Африке, отметила, что последние три дня принесли лучик надежды посреди мрачного конфликта в Газе. Многие семьи прошли длинный путь, чтобы добраться до центров вакцинации.

Были объявлены временные локальные перемирия для вакцинации. "Согласованные перерывы были соблюдены в течение этого начального этапа", - подытожила Ходр. Она описала это как "одну из самых опасных и сложных кампаний вакцинации в мире". Несмотря на перемирия, все еще есть значительные вызовы и опасности, в том числе мародерство и поврежденные дороги.

Успех в превышении первоначальной цели вакцинации 156 500 детей в основном можно объяснить энтузиазмом детей получить прививку. В ближайшие дни эти решительные дети продолжат посещать четыре центральных пункта вакцинации в Газе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов.
Политика

Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов.

Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов. Председатель профсоюза Volkswagen Daniela Cavallo выразила решительное противодействие рабочих к возможному закрытию заводов автопроизводителя. На встрече с рабочими в Вольфсбурге в среду Кавалло осудила совет директоров за "серьезное нарушение доверия". "Для нас очевидно, что лучший

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Лукашенко освободил 30 политзаключенных
Политика

Лукашенко освободил 30 политзаключенных

Глава Белоруссии Александр Лукашенко вновь освободил заключенных по амнистии. Однако оппозиция заявляет, что более тысячи политических заключенных все еще находятся в заключении.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
15:55 В Львове налет уничтожил всю семью
Политика

15:55 В Львове налет уничтожил всю семью

15:55 В Львове налет уничтожил всю семью В результате российского удара по Львову majority семьи встретила свой конец, как сообщается со стороны города. Семья состояла из 43-летней женщины и её трёх дочерей в возрасте 7, 18 и 21 год. Об этом упомянул мэр Андрей Садовый. Они погибли в своем

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вольво ставит цель производить между 90 и 100% electric vehicles к 2030 году
Политика

Volvo стремится к тому, чтобы к 2030 году производить значительную долю, от 90 до 100%, полностью электрических автомобилей.

Volvo стремится к тому, чтобы к 2030 году производить значительную долю, от 90 до 100%, полностью электрических автомобилей. Volvo, под управлением глобальной компании Geely, изначально стремилась к производству исключительно электромобилей к 2030 году. Однако они скорректировали свою цель, объявив о потенциальном диапазоне электрификации в 90-100%. При этом около 10% новых

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Офицеры правоохранительных органов могут арестовать подозреваемого вне ресторана Burger King
Панорама

Полицейские вмешиваются в дело вооруженного нападающего, вооруженного ножами в Бонне, используя пули.

Полицейские вмешиваются в дело вооруженного нападающего, вооруженного ножами в Бонне, используя пули. В Бонне разногласия между двумя знакомыми переросли в жестокое ножевое нападение, в результате которого обе стороны получили ранения. Преступник, скрывавшийся с места преступления, был задержан правоохранительными органами вблизи фаст-фуда. Задержание потребовало применения силы, так как один из полицейских

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов.
Политика

Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов.

Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов. Председатель профсоюза Volkswagen Daniela Cavallo выразила решительное противодействие рабочих к возможному закрытию заводов автопроизводителя. На встрече с рабочими в Вольфсбурге в среду Кавалло осудила совет директоров за "серьезное нарушение доверия". "Для нас очевидно, что лучший

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Увеличение числа случаев заболевания корью в Нижней Саксонии: 41 зарегистрированный в 2023 году
Федеральные земли Германии

Увеличение числа случаев заболевания корью в Нижней Саксонии: 41 зарегистрированный в 2023 году

В 2022 году отмечен тревожно высокий уровень заболеваемости корью в Нижней Саксонии. Местное здравоохранение подчеркивает важность вакцинации и сообщает подробности зарегистрированных вспышек.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно