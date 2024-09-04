Более 187 тысяч детей в возрасте до 10 лет уже получили прививки.

В течение первых трех дней кампании по иммунизации против полиомиелита в Газе было привито около 187 000 детей в возрасте до 10 лет. Как сообщил Всемирный союз здравоохранения (ВОЗ), возглавляемый Тедросом Аданом Гебрейесусом, первая фаза вакцинации в центральном Газе завершена, как было объявлено на платформе X.

Первоначальной целью было привить 156 500 детей в течение этого периода, но она была превышена. В течение следующих трех дней вакцинация продолжится в четырех центральных точках в Газе, как сообщил Тедрос в своем следующем обновлении. Эти точки, находящиеся под контролем здравоохранения, возглавляемого ХАМАС, расположены в городе Дейр-эль-Балах и лагере беженцев Нусейрат.

Тедрос также упомянул, что готовятся к началу кампании по вакцинации в южной Газе, запланированной на четверг. Эта инициатива направлена на вакцинацию около 340 000 детей, как сообщает ВОЗ.

Адель Ходр, региональный директор UNICEF по Ближнему Востоку и Северной Африке, отметила, что последние три дня принесли лучик надежды посреди мрачного конфликта в Газе. Многие семьи прошли длинный путь, чтобы добраться до центров вакцинации.

Были объявлены временные локальные перемирия для вакцинации. "Согласованные перерывы были соблюдены в течение этого начального этапа", - подытожила Ходр. Она описала это как "одну из самых опасных и сложных кампаний вакцинации в мире". Несмотря на перемирия, все еще есть значительные вызовы и опасности, в том числе мародерство и поврежденные дороги.

Успех в превышении первоначальной цели вакцинации 156 500 детей в основном можно объяснить энтузиазмом детей получить прививку. В ближайшие дни эти решительные дети продолжат посещать четыре центральных пункта вакцинации в Газе.

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