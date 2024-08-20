Богатый лидер LinkedIn проявляет непоколебимое восхищение Камалой Харрис

Kamala Harris стремятся вернуть поддержку Силиконовой долины для демократов после того, как многие инвесторы в области высоких технологий перешли на сторону Трампа. Ей удается сделать прогресс с помощью сооснователя LinkedIn Реда Хоффмана, но есть и нюансы.

Высокопоставленные и сверхбогатые individuals из Силиконовой долины собрались в отеле Fairmont в Сан-Франциско на празднование и сбор средств в поддержку Harris. Самые дешевые билеты стоили $3,300, а самые дорогие - $500,000. На мероприятии присутствовали миллиардеры из мира технологий, руководители компаний и венчурные капиталисты, которые хотели получить свою долю. Для Harris это был шанс вернуть элиту индустрии высоких технологий, свою бывшую вотчину, так как она выросла в районе залива Сан-Франциско.

Многие влиятельные приниматели решений в области технологий примкнули к Трампу, в том числе Илон Маск (Tesla, SpaceX), Дэвид Сакс (PayPal, Craft Ventures), Чамат Палихапития (AOL, Facebook, Social Capital), Питер Тилл (PayPal, Palantir, Clarium), Марк Андриссен и Бен Хоровиц (оба - известные венчурные капиталисты), Шон Магуайр и Дуглас Леоне (оба - из Sequoia Capital).

Инвесторы в области криптовалют, технологий и игр надеялись на мягкое регулирование и выгодные деловые отношения при Трампе, несмотря на традиционную демократическую ориентацию Силиконовой долины. Однако многие в отрасли чувствуют себя отчужденными из-за политики в отношении технологий при администрации Байдена, и ключевые предприниматели и инвесторы, в том числе Илон Маск, недавно перешли на сторону Трампа.

Harris стремится изменить эту тенденцию. Речь не только о получении крупных пожертвований, но и о влиянии миллионов американцев через влияние титанов технологий. В результате благотворительный вечер стал триумфом для Harris, принеся ей $12 миллионов в виде немедленных пожертвований, а многие крупные доноры обещали еще больше и публично поддержали ее - в том числе бывший CEO Facebook Шерил Сэндберг, Мелинда Гейтс, председатель IAC Бэри Диллер и венчурный капиталист из Силиконовой долины Рон Конвей. Лорайн Джобс, миллиардер-филантроп и бывшая жена Стива Джобса, близкая подруга Harris, уже устраивала благотворительные вечера в ее частном доме. Сооснователь и CEO Netflix Рид Хэстингс уже внес $7 миллионов в кампанию Harris.

Предприниматель с видением

Одним из новых сторонников Harris выделяется сооснователь LinkedIn Ред Хоффман. Он присутствовал на мероприятии в отеле Fairmont, уже внеся $7 миллионов в кампанию Harris и пообещав удвоить свою инвестицию. Хоффман выразил "высокие надежды" на то, что Harris станет первой женщиной-президентом США.

Однако Хоффман может стать спорным супер-фаном для Harris. Основатель LinkedIn сделал состояния на PayPal, LinkedIn и Airbnb, имеет доли в различных компаниях, от Zynga до Flickr и Facebook. Он не только целеустремлен, но и регулярно участвует в Всемирном экономическом форуме в Давосе, появляется на телевидении и организует "Уик-энд, чтобы назвать его позже", собрание амбициозных друзей, которые обсуждают, как изменить мир. Хоффман выступает на крупных конференциях, читает лекции в престижных университетах, таких как Стэнфорд, Оксфорд, Гарвард и MIT, и посещает высокопрофильные мероприятия, такие как конференции Бильдерберг.

В течение нескольких месяцев Хоффман пытался предотвратить переизбрание Трампа и частично финансировал судебный процесс Э. Жан Карролл против Трампа за сексуальное нападение. Теперь он сосредоточен на том, чтобы сделать Harris следующим президентом.

Требования Хоффмана приходят с условиями

Вмешательство Хоффмана в политическую арену вызвало напряжение в Америке. Хоффман выступает за увольнение председателя Федеральной торговой комиссии (ФТК) Лины Хэн, которая занимает жесткую позицию в отношении регулирования Большой технологии. Хэн начала расследования против Microsoft и Amazon, что ставит Хоффмана в противоречие с ней, так как он входит в совет директоров Microsoft. В сущности, Хоффман хочет манипулировать увольнением назойливого главного антимонопольного чиновника, заявляя, что "Лина Хэн... не помогает Америке" в интервью CNN. Он призывает вице-президента Harris заменить ее, подчеркивая, что антимонопольные меры в порядке, но война - нет.

Саандерс выступает

Вмешательство Хоффмана в решения о персонале для более мягкой антимонопольной политики вызвало критику со стороны Берни Сандерса. Влиятельный сенатор-демократ осуждает действия Хоффмана как "арrogance of Mr. Hoffman" и хвалит Хэн как одного из лучших чиновников, назначенных Байденом, и лучшего председателя ФТК "за очень, очень долгое время". Сандерс утверждает, что миллиардеры не должны диктовать кандидатам, кого удерживать или нет. Он настаивает на том, что если Harris победит, он ожидает, что она сохранит Хэн.

Кроме того, сенатор Элизабет Уоррен и некоторые республиканцы приходят на защиту Хэн, хваля ее приверженность поддержке конкурентного рынка. Вице-президент Трампа Дж.Д. Вэнс признает, что Хэн "одна из немногих людей в администрации Байдена, которые, на мой взгляд, делают довольно хорошую работу".

Ситуация неудобна для Harris, которая может показаться компрометированной. Она заявляет, что в настоящее время "нет политических дискуссий" о замене Хэн. Общественность сейчас внимательно следит за степенью влияния Microsoft и Хоффмана, так как ФТК в настоящее время рассматривает сделки Microsoft с AI-стартапом Inflection и потенциальное приобретение Activision Blizzard видеоигровой франшизы "Call of Duty".

Хоффман, к сожалению, оказался в роли защитника Харриса в последнее время. Совместный основатель LinkedIn подвергся критике после выражения желания видеть Трампа настоящим иконой после его нападения. Большой донор Демократической партии имел жаркий обмен с поклонником Трампа Тьелом на конференции в Сан-Вэлли. Тьел иронически поблагодарил Хоффмана за финансирование судебных исков против Трампа, тем самым превратив его в символ. Хоффман отвечал нетактично, сказав: "Да, я бы хотел сделать его настоящим иконой". Позже он извинился, заявив: "Я не имел в виду никакого вреда или насильственного акта, который я решительно осуждаю. Я искренне сожалею о том, что использовал слово 'икона'. Это была ошибка".

Для Харриса Хоффман служит щедрым и значительным спонсором, а также усилителем голоса. Его компания LinkedIn, будучи самым успешным в мире сайтом для делового общения с годовой выручкой в $16 миллиардов, 18 000 сотрудниками и 850 миллионами членов по всему миру, является мощным активом. Однако его бездумные комментарии привели Харриса в политическую неприятную ситуацию и подняли вопросы о его намерениях с потенциально коррумпированным требованием.

Я не сомневаюсь в поддержке Хоффмана Харрисом, но его просьба заменить председателя ФТК Лину Хана вызвала скандал.

Несмотря на успех в сборе средств, требование Хоффмана об удалении Ханы было встречено критикой со стороны некоторых политических фигур, в том числе сенатора Берни Сандерса.

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