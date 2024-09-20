Boeing внедряет значительные сокращения рабочих мест среди своей американской рабочей силы.

В рамках своего первого за 16 лет удара Boeing временно увольняет многих американских работников. "Мы вводим временные увольнения в ближайшие дни, которые затронут значительное количество сотрудников, руководителей и персонала в США", - заявил CEO Дэвид Калхун в электронном письме сотрудникам в четверг. План предусматривает ротацию выбранных работников по четырехнедельному графику, при котором каждый сотрудник будет находиться в увольнении одну неделю.

Boeing планирует придерживаться этой практики до окончания забастовки. Калхун также отметил, что он и другие высшие руководители согласятся на "значительное сокращение зарплаты" в течение всего срока забастовки. Однако президент IAM Брайан Брайант раскритиковал эти шаги. Учитывая предыдущие вознаграждения и компенсации для высшего руководства, увольнения и сокращение зарплат были "по сути незначительными".

После двух безуспешных раундов переговоров напряженность между сторонами возросла. "Хотя мы готовы к дополнительным переговорам, будь то прямые или организованные, на данный момент нет запланированных встреч", - заявило IAM. "Теперь мяч на стороне Boeing. Они могли бы завершить забастовку сегодня", - заявил Брайант. Boeing пока не ответила на запросы о комментариях.

Решение Boeing о введении временных увольнений затронет многих американских сотрудников, как указано в электронном письме Калхуна. После окончания забастовки компания планирует продолжить эту практику со своими американскими сотрудниками.

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