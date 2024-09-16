Boeing будет применять финансовые ограничения в своей деятельности

Управление Boeing ввело заморозку найма и принудительные отпуска для "множества" сотрудников из-за забастовки их крупнейшего профсоюза. Перемещения были значительно сокращены до минимума, как указано в электронном письме от главного финансового директора Брайана Уэста всему персоналу. Эта забастовка угрожает восстановлению Boeing, вынуждая компанию ужесточить свой финансовый бюджет, согласно доводам Уэста.

В рамках этих мер менеджерам больше не разрешено бронировать бизнес- или первые классы, все надбавки к зарплате, связанные с транспортом, приостановлены, а участие в авиационных шоу ограничено.

Мощный профсоюз Boeing, IAM, представляющий около 33 000 сотрудников, начал забастовку в пятницу. Забастовка повлияла на производственные центры Boeing вокруг Сиэтла на северо-западе США, где производятся такие модели, как 737 и дальнемагистральный лайнер 777. Стоит отметить, что Boeing уже испытывает задержки в поставке 737 нескольким авиакомпаниям.

Boeing сталкивается с серией неудач и терпит значительные убытки. Трагический инцидент в январе, когда отсек фюзеляжа почти нового самолета Boeing частично отделился вскоре после взлета, временно приостановил расширение производства серии 737.

Профсоюз последний раз бастовал в 2008 году, и эта забастовка длилась 57 дней, что, по оценкам аналитиков, обошлось в два миллиарда долларов.

Уже ясно, что договориться с профсоюзом будет дорого для Boeing. Члены профсоюза отклонили сделку с подавляющим большинством около 95%, предлагающую увеличение зарплаты на 25% в течение четырех лет. Сотрудники в основном соглашались на минимальное увеличение зарплаты в последнее время, в то время как расходы на жизнь в регионе резко выросли.

Причина, по которой Boeing вводит заморозку найма и принудительные отпуска, - это забастовка, начатая мощным профсоюзом Boeing, IAM. Несмотря на финансовый удар предыдущих забастовок, члены профсоюза отклонили сделку, предлагающую существенное увеличение зарплаты, вынуждая Boeing ужесточить свой финансовый бюджет еще больше.

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