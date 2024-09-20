BMW не считает необходимым снижение европейской нормы выбросов CO2 с 2025 года.

BMW, гигант автомобилестроения, не собирается ослаблять строгие стандарты выбросов CO2, установленные на 2025 год в Европе. Компания превосходит эти цели в последние годы, что дает ей твердую уверенность в достижении более строгих целей выбросов для 2025 года. Поэтому они не видят необходимости в изменении или отсрочке этих целей, как было заявлено в четверг в Мюнхене.

Эта позиция отличает BMW от Volkswagen и ассоциации немецкой автомобильной промышленности (VDA). Председатель наблюдательного совета VW Ханс-Диeter Пёtsch заявил: "Электромобили будут доминировать, но это займет некоторое время. Поэтому цели по CO2 на 2025, 2030 и 2035 годы необходимо пересмотреть и скорректировать в соответствии с текущими обстоятельствами".

Министр транспорта Германии Волкер Виссинг поддерживает призыв пересмотреть цели по CO2 на 2025 год и заявить, что регулирование также должно быть достижимым на практике.

BMW придерживается своего обязательства по непрерывному снижению CO2 в транспортном секторе и сделала необходимые приготовления. Однако ЕС призывает провести тщательный пересмотр своего законодательства о выбросах CO2, в частности, предложенного запрета на новые бензиновые и дизельные автомобили после 2035 года.

ЕС планирует дальнейшее снижение лимитов выбросов CO2 в 2025 году и может ввести значительные штрафы в качестве последствия.

Углекислый газ, парниковый газ, в основном образуется в результате сжигания угля, нефти и газа. Его растущая концентрация в атмосфере усиливает парниковый эффект, тем самым повышая температуру климата Земли.

Обязательство BMW по достижению целей выбросов для 2025 года, несмотря на то, что они превосходили их в последние годы, совпадает с наличием автомобилей BMW на дорогах. Немецкий автопроизводитель вкладывает значительные средства в электромобили и гибриды, еще больше укрепляя свою позицию по снижению выбросов CO2.

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