- Ближневосточные регионы свидетельствуют об усилении: сроки прекращения огня быстро приближаются

С ростом сомнений госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает упорные усилия по достижению перемирия в Газе. После переговоров в Израиле он направился в Египет и Катар, которые играют роль посредников в косвенных переговорах между Израилем и радикальной исламской группировкой ХАМАС. Новостная статья предполагает, что сделка может сорваться без немедленного плана запасного варианта. В то же время ситуация на израильской северной границе обострилась еще больше. "Хезболла" в Ливане и израильские ВВС вновь обменялись огнем на своих территориях.

Блинкен: Стремится к участию ХАМАС

Во время прибытия в Доху Блинкен обратился к прессе: "Нам нужно быстро заключить соглашение о перемирии и освобождении заложников". Время имеет решающее значение, подчеркнул он, так как жизни заложников ХАМАС все больше рискуют каждый день. Кроме того, страдания жителей Газы продолжаются ежедневно, отметил госсекретарь США. Все посредники стремятся предотвратить дальнейшие эскалации в регионе. Катар и Египет напрямую общаются с ХАМАСом, чтобы достичь соглашения. "В ближайшие дни мы приложим все усилия, чтобы заставить ХАМАС присоединиться к переходному предложению", - сказал Блинкен. После этого обе стороны должны согласовать дальнейшие детали.

Блинкен заявил в понедельник в Израиле, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился на последнее предложение о прекращении огня в Газе, поддержанное США, во время "конструктивной встречи". Это "переходное предложение" основано на плане, представленном президентом США Джо Байденом в мае. Теперь ХАМАСу предстоит одобрить это предложение.

ХАМАС: США уступают новым требованиям Нетаньяху

Однако ХАМАС обвинил США в уступке израильским требованиям в последнем переходном предложении. Как заявил представитель ХАМАСа Осма Хамдан агентству немецкой печати, Вашингтон фактически терпит новые требования Нетаньяху. ХАМАС не будет пересматривать новые условия, сказал Хамдан. Вместо этого они должны сосредоточиться на реализации плана Байдена от мая. В то же время Блинкен объяснил, что "переходный план" просто включает "уточнения и детали" вокруг первоначального плана.

План Байдена включает три этапа: сначала шестинедельное перемирие, во время которого будет освобождена определенная группа заложников. В обмен палестинцы, содержащиеся в Израиле, будут освобождены. На следующем этапе борьба будет прекращена навсегда, и оставшиеся заложники будут освобождены. На заключительном этапе начнется реконструкция Газы.

На встрече с родственниками заложников Нетаньяху якобы заявил, что нет гарантий сделки с ХАМАСом. Премьер-министр также упомянул, что пока не готов к выводу войск из стратегически важной буферной зоны между сектором Газа и Египтом, а также из коридора Низарим, разделяющего сектор Газа на северную и южную части. Однако ХАМАС требует полного вывода израильских войск из сектора Газа в качестве условия для перемирия. Критики считают, что Нетаньяху задерживает урегулирование из-за страха перед падением своей коалиции, если он сделает уступки ХАМАСу. После визита в Израиль Блинкен встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. Как заявил Служба информации (СИС), аль-Сиси предложил, чтобы перемирие в Газе стало началом более широкого признания палестинского государства, гарантирующего региональную стабильность.

Согласно сообщению американского новостного сайта "Politico", ссылающегося на два источника из США и два израильских источника, соглашение балансирует на грани срыва, без четкого прямого альтернативного варианта. В случае срыва соглашения опасаются более широкого конфликта в регионе. После убийства двух высокопоставленных противников Израиля в Тегеране и Бейруте почти три недели назад Иран и шиитское militia "Хезболла" в Ливане угрожали значительными ответными ударами.

Израильская армия обнаружила тела шести заложников в секторе Газа ночью. Останки шести мужчин в возрасте от 35 до 80 лет были найдены в туннеле в Хан-Юнисе, южном прибрежном районе. Родственники заложников обвинили правительство в том, что оно не спасло их близких живыми.

ХАМАС удерживает 109 заложников, из которых 36 погибли и 73 все еще живы, согласно заявлению представителя израильского правительства.

"Дни проходят, и мы теряем все больше заложников. Мы должны заключить сделку. Мы должны. Сейчас", - написал лидер израильской оппозиции Яир Лапид в платформе X.

Атаки и столкновения в секторе Газа продолжаются. В результате израильской атаки на здание школы в городе Газа якобы погибли десять человек. По данным палестинских СМИ, целью была школа, в которой размещались перемещенные лица. Израильская армия заявила, что ХАМАС спрятал командный центр на месте, которое было целью атаки.

В интенсивных боях в южном секторе Газа якобы были убиты многочисленные боевики палестинских организаций. В районе города Рафах "около 40 террористов были нейтрализованы в ближнем бою и воздушных ударах израильской армией", - заявил армия в заявлении. Военное крыло ХАМАС заявило, что его бойцы запустили ракеты по израильскому танку и солдатам в здании, полном гранат в районе.

Конфликт в Газе был инициирован террористической атакой ХАМАСа и экстремистов из Газы на южный Израиль 7 октября. Примерно 1200 человек погибли, и более 250 других были захвачены в Газу. С тех пор управление здравоохранением, управляемое ХАМАСом, сообщило, что 40 173 человека погибли в изолированном прибрежном районе.

Новые ракетные обстрелы из Ливана попали в Израиль.

Straight from Lebanon, Israeli military sources claim that numerous rockets were launched into northern Israel yet again. The Iran-linked Hezbollah organization declared they executed an "aggressive rocket assault" towards Israeli military installations. They asserted this retaliation was in retaliation for Israeli attacks on Monday in Lebanon's Bekaa Valley, which left at least eight individuals injured. The army asserted it targeted Hezbollah ammunition storage units.

В течение ночи, как сообщают лebanские СМИ, израильские ВВС провели еще один налет в долине Бекаа. Министерство здравоохранения Ливана сообщило об одном погибшем и шестнадцати раненых. Ранее лebanские СМИ сообщали о четырех погибших и двух раненых в результате израильской атаки в южной Ливане, в том числе троих членов «Хезболлы», согласно данным ливанских служб безопасности.

Остаются опасения возможного обострения ситуации, что может привести к более широкому противостоянию. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что "акцент" постепенно смещается с сектора Газа на северную границу.

В ближайшее время Блинкен планирует посетить Каир, чтобы получить поддержку Египта в своих усилиях по вовлечению ХАМАС в мирные переговоры. Египет, будучи ключевым посредником, играет важную роль в убеждении ХАМАС принять американский план перемирия в Газе.

Читайте также: