- Блинкен покидает Ближний Восток: время для перемирия постоянно сокращается

Несмотря на растущие сомнения, госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает свои усилия по достижению перемирия в Газе. После переговоров в Израиле он направился в Египет и Катар, страны, также вовлеченные в тайные переговоры с целью достичь соглашения между Израилем и радикальной исламской группой ХАМАС. К сожалению, Блинкен завершил свою миссию без каких-либо конкретных результатов. Новостное агентство сообщает, что соглашение может сорваться без немедленной замены. В то же время, насилие на израильской северной границе усилилось. Ливанский Хезболлах и израильские ВВС вновь обменялись атаками на своих территориях.

Блинкен: Стремление к участию ХАМАС

Уходя из Катара, Блинкен заявил прессе: "Нам нужно согласовать перемирие и освобождение заложников". Время имеет решающее значение, подчеркнул он, так как жизнь заложников становится все более уязвимой с каждым днем. Кроме того, страдания людей в Газе продолжаются, сказал Блинкен. Все посредники усердно работают над предотвращением дальнейшей нестабильности в регионе. Египет и Катар напрямую общаются с ХАМАСом, чтобы достичь соглашения. "В ближайшие дни мы сделаем все возможное, чтобы вовлечь ХАМАС в предложение по посредничеству", - заявил он. Следующие переговоры будут сосредоточены на уточнении деталей.

Блинкен выразил одобрение принятия Израилем недавнего предложения США о перемирии в Газе во время "плодотворной встречи" с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в понедельник в Израиле. Это предложение служит основой для перемирия, вдохновленное планом, предложенным президентом США Джо Байденом в мае. Теперь требуется согласие ХАМАС.

ХАМАС: США соглашаются на новые требования Нетаньяху

Однако ХАМАС заявил, что США уступили условиям Израиля с последним предложением по посредничеству. В результате представитель ХАМАС Осма Хамдан заявил агентству новостей Германии, что Вашингтон разрешает новые требования от Нетаньяху. ХАМАС не будет обсуждать новые условия, заявил он. Вместо этого, реализация плана Байдена от мая должна быть основной целью. Тем не менее, Блинкен заявил, что предложение по посредничеству включает только "уточнения и детали" в отношении первоначального плана.

План Байдена состоит из трех фаз. Первая фаза предусматривает шестинедельное прекращение огня, во время которого определенные заложники будут освобождены в обмен на освобождение палестинских заключенных, содержащихся в Израиле. Вторая фаза предусматривает постоянное прекращение огня и освобождение оставшихся заложников. В последней фазе стратегия включает реконструкцию сектора Газа.

На встрече с родственниками заложников Нетаньяху якобы выразил сомнения в возможности достичь соглашения с ХАМАСом. Кроме того, премьер-министр отказался от готовности к выводу войск из стратегически важной буферной зоны между Газой и Египтом, а также из коридора Низардим, разделяющего сектор Газа на северную и южную части. Тем не менее, ХАМАС требует полного вывода израильских войск из Газы в качестве условия для перемирия. Критики обвиняют Нетаньяху в саботаже соглашения из-за страха распада своей коалиционной правительства, если он предоставит уступки ХАМАСу. После встречи с Израилем Блинкен встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. Согласно государственному новостному агентству СИС, аль-Сиси заявил, что перемирие в Газе должно стать началом более широкого признания палестинского государства, чтобы гарантировать региональную стабильность.

Отчет американского новостного агентства "Политико", основанный на двух американских и двух израильских источниках, предсказывает скорый крах соглашения без четкой альтернативы.

В случае провала соглашения опасаются большего обострения в регионе. После убийства двух высокопоставленных противников Израиля в Тегеране и Бейруте почти три недели назад Иран и ливанская шиитская милиция Хезболлах намекнули на жестокую месть.

Израильские военные обнаружили останки шести заложников в секторе Газа ночью. Безжизненные тела шести мужчин в возрасте от 35 до 80 лет были найдены в туннеле в Хан-Юнисе, южном прибрежном районе. Родственники заложников обвинили правительство в том, что оно не спасло их близких живыми.

ХАМАС удерживает 109 заложников, из которых 36 объявлены погибшими, а 73 все еще живы, как сообщает представитель израильского правительства.

"Дни проходят, и мы теряем больше заложников. Мы должны заключить сделку. Мы должны. Сейчас", - написал лидер оппозиции Израиля Яир Лапид в платформе X.

Продолжаются атаки и бои в секторе Газа. В результате атаки Израиля на здание школы в городе Газа якобы погибли 10 человек. Палестинские СМИ сообщают, что в здании размещались перемещенные лица. Армия Израиля заявила, что на месте находилось командное управление ХАМАС, которое было целью атаки.

В южной части сектора Газа продолжаются интенсивные столкновения между израильскими силами и боевиками палестинских экстремистов. По данным израильской армии, около 40 боевиков были ликвидированы в результате ближнего боя и авиационных ударов в районе Рафаха. Военное крыло ХАМАС заявило, что его бойцы бросили гранаты в израильский танк и солдат в здании в этом районе.

Конфликт в Газе начался после террористической атаки, организованной ХАМАСом и другими экстремистами в секторе Газа на южном Израиле 7 октября. Примерно 1200 человек были убиты, и более 250 были захвачены ХАМАСом и увезены в Газу. Согласно данным здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, в осажденном прибрежном регионе с тех пор погибло 40 173 человека.

Из Ливана вновь запущены ракетные обстрелы по Израилю.

Из Ливана израильские военные источники сообщают, что вновь запущены ракетные обстрелы на север Израиля. Группа Хезболлах, поддерживаемая Ираном, заявила, что провела "интенсивную ракетную атаку" на израильские военные объекты. Они заявили, что это месть за израильские удары в понедельник в долине Бекаа в Ливане, в результате которых пострадали по меньшей мере восемь человек. Армия якобы атаковала склады боеприпасов Хезболлах.

По данным ливанских источников, израильские авиаудары якобы снова поразили долину Бекаа ночью. Министерство здравоохранения Ливана сообщило об одном погибшем и шестнадцати раненых. Ранее ливанские источники сообщали о четырех погибших и двух раненых в результате израильского удара в южном Ливане, трое из которых были членами «Хезболлы», согласно данным ливанских источников безопасности.

Существует опасение, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к более крупному конфликту. Генерал-лейтенант Йоав Галант, министр обороны Израиля, заявил, что "акцент" медленно перемещается с Газского Strip на северную границу.

Взгляд Блинкена: Неотложность мира

Учитывая нарастающую напряженность, Блинкен заявил: "В свете ухудшающейся ситуации и эскалации конфликта крайне важно добиться существенного прогресса в достижении перемирия". Он добавил: "Чем дольше мы ждем, тем сложнее будет прекратить насилие и облегчить страдания людей в Газе".

Позиция ХАМАС: Отказ от компромиссов по ключевым требованиям

В ответ на заявления Блинкена спикер ХАМАС Сами Абу Зухри решительно заявил: "ХАМАС не пойдет на компромисс по своим ключевым требованиям, которые включают полное снятие блокады с Газы и полный вывод израильских войск с оккупированных территорий". Он также подчеркнул: "Любое соглашение, которое не решает эти фундаментальные вопросы, неприемлемо для нас".

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