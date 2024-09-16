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Блинкен отправляется в Египет вместо Израиля, с небольшими перспективами перемирия в Газе и соглашения о заложниках.

Антони Блинкен, государственный секретарь США, намерен посетить Египет в среду, но ξ Worth noting is the absence of a stop in Israel. Это решение принято на фоне растущей неопределенности в отношении того, может ли соглашение о прекращении огня и решение вопроса с заложниками быть достигнуто до...

 and  Melissa Williams
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Во время семидневной экспедиции госсекретарь США Энтони Блинкен общается с прессой, акцентируя...
Во время семидневной экспедиции госсекретарь США Энтони Блинкен общается с прессой, акцентируя внимание на деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке в аэропорту Аль-Ула, Саудовская Аравия, 8 января 2024 года (Фото: Эвелин Хокстин, Reuters/Pool).

Блинкен отправляется в Египет вместо Израиля, с небольшими перспективами перемирия в Газе и соглашения о заложниках.

За первый раз с инцидентов 7 октября Блинкен совершил поездку в Ближний Восток, не посетив Израиль. Его обычные визиты, как правило, включали давление на правительство Израиля по ключевым вопросам, связанным с войной, таким как соглашения о заложниках и перемирии. Тем не менее, после этих встреч премьер-министр Израиля Нетаньяху часто открыто противился администрации.

Во время предыдущего визита Блинкена в августе среди американских официальных лиц царил оптимизм, что решение может быть близко. Однако этот оптимизм существенно снизился.

По словам Госдепартамента, целью Блинкена в Египте является обсуждение текущих инициатив по прекращению огня в Газе, которые должны привести к освобождению всех заложников, облегчению страданий палестинцев и продвижению региональной безопасности. Он также возглавит открытие американо-египетского стратегического диалога с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельатти, стремясь укрепить их отношения, способствовать экономическому развитию и углубить связи между людьми через образование и культуру.

Египет играет значительную роль в этих усилиях, но визит Блинкена вряд ли приведет к крупному прорыву. Успех соглашения в конечном итоге зависит от политической воли двух человек: Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синувара, и есть сомнения в их желании заключить сделку.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд также подчеркнула, что соглашение зависит от политической воли.

Во время визита Блинкена в Египет семьи американских заложников, удерживаемых ХАМАС, будут находиться в Вашингтоне, округ Колумбия, продолжая свои усилия по освобождению своих близких.

Тем не менее, четкого графика следующих шагов нет. Американское предложение посредничать между Израилем и ХАМАС не было представлено обеим сторонам, и точные сроки его представления все еще неясны, несмотря на заявления американских официальных лиц earlier this month, что оно близко к завершению.

Директор ЦРУ Билл Бернс упомянул 7 сентября, что "мы предложим это подробное предложение, надеюсь, в ближайшие дни, а затем посмотрим".

ХАМАС обвиняют в добавлении новых требований к предложению после убийства шести заложников в Газе. Американские официальные лица отказались уточнять эти новые требования.

Подобным образом Нетаньяху обвиняют в навязывании новых условий переговоров.

После предыдущего визита Блинкена в Израиль Нетаньяху, якобы, согласился с "мостом предложением", направленным на преодоление разрыва с ХАМАС. Однако на следующий день Нетаньяху, якобы, сказал семьям заложников, что Израиль никогда не покинет коридор Филадельфии - ключевой аспект сделки, который старший официальный представитель администрации отверг как "максималистские заявления", которые "не способствуют заключению сделки о прекращении огня".

Менее чем через две недели, после того как шесть заложников были убиты ХАМАС, Нетаньяху заявил, что никакой сделки нет.

Несмотря на неконструктивные публичные комментарии Нетаньяху, американские официальные лица были осторожны в прямой критике его.

Блинкен недавно повторил, что "обеим сторонам [Израилю и ХАМАС] следует прийти к согласию по оставшимся вопросам, связанным с прекращением огня и сделкой о заложниках".

Однако Синовар написал письмо главе "Хизбаллы" Хасану Насралле более недели назад, выразив свою приверженность борьбе против Израиля, и заявление Нетаньяху о том, что "нет сделки в разработке", было резким отказом от заявлений администрации Байдена о том, что соглашение почти завершено.

Старший официальный представитель администрации Байдена заявил earlier this month, что большинство деталей первого этапа соглашения уже согласовано. Остающиеся препятствия, как они сказали, связаны с выводом израильских сил из населенных районов Газы и обменом заложников на палестинских заключенных.

Блинкен сказал на прошлой неделе: "мы Reduced to a handful of issues – not even a handful of issues – that are hard but fully resolvable, in our judgment".

"Right now, we're working intensely with our Egyptian and Qatari counterparts to work together to bridge any remaining gaps. And in the coming time, very soon, we'll put that before the parties and we'll see what they say", - добавил он.

Высказывания Блинкена совпали с его комментариями из конца июля, в которых он сказал, что переговоры "внутри 10-ярдовины", но также отметил, что последние 10 ярдов часто бывают самыми трудными.

Недавние заявления американских официальных лиц были осторожными, включив дозу осторожности. Специальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в четверг, что США все еще работают над мостом предложением. Он признал, что все еще неясно, "сможем ли мы этого достичь" по сделке.

Политика на Ближнем Востоке продолжает усложнять усилия Блинкена в Египте, так как успех инициативы по прекращению огня в Газе в значительной степени зависит от политической воли лидеров, таких как Нетаньяху и Яхья Синовар.

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