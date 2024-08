Блинкен объявляет о согласии Израиля на условия вывода из Газы в "соединительном предложении", несмотря на предполагаемые замечания Нетаньяху.

Блинкен упомянул во время своей беседы с журналистами перед отъездом из Катара, что Израиль согласился с сроками и районами вывода ЦАХАЛа из Газы в соответствии с четкими условиями соглашения.

В ответ на сообщения израильских СМИ, Нетаньяху сообщил группе семей, пострадавших от терроризма и захвата заложников, что Израиль не покинет коридор Филадельфии возле египетско-газянской границы или коридор Нецарим, разделяющий Газу, несмотря на давление. Эти регионы имеют важное военное и политическое значение, по словам Нетаньяху.

Американские власти сохранили молчание по поводу деталей предложения, представленного на прошлой неделе. Соглашение о прекращении огня состоит из трех этапов и в конечном итоге ведет к полному выводу ЦАХАЛа из Газы. Однако официальные лица Израиля подчеркнули важность решения проблемы контрабанды через египетско-газянскую границу.

Две ключевые проблемы в переговорах о прекращении огня - это расположение войск в коридоре Филадельфии и вопрос о возвращении палестинцев на север. ХАМАС настаивает на полном выводе ЦАХАЛа из Газы и разрешении палестинцам вернуться домой.

Блинкен заявил, что Нетаньяху ясно сказал ему на встрече, что Израиль согласен с планом вывода, включая конкретный план.

Высокопоставленный чиновник администрации США назвал комментарии Нетаньяху о неприемлемости вывода "крайними" заявлениями, вредными для достижения соглашения о прекращении огня.

Блинкен находился в Катаре, завершая краткий визит в регион, и описал его как последнюю попытку добиться согласия всех сторон на соглашение о прекращении огня, которое прекратит конфликт в Газе и освободит израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом.

В понедельник Блинкен заявил в Израиле, что конечная ответственность за принятие последнего предложения лежит на ХАМАСе.

После высоких переговоров в Дохе на прошлой неделе продолжаются переговоры с целью окончательного согласования перспективного соглашения между ХАМАСом и Израилем с участием специалистов обеих сторон. Ведущие переговорщики, в том числе директор ЦРУ Билл Бернс, должны вновь собраться в Каире позже в неделе или в выходные.

despite the urgency expressed by US officials for an agreement, they have started to tone down the likelihood of a swift, comprehensive agreement being reached.

Вторник, Блинкен отметил, что даже если будет достигнуто временное соглашение между ХАМАСом и Израилем, "нам также придется завершить детальные соглашения об Implementation" и подчеркнул важность гибкости.

Блинкен упомянул, что как только ХАМАС согласится на предложение, будет важно, чтобы все принесли гибкость к столу, чтобы достичь соглашения об Implementation.

Блинкен ссылался на принципы Токио, которые гласят, что США не примут "любую долговременную оккупацию Газы Израилем".

Блинкен завершил свой региональный визит во вторник посещением Египта и Катара. Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, министром иностранных дел Бадром Абдельатти и главой разведки Аббасом Камелем были продуктивными. Запланированная встреча с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом бин Калифой аль-Тани в Дохе во вторник вечером была отменена из-за болезни лидера Катара. Блинкен встретился вместо этого с министром иностранных дел доктором Мухаммедом бин Абдулазизом аль-Хулайфи. В понедельник Блинкен встретился в Израиле с Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и президентом Ицхаком Герцогом.

Во вторник ХАМАС выпустил заявление, в котором критиковал Блинкена и президента США Байдена за искажение своей позиции по соглашению о прекращении огня. Заявление также обвиняло Нетаньяху в саботаже переговоров и вновь заявляло о успешном сотрудничестве в прошлых раундах.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил во вторник, что ХАМАС еще не предоставил формального ответа на предложение о мосте, призывая ХАМАС оперативно ответить, как просит Египет.

Чиновник также подчеркнул, что даже если обе стороны согласятся на предложение о мосте, еще будут дополнительные обсуждения конкретных деталей и технических и исполнительных обязательств.

"Мы полностью ожидаем, что разговоры продолжатся, если ХАМАС также примет это предложение о мосте, и будут дальнейшие обсуждения более конкретных деталей", - сказал он.

Тем не менее, Блинкен признал во вторник, что "есть чувство срочности прямо сейчас", подчеркивая, что "непредвиденные события могут сделать вещи еще сложнее, если не невозможными".

Блинкен описал понедельник как "вероятно, лучший, возможно, последний" шанс вернуть заложников, достичь прекращения огня и поставить всех на путь к долговременному миру и безопасности.

Несмотря на заявления Нетаньяху о сохранении присутствия Израиля в определенных коридорах Газы, Блинкен считает, что политика требует полного вывода из Газы в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня. Переговоры о прекращении огня сложны, с несколькими спорными вопросами, такими как расположение войск и возвращение палестинцев, но Блинкен подчеркивает необходимость гибкости для достижения успешного соглашения.

