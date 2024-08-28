- Благоприятное влияние на здоровье сердца от активных защитных мер.

Усиление профилактической медицины посредством регулярных скринингов направлено на снижение многочисленных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Федеральный кабинет разработал законодательные стратегии, возглавляемые министром здравоохранения Карлом Лаутербахом, которые предлагают дополнительные варианты ранней диагностики и профилактики, субсидируемые страховыми компаниями - в первую очередь нацеленные на детей для выявления наследственных расстройств. Лаутербах заявил, что этот закон "спасет множество жизней". Однако страховщики предупредили о возможном ущемлении других профилактических мер.

Лаутербах пояснил: "Мы должны приоритетно заботиться о здоровье нашего сердца". Германия боролась с избыточным количеством сердечно-сосудистых смертей в течение многих лет. Несмотря на несколько планов действий и призывов, основные риск-факторы часто обнаруживаются и лечатся поздно по сравнению с другими странами.

Соответственно, проект включает в себя различные новые меры. Сначала было противодействие прямому регулированию законом, но теперь Общий федеральный комитет, состоящий из врачей, страховых компаний и больниц, будет надзирать за конкретной реализацией.

Для детей...

... общий и широко используемый осмотр U9 в возрасте около пяти лет будет расширен для тестирования на расстройства липидного обмена с повышенным уровнем холестерина в крови. Примерно 5000-10000 детей одного года рождения имеют такие наследственные расстройства, которые часто приводят к первому инфаркту в возрасте 25 или 35 лет, если их не лечить, как пояснил Лаутербах. Эти дети могут быть назначены препараты, снижающие уровень холестерина. Кроме того, других родственников можно будет специально обследовать на наличие таких наследственных факторов риска.

Для подростков...

... страховые компании будут обязаны приглашать их на часто игнорируемый подростковый медицинский осмотр (J1) в возрасте 12-14 лет. Акцент будет сделан на обучении рискованному поведению, такому как курение. Раннее выявление развивающейся тяжелой степени ожирения, отсутствия физических упражнений или расстройств осанки также будет приоритетом, как подчеркнул Лаутербах.

Для взрослых...

... существующие медицинские осмотры будут расширены для включения скрининга на сердечно-сосудистые заболевания в возрасте 25, 40 и 50 лет. Также будет анализироваться уровень холестерина, и если он будет высоким, страховые компании будут покрывать лечение препаратами, снижающими уровень холестерина. Общий федеральный комитет готовит новое руководство для этого, сказал Лаутербах.

Требование к препаратам для помощи в отказе от курения больше не будет ограничиваться "тяжелой" зависимостью и будет использоваться чаще, чем каждые три года. Также планируются ваучеры для консультаций и измерений в аптеках.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Германии. В 2021 году от них умерло 348 000 человек, что составляет треть всех смертей. Несмотря на высокие расходы на здравоохранение, ожидаемая продолжительность жизни в Германии в 2022 году составляет 80,6 лет, что значительно ниже, чем в других странах Западной Европы, как пояснило министерство.

Тем не менее, миллиарды тратятся на лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Закон также направлен на снижение этих затрат. Министерство оценивает потенциальную экономию в несколько сотен миллионов евро в год в проекте.

Критика от страховщиков. Общий местный союз здравоохранения (AOK) согласился с необходимостью усиления профилактики. Однако меры "светофора" правительства "неверны", предупредила глава федеральной ассоциации, Карола Рейманн. Вместо того чтобы вводить ненужные исследования сомнительной ценности и подрывать ценные предложения по профилактике, закон должен быть отменен. Единственным "малым светлым пятном" является то, что Общий федеральный комитет сектора здравоохранения будет более вовлечен.

Оппозиция требует кампанию за спорт и питание

Председатель комитета Йозеф Хеккен заявил, что раннее выявление и борьба с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний всегда были четкой целью. Теперь планы также соответствуют этому пути. "Угроза того, что здравоохранение будет перемещаться к государственной медицине, значительно снижена новым проектом".

Эксперт здравоохранения Союза Тина Сорге (ХДС) призвал к возможности запустить "серьезную кампанию" за больше спорта и здоровое питание и расширить существующие структуры профилактики.

Лаутербах также подчеркнул: "Раннее выявление и лечение сердечных заболеваний могут значительно снизить число инфарктов". К сожалению, многие сердечно-сосудистые проблемы в Германии обнаруживаются и лечатся поздно, что приводит к более высокой смертности по сравнению с другими странами.

Из-за наследственной природы некоторых расстройств липидного обмена, которые могут привести к инфарктам у детей в возрасте от 25 до 35 лет, если их не лечить, проект включает в себя обширное тестирование во время осмотра U9 для около 5000-10000 детей в год.

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