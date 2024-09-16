Благодарность, выраженная раненым инструктором в средней школе Апалачи, к коллегам и ученикам, которые сыграли решающую роль в его спасении.

"Хочу сказать спасибо тем, кто храбро встал на мою защиту в разгар хаоса, имея смелость защитить меня," - написал на своей Facebook Дейв Феникс, учитель математики. В перестрелке погибли два студента и два преподавателя.

Феникс получил ранения в ногу и бедро, когда расследовал источник громких хлопков, прервавших его урок геометрии 4 сентября, как сообщили очевидцы-студенты.

Феникс упал на пол после ранения, но успел закрыть дверь, рассказала Хейзел Бионди в интервью CNN.

Мама Хейзел, Николь Бионди, поделилась, как действия Феникса спасли множество жизней. "Если бы мистер Феникс не закрыл эту комнату..." - сказала она, еле сдерживая слезы. В трогательном посте на Facebook она поблагодарила его за безопасность своей дочери: "Он спас моего ребенка. Он спас мой мир".

"Описать последние несколько дней невозможно. Виденное, услышанное и пережитое останется со мной навсегда, и потребуются недели, месяцы или даже годы, чтобы осознать это", - написал Феникс в воскресенье. "От гнева до скорби, от печали до благодарности и даже странной благодарности за выживание в этот ужасный день - осмыслить, почему 4 сентября произошло то, что произошло, будет долгим и сложным путешествием, которое, возможно, я никогда не смогу полностью понять".

Феникс выразил глубокие соболезнования семьям жертв, а также благодарность за "огромную поддержку, поощрение, любовь и сочувствие", которые он получил от друзей и знакомых во время пребывания в больнице.

"Мне невероятно повезло, что пули, пронзившие мою сторону и ногу, чудом не задели ни один важный сустав, связку, кость и орган. Если бы они сдвинулись немного влево или вправо, все могло бы обернуться гораздо хуже", - сказал Феникс.

Он особо поблагодарил свою соучительницу Валери Ланкастер, которая перевязала его рану и одновременно держала под контролем класс из 23 учеников.

"Валери Ланкастер, учитель математики, которая физически остановила мое кровотечение и в одиночку успокоила комнату полную истеричных подростков", - написал Феникс.

Ланкастер получила помощь от двух 14-летних, которые продолжали стабилизировать рану Феникса до прибытия помощи.

"Двум храбрым подросткам, которые встали и нажали на мою рану, пока Валери вызывала помощь. Вы двое замечательные личности, вызывающие мое вечное восхищение", - сказал Феникс.

Он поблагодарил первых responders, в том числе медиков и правоохранительные органы, и похвалил медицинский персонал в больнице, которого он назвал "служением, сочувствием и бескорыстием".

Как муж и отец, Феникс поблагодарил свою семью, которая проявила неуклонную любовь и поддержку в это трудное время.

Он похвалил своих дочерей, признавая тревогу, которую они, должно быть, испытывали, когда он был ранен.

Феникс нежно назвал свою жену Лизу своей "опорой", сказав: "На самом деле не знаю, как бы я справился без вас рядом".

Кейти, которая делилась обновлениями о Recovery своего папы в Facebook, раскрыла, что его первые слова после операции были: "Все остальные в порядке?"

Дейв Феникс закончил свой пост, выразив благодарность за поддержку, которую он и его семья получили после трагедии.

"Никогда не будет достаточно слов, чтобы выразить нашу благодарность или поблагодарить за всю любовь и помощь, которую мы получили. Мы абсолютно потрясены и переполнены каждым актом доброты, оказанным нам", - написал Феникс. "Для меня это будет долгий путь zurück к какому-то уровню нормальности, и физически, и ментально".

После перестрелки семья Феникса продемонстрировала свою неуклонную поддержку, а его дочери особенно тревожились из-за его ранения. Феникс выразил благодарность всем, кто помог ему, в том числе своей соучительнице Валери Ланкастер и двум храбрым 14-летним, которые стабилизировали его рану. И мы, сообщество, показали огромное количество любви и поддержки Дейву Фениксу и его семье.

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