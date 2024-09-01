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ПолитикаНовостиИзбирательная кампания

Бьёрн Хоке приглашает вас к глубоким обсуждениям.

Партия во главе с Борьном Хёре из Альтернативы для Германии (АФД) не получит приглашение на формирование коалиции ни от одной из избранных партий в ландтаге. Однако даже несмотря на это, 52-летний Хоэкке твердо намерен начать переговоры о создании правительства. Более многообещающим кандидатом...

 and  Grigoriy Williams
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В Тюрингии наибольшее влияние имеет Альтернатива для Германии (АфД), возглавляемая ключевой фигурой...
В Тюрингии наибольшее влияние имеет Альтернатива для Германии (АфД), возглавляемая ключевой фигурой Юргеном Хоке.

- Бьёрн Хоке приглашает вас к глубоким обсуждениям.

Несмотря на маловероятность образования коалиции, лидер партии AfD в Тюрингии Бьорн Хёкке видит возможность управлять штатом после выборов со своей партией. 52-летний Хёкке заявил в Эрфурте о желании вести переговоры с другими партиями о потенциальных коалициях. Это обычная парламентская практика для самой сильной партии после выборов - приглашать других к обсуждениям. "Мы готовы нести ответственность за правительство", - заявил Хёкке.

Партия AfD во главе с крайне правым лидером Хёкке стала доминирующей силой на выборах в Тюрингии в воскресенье. Однако ни одна из других партий, избранных в ландтаг, не заинтересована в создании коалиции с ними, так как офис по защите конституции штата классифицировал партию как твердо ультраправую экстремистскую. В результате, амбиции Хёкке по участию в правительстве считаются маловероятными.

Лидер ХДС в Тюрингии Марио Войтт является реальным кандидатом на пост преемника министра-президента Левой партии Бодо Рамелова. Христианские демократы заняли второе место на выборах. Однако Войтту, возможно, придется вести сложные переговоры о формировании стабильного большинства правительства. Для этого ему придется заручиться поддержкой недавно созданного альянса "Свобода и справедливость" (BSW), возглавляемого бывшим мэром Айзенаха Катją Вольф, и СДПГ.

Основательница BSW Сахра Wagenknecht установила предвыборные условия, такие как конкретные позиции по войне и миру. ХДС и СДПГ скептически относятся к этому предложению.

В результате, успех AfD на выборах может привести к еще одному сроку в оппозиции. Перед выборами поддержка партии в Тюрингии немного снизилась: в ноябре и январе AfD опрашивалась на уровне 34-36%. В то время Хёкке публично заявлял о своей цели участвовать в правительстве, и некоторые даже предсказывали абсолютное большинство. Во время избирательной кампании AfD развесила плакаты с большим фото Хёкке и надписью "Министр-президент" внизу.

В отличие от этого, политик ХДС Войтт открыто искал конфронтации с ультраправым Хёкке во время кампании, даже спорил с ним на телевидении и пытался представить выборы как Войтт против Хёкке. Войтт явно отвергает сотрудничество с AfD, хотя его ХДС исторически принимал голоса AfD для прохождения своего законодательства и предложений, что иногда вызывало разногласия.

Несмотря на доминирование AfD в избирательной кампании, их ультраправые идеологии помешали потенциальным коалиционным партнерствам. Стратегии избирательных кампаний часто включают поиск различных партий для потенциального сотрудничества, но амбиции Хёкке управлять кажутся неосуществимыми из-за нежелания правящих партий сотрудничать с AfD.

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