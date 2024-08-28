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Бьёрн Хоке отказался от предвыборной кампании

Отложение высшего уровня встречи на НТВ

 and  Lauren Adams
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Бьёрн Хокке временно прерывает предвыборную кампанию.
Бьёрн Хокке временно прерывает предвыборную кампанию.

Бьёрн Хоке отказался от предвыборной кампании

Ведущие претенденты на выборах в ландтаг Тюрингии пройдут в первый раунд без Биёрна Хёкке от партии AfD. Хёкке отказался от участия в теледебатах на ntv, запланированных к показу, из-за проблем со здоровьем, как заявил его представитель, не предоставивший дальнейших подробностей. Выборы состоятся в воскресенье, и AfD, возглавляемая Хёкке, лидирует в опросах.

Хёкке также объявил о своем отказе от участия в финальной дискуссии со всеми ведущими кандидатами, которая будет транслироваться в прямом эфире на "Антене Тюрингия" и ntv в среду в 17:00. Представитель заявил, что "здоровье господина Хёкке не позволяет ему участвовать". Ему нужен перерыв.

Уже в понедельник Хёкке пытался отменить раунд, который был запланирован за три месяца до этого. Сначала он сослался на "личные причины", но отказался предоставить больше подробностей по запросу.

Однако Хёкке отменил свою отмену и извинился перед ntv и "Антеной Тюрингия" во вторник за любые неудобства, причиненные им. Но в прошлую среду утром он отменил свое участие окончательно. Его заместителя в AfD Тюрингия, Стефана Мöllera, заменят на его месте.

Многие зрители считают, что предыдущие теледебаты Хёкке, такие как те, что проходили на MDR, не были успешными. Ему приписывают нервозность и неумение импровизировать. Не исключено, что Хёкке избегает любых рисков в завершающей стадии избирательной кампании, учитывая, что AfD стабильно опрошена на уровне около 30% в течение нескольких недель.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Хёкке планировал посетить мероприятие по обниманию, организованное местным благотворительным фондом в субботу вечером, чтобы продемонстрировать свою решимость лично связаться с избирателями. К сожалению, из-за внезапного обострения проблем со здоровьем он был вынужден отменить свое участие в мероприятии.

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