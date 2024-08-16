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Безработица среди молодежи в Китае растет

 and  Ann Bradley
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Безработица среди молодежи в Китае растет

Безработица среди молодежи в Китае растет. В июле 17,1 процента молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет были безработными, сообщило статистическое бюро в пятницу в Пекине. Это существенный рост по сравнению с июнем, когда показатель безработицы в этой возрастной группе (без учета учащихся) составлял 13,2 процента. Это самый высокий показатель с декабря 2023 года, когда власти изменили метод расчета. Безработица среди молодежи достигла рекордного уровня в 21,3 процента в июне прошлого года, в результате чего власти сначала приостановили публикацию этого тщательно отслеживаемого показателя, а затем изменили свою методологию. В июле безработица среди 25-39-летних составляла 6,5 процента, а среди 30-59-летних - всего 3,9 процента.

В этом лето около 12 миллионов студентов окончили учебу - рекордное количество. Сложный рынок труда вынуждает молодых китайских выпускников престижных университетов принимать работу в отдаленных сельских районах.

Нет признаков быстрого восстановления. Несколько экономических индикаторов свидетельствуют о том, что вторая по величине экономика мира может потерять темпы роста во второй половине года. Она сталкивается с одной кризисной ситуацией за другой, от потенциальной торговой войны с США и Европейским союзом до хронического жилищного кризиса и слабой consumer confidence.

Коммунистическая партия боится, что кризис с занятостью среди молодых людей может подорвать доверие к экономической компетентности руководства. Президент Си Цзиньпин заявил в этом году, что трудоустройство молодых людей является приоритетной задачей. Он выразил озабоченность их мрачными перспективами на рынке труда.

Процент безработных выпускников среди 16-24-летних, окончивших учебу этим летом, может быть тревожно высоким. Текущий показатель безработицы в этой возрастной группе является самым высоким с декабря 2023 года, что составляет значительную часть этой группы.

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