Беспокойство по поводу состояния Марии Колесниковой: оппозиция утверждает, что в белорусской тюрьме совершаются "средневековые ужасы"

15:36 Украинская делегация обсуждает производство вооружений с официальными лицами США, Великобритании, Франции и ГерманииУкраинская делегация, возглавляемая министром экономики Юлией Свириденко и главой Офиса президента Андреем Ермаком, ведет переговоры с советниками по безопасности из США, Великобритании, Франции и Германии в Вашингтоне, сообщает "Киевский независимый". В повестке дня - коллективное производство вооружений, будущие инвестиции западных стран в оборонный сектор Украины и срочная необходимость усилить противовоздушную оборону и защиту энергетической инфраструктуры Украины. "Это критический момент, когда нам нужно усилить усилия по оказанию помощи Украине в достижении победы. Это время для оптимального использования", - заявляет Ермак.

14:56 Москва прячет войну праздниками и цветамиПродолжающийся конфликт между Украиной и Россией не мешает большинству жителей Москвы узнавать о беспилотных атаках, горящих нефтеперерабатывающих заводах и жертвах среди гражданского населения. Корреспондент ntv Рейнер Мунц раскрывает все методы, которые использует Москва, чтобы скрыть войну.

14:25 Трагические последствия российского нападения в Часив Яре, УкраинаПо меньшей мере, пять гражданских лиц погибли в результате российской атаки на Часив Яр, город в Донецкой области, сообщает губернатор региона Вадим Лияшко. Пострадавшими являются мужчины в возрасте от 24 до 38 лет. Инцидент произошел ранним утром, в результате чего частный дом и многоэтажное здание были испещрены взрывами.

13:53 Сердца в Харькове разбиты в результате российской атакиРодственники и друзья скорбят о жертвах российской атаки на Харьков, Украина. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов подтвердил семь смертельных случаев и 97 травм, в том числе более 20 детей, в результате атаки, произошедшей в пятницу вечером. Самой молодой жертве всего 10 месяцев. Среди погибших - 18-летняя украинская художница Вероника Кожушко. Знаменитый украинский художник Сергей Жадан выражает свои чувства на Facebook по поводу ее смерти: "Россияне неумолимы в разрушении нашего будущего. За это нет прощения".

13:28 Министр обороны Украины сожалеет об увольнении главнокомандующего ВВСМинистр обороны Украины Рустем Умеров сказал CNN, что, хотя это, возможно, была перестановка, он сожалеет об увольнении главнокомандующего ВВС в связи с потерей самолета. Он подчеркнул, что это были отдельные вопросы, и расследование причин продолжается. "Я не хочу спекулировать", - сказал он.

13:03 Премьер-министр Дании верит в победу Украины в войне против РоссииПремьер-министр Дании Метте Фредериксен якобы заявила на конференции GLOBSEC в Праге, что Украина должна победить в конфликте с Россией. По ее словам, это "неизбежный поворот событий". "Украина не может потерпеть поражение в этом конфликте. Если победит Россия, не только Украина потерпит поражение, но и мы все", - цитируют Фредериксен. Премьер-министр Дании подчеркивает, что в Европейском Союзе существует широкое согласие по этому вопросу. "Европа никогда не была более единой, чем сейчас (...). Мы иногда ведем внутренние дискуссии. (...) Но это 26 против одного", - цитирует "Европейскую правду" Фредериксен, подразумевая, что вся Европа против России.

12:15 Изменение баланса сил в Донецкой области после захвата села Кировское РоссиейРоссийские войска, как сообщается, захватили село Кировское в восточной украинской Донецкой области, согласно заявлению Министерства обороны России в Москве. Российские войска медленно продвигаются на фронте на востоке уже некоторое время, и Донецк и Луганск, промышленно доминирующий Донбасс, являются одними из их целей. Две области, а также Запорожье и Херсон южнее в Украине, были формально аннексированы Россией в сентябре 2022 года, although their troops do not entirely govern them. Украина стремится вернуть все территории, даже Крымский полуостров, который был аннексирован Россией в 2014 году и находится гораздо южнее Херсона.

11:45 Жертвы в результате украинской бомбардировки российского пограничного региона, БелгородУкраинские силы якобы атаковали российский регион Белгород на границе с Украиной, сообщают российские СМИ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в своем Telegram-канале о погибших и раненых. В результате авиационного удара по городу Белгород погибли три человека, и более 30 человек, в том числе трое детей, получили ранения, заявил Гладков. Более дюжины жилых зданий и 47 автомобилей якобы были повреждены.

10:49 Украина: 24 из 52 российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нейтрализованыУкраинская противовоздушная оборона утверждает, что нейтрализовала 24 российских БПЛА. За одну ночь в субботу российские силы запустили 52 БПЛА против целей в Украине. По утверждению противовоздушной обороны, 24 административных района страны были затронуты. Двадцать пять БПЛА типа "Шахид" разбились самостоятельно, и три других направились в сторону России и Белоруссии. Отчетов о жертвах или значительном ущербе нет. Цели российского налета включали Киев, который пережил свою четвертую атаку БПЛА на этой неделе, как сообщили власти в столице. Все БПЛА, которые атаковали Киев, были отражены.

11:34 Российские чиновники сообщают о украинском обстреле Шебекино

В городе Шебекино, расположенном в российском регионе Белгород, произошел украинский обстрел, как сообщается со стороны местных властей. В субботу была ранена женщина, а Шебекино находится недалеко от украинской границы.

10:00 Украина публикует данные о потерях России

Генеральный штаб Украины сообщает о новых данных о потерях России в Украине. Согласно этим данным, с 24 февраля 2022 года Россия понесла потери в количестве около 614 950 военнослужащих, с 1 360 потерянными в течение последних 24 часов. Отчет из Киева также заявляет, что в этот период были уничтожены 8 танков, 42 артиллерийских системы и 18 БПЛА. С начала широкомасштабного вторжения Россия, якобы, потеряла 8 582 танка, 17 614 артиллерийских системы, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14 471 БПЛА, 28 кораблей и одну подлодку. Западные оценки предполагают меньшие потери, но они считаются минимальными.

09:35 Россия: Видео якобы показывает украинскую атаку на Белгород

По данным местных властей, в результате украинской атаки на город Белгород в юго-западной России в пятницу вечером погибли 5 человек и ранено 46, в том числе 7 детей. 37 раненых, в том числе 7 детей, были доставлены в больницу. Видео, распространяемое в социальных сетях и, якобы, снятое с приборной панели автомобиля, показывает атаку. На нем видно, как взрывается другой автомобиль, едущий по дороге, а затем взрыв на противоположной стороне улицы. Подлинность такого видео и утверждений о боевых действиях не может быть подтверждена.

08:48 Независимое российское СМИ сообщает: по меньшей мере 66 000 российских солдат убиты в Украине

По данным независимого российского СМИ Медиазоны, по меньшей мере 66 471 российский солдат погиб в украинском конфликте. В сотрудничестве с BBC News Russian, Медиазона ведет открытое расследование и фиксирует имена погибших российских солдат в Украине. Журналисты подчеркивают, что это число представляет собой только тех, чьи имена можно было проследить через открытые ресурсы, и реальные потери могут быть значительно выше. Генеральный штаб Украины оценивает число погибших российских солдат более чем в 600 000, а западные оценки подтверждают эту цифру.

08:15 Украина: число жертв возросло до 7 в результате российского нападения на Харьков

В результате российского нападения на украинский город Харьков погибли 7 человек и ранено 97, в том числе более 20 детей, как сообщает Олег Синегубов в Telegram. Как сообщают власти Харькова, во время атаки в пятницу был поражен детский игровой комплекс и 12-этажный жилой дом российской УМПБ Д-30 СМ-Ленклуфтбомбе. В результате произошел пожар. Синегубов сообщает, что утром в субботу продолжаются работы по тушению пожара.

07:27 ИСВ: Рейтинг одобрения Путина среди россиян упал до рекордно низкого уровня

По данным последнего отчета Института изучения войны (ИСВ), недовольство российским правительством и президентом Владимиром Путиным среди населения России растет в результате украинского вторжения в российский регион Курск. Ссылаясь на опрос государственного Фонда общественного мнения России, 28% респондентов выразили свое недовольство или неудовлетворение мерами, принятыми российскими властями после украинского вторжения. Ссылаясь на опросы государственного Фонда общественного мнения России, рейтинг одобрения Путина упал на 3,5 процентных пункта до 73,6% во второй половине августа, что является самым низким показателем с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. По мнению ИСВ, эти опросы свидетельствуют о росте общественного недовольства со стороны Кремля после вторжения Украины в Курскую область.

05:40 Венесуэла выдала двух колумбийцев, обвиняемых в борьбе за Украину

Российская служба безопасности ФСБ сообщает, что двое колумбийских граждан, подозреваемых в борьбе за Украину, были задержаны российскими властями. Двое колумбийцев, Александр Анте и Хосе Арон Медина, были переданы России Венесуэлой после их задержания venezuelan authorities во время пересадки в Каракасе при перелете в Колумбию. Испанские СМИ сообщают, что мужчины вступили в Международный легион летом 2023 года. Они были задержаны в середине июля в аэропорту Каракаса. По данным ФСБ, у мужчин были обнаружены доказательства их участия в войне и украинская военная форма.

04:47 Президент Чехии: российское продвижение не связано с операцией в Курске

Президент Чехии Петр Павел считает, что продвижение российских войск возле Покровска в Donetsk Oblast не связано с действиями украинских сил в российском регионе Курск. Он сказал это в интервью Радио Свобода. По словам Павла, Россия упорно стремится захватить все четыре области - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk и Kherson, которые они считают своей собственной территорией. Они планируют достичь этой цели в подходящее время, когда условия благоприятствуют военным операциям, добавил он.

03:47 Столтенберг: Операция в Курске оправдана

10:48 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал продвижение украинских военных на территорию России в Курске оправданным. В интервью Die Welt am Sonntag он подчеркнул право Украины на самооборону и заявил, что это право не ограничено ее границами. Он также отверг обвинения российского правительства в том, что западные страны заранее знали об украинском вторжении. По словам Столтенберга, Украина не делилась своими планами по Курску с НАТО в его сфере влияния, и НАТО не было вовлечено в операцию.

02:48 Украина обвиняет Россию в массовом использовании химического оружия

С начала российского вторжения в Украину было задокументировано более 4000 случаев применения химических боевых веществ на линии фронта, в том числе более 3100 случаев с декабря 2023 года. Этот всплеск использования химического оружия был сообщен украинскими властями Kyiv Independent. Числа указывают на существенное увеличение развертывания запрещенного химического оружия по сравнению с примерно 600 случаями, зарегистрированными в январе, согласно данным украинской военной разведки. Наибольшее количество зарегистрированных случаев достигло пика в мае 2024 года, после чего наблюдалось постепенное снижение в летние месяцы, и на данный момент нет данных за август.

01:49 МКС требует ареста Путина во время визита в Монголию

Фади эль-Абдалла, спикер Международного уголовного суда, заявил, что Монголия, будучи членом МКС, юридически обязана задержать президента России Владимира Путина во время его визита 3 сентября. Визит Путина в Монголию станет первым случаем, когда он посетит страну-члена МКС, ратифицировавшую Римский статут. Статут требует от членов МКС задержать Путина, если он войдет на их территорию, после того как МКС выдал ордер на его арест за принудительную депортацию детей из оккупированных украинских территорий в марте 2023 года.

00:33 Видеозвонок Байдена-фон дер Ляйен: воспоминания об украинском вторжении

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, подчеркнула важность сильных трансатлантических отношений, независимо от результатов президентских выборов в США в ноябре. Фон дер Ляйен получила премию Чешско- sloвенский трансатлантический приз (CSTA) на конференции по безопасности Глобсек в Праге. В своей благодарственной речи она вспомнила видеоразговор с президентом США Джо Байденом в день российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. "Мы сразу же согласились с подходящей стратегией для противодействия войне Путина", - пояснила фон дер Ляйен. В тот момент Европа и США стояли вместе как союзники на правильной стороне истории, заявила она.

23:19 Россия: жертвы атаки на Белгород

По меньшей мере пять человек погибли и 37 получили ранения в результате украинских атак на российский пограничный регион Белгород, сообщают российские источники. Жертвами стали женщина и четверо мужчин, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. Неподтвержденные источники сообщают, что украинские силы атаковали город Белгород и прилегающий регион с помощью кластерных боеприпасов и реактивных систем залпового огня.

22:01 Украина планирует сотрудничать с производителями оружия в области ИИ для стайных дронов и доступных ракет

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров объявил, что Украина планирует сотрудничать с производителями оружия для разработки ИИ для стайных дронов и доступных ракет, чтобы противодействовать российским камикадзе-дронам на форуме Глобсек в Праге. По словам Федорова, украинские силы сталкиваются с различными вызовами, в том числе российской пехотой, нехваткой боеприпасов и российскими камикадзе- и разведывательными дронами. В ответ украинские силы используют недорогие дроны первого лица, разведывательные дроны, небольшие системы ПВО и самодельные дальнобойные дроны для атак на российские цели, сказал Федоров. "Какие будущие вызовы требуют вашего ввода для разработки? Как мы можем создать эффективную лазерную систему наведения, как мы можем разработать ИИ для стайных дронов, как мы можем создать доступные украинские HIMARS, как мы можем создать украинские ракеты для перехвата Shaheds?" - спросил Федоров.

Украина получает первоначальную партию 155-мм гаубичных снарядов от альянса США-Европа, как сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Брюсселе. По его словам, эти снаряды критически необходимы на передовой. Липавский хвалит чешскую инициативу по боеприпасам, заявив, что к концу года они поставят полмиллиона крупнокалиберных боеприпасов. В июле и августе летних месяцев было доставлено около 100 000 снарядов, добавил он.

Европейский Союз решительно поддерживает усилия Украины по борьбе с Россией, и премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина должна победить в этом конфликте и подчеркнула, что внутри ЕС существует широкая поддержка этого.

В свете этого было бы полезно, если бы делегация Украины искала дальнейшую поддержку и сотрудничество со стороны Европейского Союза в своих усилиях по укреплению противовоздушной обороны Украины и защиты энергетической инфраструктуры, а также изучила возможности коллективного производства вооружения с членами ЕС.

