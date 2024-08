- Беспокойные часы в Солингене: "Все это дистопийное чувство"

После бесчисленных часов блуждания по городу, крошечные пламени свечей с трудом выживают перед церковью в Золингене. Неожиданно похолодало, дует холодный ветер, и это август. Люди продолжают приходить и зажигать свечи. И большая вывеска задает вопрос: "Почему?"

Однако тишину нарушили в один из пятничных вечеров, когда три человека погибли в ужасном ножевом инциденте на фестивале Золингена "Фестиваль разнообразия". События, которые произошли в следующие часы, некоторые ожидаемые, другие нет, изменили не только город, но и его около 160 000 жителей. Поздним субботним вечером был задержан подозреваемый, которого считают виновником. 26-летний человек сирийского происхождения. Он был в крови.

Место преступления, сейчас под замком, где стоит Филипп Мюллер на следующее утро. Мюллер помогал готовить 650-летний юбилей Золингена. В страшную ночь его вызвали. Он видел revive жертв. Он видел мертвых.

От фестиваля к месту преступления

"Эти ужасные образы были выжжены в моей памяти весь предыдущий день", - признает он. И честно говоря, он тоже выпил. Теперь, с тоном странности, он снова обращает внимание на организацию. Музыкальные инструменты все еще стоят на сцене, где произошло нападение. Он хочет вернуть их группе. Даже сценическое освещение все еще горит. "Мы предлагали погасить их. Но полиция сказала: Это место преступления", - говорит Мюллер. Он понимает важность судебной экспертизы, но также mentions: "Все это тревожно".

С тех пор как произошло ужасное нападение, Золинген живет в кошмаре. Нападавший скрылся после нападения и оставался неуловимым. Никаких видеозаписей с камер наблюдения полиции не было. Нападавший оставался призраком, сохраняя ситуацию полной неопределенности и путаницы. Так же темно, как было в ночь преступления, появился министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС). Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) потребовал строгого наказания для виновного. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) приехала на следующий день вместе с премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) и - снова - Рёлем. Она осудила нападение и сказала: "Мы не позволим себя разделить в такие времена, но скорее останемся едиными и предотвратим подобное ужасное нападение от разделения общества".

Однако жители города беспокоятся не только о возможном разделении, но и об immediat threat. Авторитеты не могут поделиться много информации с обеспокоенным населением. Есть ли доступное, публикуемое фото нападавшего? Нет. Какой была мотив? Трудно определить. Социальные сети заполнены комментариями. Другие города отменяют свои фестивали. В Золингене напряжение. Многие люди задаются вопросом: "Могу ли я все еще выходить на улицу? Нападавший все еще бродит по городу? Или он ушел, предполагая, что он также ушел?"

В новостях сообщают о полицейских действиях по всей стране. В субботу вечером полиция провела рейд в приюте для беженцев в Золингене. Но только поздно ночью наступило облегчение. Подозреваемый сдался, утверждая, что он нападавший. Он не был пойман в Берлине, Гамбурге или за границей, а всего в нескольких сотнях метров от места преступления.

По сообщениям Spiegel, человек прибыл в Германию в конце 2022 года и подал заявление на убежище. Эти детали позже подтвердила Deutsche Presse-Agentur. Его депортация не удалась в прошлом году. Террористическая группа ИГ взяла на себя ответственность за этот акт.

В городе поднимается страх и гнев. "Золинген, кажется, находится в центре внимания довольно часто", - признает один житель со вздохом. В марте четверо человек погибли в пожаре в мансардной квартире, якобы устроенном бывшим жильцом. В июне человек вызвал взрыв, уронив контейнер с какой-то субстанцией перед заведением в Золингене. Коллективная память города вспоминает поджог 1993 года, в котором погибли пять турецких женщин и девочек от рук праворадикальных экстремистов.

Эти трагические события не должны затмить 650-летие юбилея. Золинген хочет представить положительный образ, называя себя "Ножевой столицей Германии" благодаря своей богатой истории производства ножей, ножниц и ножей, особенно мечей и кинжалов в Средние века. В городе также находится "Немецкий ножевой музей". Обращение с этой историей становится сложным.

Но не только Золинген должен справляться с этими событиями, всей стране придется найти способы их пережить. Растущие случаи ножевых атак побудили министра внутренних дел Фэзер предложить ужесточение контроля над огнестрельным оружием, предложение, которое пока отвергла СВП. Кроме того, скоро состоятся выборы в Саксонии и Тюрингии. Миграция уже является постоянной темой.

"Все изменилось теперь"

Запланированная торжественная церковная служба по случаю 650-летия города в Золингене должна была состояться в воскресенье утром. Ее быстро изменили на поминальную службу, на которой присутствовало много людей. "Все изменилось теперь", - резюмирует пасторFriederike Höroldt. "Мы чувствуем свою беспомощность и бессилие в эти дни".

Соорганизатор фестиваля Филипп Мюллер не хочет сдаваться. Когда его спрашивают, можно ли будет провести праздник в следующем году после недавних событий, он отвечает: "Конечно! Это традиция - после фестиваля, перед фестивалем. Я настроен на это. Я поговорю со всеми, кто участвует. THEN мы увидим, сможем ли мы снова праздновать здесь в августе следующего года".

