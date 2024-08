Берлин выражает обеспокоенность по поводу возможных нападений на Киев.

19:39 Покровск по-прежнему остается главным полем боя Украинские силы сообщают о отражении многочисленных российских атак. В течение дня было зафиксировано 79 российских нападения на восточных фронтах, некоторые из которых включали артиллерийскую и авиационную поддержку, согласно сводке Генштаба. Опять же, Покровск, расположенный на краю Донбасса, стал свидетелем наиболее интенсивной активности. Российские войска пытались закрепиться и расширить территориальные приобретения предыдущего дня, с сообщениями о 20 атаках всего за несколько часов. Также интенсивные бои были отмечены возле Торецка. Целью российских атак является полный контроль над регионом Донбасс.

19:07 США вводят дополнительные санкции против российских цепочек поставок В ответ на вторжение России в Украину США ввели дополнительные санкции против Москвы. Санкции распространяются на около 400 компаний и лиц, как объявило Министерство финансов в Вашингтоне. В их числе около 60 компаний в сфере технологий в области обороны, продукция и услуги которых, по словам Минфина, поддерживают военные усилия России. Цель санкций - нарушить цепочки поставок России. Компании и лица, подпадающие под санкции, базируются в России и других странах. Их активы в США заморожены, и американским гражданам запрещено с ними сотрудничать.

18:38 Россия увеличила поставки нефти через Украину По данным киевского консалтингового агентства ExPro, Россия якобы удвоила поставки нефти через Украину в июле. Объем нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба" в страны ЕС, увеличился до 1,09 миллиона тонн с 540 тысяч тонн в июне, согласно данным компании. Ранее Венгрия и Словакия жаловались на ограничение поставок нефти со стороны Украины. Обе страны предупреждали о возможных перебоях с топливом, начиная с сентября. Однако вице-президент ЕК Валдис Домбровскис раскритиковал обе страны за то, что они не предприняли достаточных усилий для поиска альтернатив российским поставкам нефти, которые были поданы под эмбарго после вторжения России в Украину. Венгрия, Словакия и Чехия в настоящее время пользуются исключениями. Подробнее здесь.

17:56 Розыск пропавших российских призывников в Курске Во время украинского контрнаступления в Курской области были захвачены или объявлены пропавшими без вести многочисленные российские призывники. По данным российской службы BBC, не менее 81 призывника числятся пропавшими без вести, а 38 из них были опознаны в видеороликах, выпущенных украинской военной стороной. Данные основаны на онлайн-запросах родственников призывников. В начале своего вторжения в Украину лидер Кремля Владимир Путин пообещал, что на войну будут отправлены только контрактники и волонтеры. Однако, с точки зрения Кремля, оборона Курска не считается участием в так называемой "военной спецоперации". Россия официально не предоставляет данные о своих потерях в Курске. Подробнее здесь.

17:19 Подозрительные дроны над Бунсбюттелем: Bundeswehr помогает расследованию Бундесвер assists in the investigation of suspicious drone flights over industrial facilities in Schleswig-Holstein. A spokesperson for the Territorial Command confirms that they are providing radar data, upon request from the police, to aid in the clarification. Covestro and Swiss construction company Holcim also want to contribute to the investigation. Covestro states that it has detected drone flights. The companies are part of a group of chemical, energy, and logistics firms situated in the ChemCoast Park industrial area in Brunsbüttel. The State Prosecutor's Office in Flensburg is investigating the suspicious drone flights over the industrial facilities due to suspected espionage with the aim of sabotage.

16:51 Гражданские жертвы в результате российских атак К сожалению, среди ежедневных жертв есть и гражданские: восемь гражданских лиц погибли в результате российских атак, согласно данным украинских властей. Два человека погибли в Сумской области, граничащей с Россией. Три жертвы были найдены в Харьковской области. Власти также сообщают о трех погибших в Донецкой и Херсонской областях.

16:20 НАТОвская база в Гейленкирхене объявила об окончании тревоги НАТОвская база в Гейленкирхене вернулась к нормальной работе: после повышения уровня безопасности до второго по высоте вчера из-за потенциальной угрозы он теперь понижен. Представитель базы отказывается комментировать природу угрозы. Второй по высоте уровень безопасности в НАТО означает, что инцидент имел место или есть доказательства того, что некоторая форма террористического акта против альянса вероятна. В целях предосторожности, как можно больше сотрудников были отправлены домой.

16:01 Федеральный прокурор расследует дело освобожденного Рико Крейгера Федеральная прокуратура расследует дело немца Рико Крейгера, освобожденного из белорусского заключения в рамках обмена пленными. Представитель подтверждает, что расследование сосредоточено на подозрении в причинении взрыва с помощью взрывчатых веществ. Крейгера первоначально приговорили к смертной казни в Белоруссии за терроризм и наемничество, но позже помиловали и передали в Германию в рамках обмена пленными. Согласно "Die Welt am Sonntag", 30-летний Крейгер якобы подал заявку на присоединение к "Кастус Калиновичу полку" в Украине, белорусскому добровольческому подразделению, поддерживающему украинские силы в их борьбе против российского вторжения. Крейгер отрицает обвинения.

15:44 Моди призывает к диалогу между Моди и Зеленским для прекращения конфликта Индийский премьер-министр Нарендра Моди посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вести переговоры с Россией, чтобы положить конец текущему конфликту. Во время своего визита в Киев Моди предложил свои услуги в качестве "посредника" для продвижения мира. Он подчеркнул необходимость разрешения вопроса через диалог и дипломатию, призывая обе стороны быстро собраться, чтобы найти выход из ситуации, без прямого призыва к выводу российских войск. Подробнее здесь.

15:22 Распад группы Вагнера после гибели ПригожинаПрошло год с момента гибели лидера российских наемников Евгения Пригожина в авиакатастрофе, и, по данным британской разведки, его частная армия "Вагнер" начала распадаться. С тех пор, как Пригожин ушел, из группы ушли многие высокопоставленные лица, как сообщает Министерство обороны Великобритании. В результате численность "Вагнера" сократилась, и сейчас в его действующих развертываниях в Белоруссии и Африке осталось около 5000 человек по сравнению с пиком в 50000 человек в 2023 году. Многие бывшие бойцы "Вагнера" якобы присоединились к российской армии или к paramilitary units под контролем Министерства обороны, согласно военным экспертам. Сегодня исполняется год со дня гибели Пригожина в авиакатастрофе после неудачной попытки государственного переворота против российского военного руководства два месяца назад. Все десять человек на борту также погибли. Читайте больше здесь.

14:38 ИСВ: Украинское наступление вынуждает Москву перемещать войскаИз-за продвижения украинских войск в российском регионе Курск Москва якобы перемещает войска из оккупированной соседней страны, согласно данным Института изучения войны в США (ISW). Российская армия, по-видимому, перемещает некоторые подразделения из южного украинского региона Запорожья для укрепления обороны Курска, как сообщают soldier посты в социальных сетях. Однако Россия пытается укрепить свои позиции в главном регионе атаки своей восточной украинской базы в Донецке. Читайте больше здесь.

13:59 Вопросы о надежности немецкой помощи УкраинеЭксперт по безопасности Кристиан Мёллинг из Немецкого общества международных отношений выразил обеспокоенность надежностью немецкой помощи Украине из-за бюджетных разногласий внутри немецкого правительства. Он сосредоточен на дискуссии о ограничении немецкой помощи Украине и рассмотрении конфискованных российских активов в качестве альтернативного источника финансирования. "Германия неосмотрительно наступила на дипломатическую мину, причинив значительный ущерб", - заявил Мёллинг в подкасте "Ситэшн" "Стерн". Остается неясным, когда этот план вступит в силу, добавляет он. "Проблема заключается в том, что средства еще не получены, и методология выделения помощи Украине также не совсем ясна".

13:31 Моди обнимает Зеленского в КиевеВсего через несколько недель после спорного объятия с российским президентом Владимиром Путиным индийский премьер-министр Нарендра Моди также обнял украинского президента Владимира Зеленского. Моди посетил мемориал в честь украинских детей, погибших в конфликте, где он оставил плюшевого мишку. Будучи самой населенной страной мира, Индия сохраняет дипломатическую нейтральность в конфликте. Она не накладывает западные санкции на Россию и призывает к мирному разрешению через диалог, хотя пока не выдвинула конкретных предложений.

13:03 Морская связь Крыма с Кавказом остается закрытойНа день после украинской атаки российский порт Кавказ, жизненно важный для снабжения Крыма, все еще закрыт для паромов. Министерство транспорта России обещает, что паромное сообщение возобновится после завершения уборки. Кавказ расположен в проливе Керчь, соединяющем Черное море и Азовское море. С Кавказа можно увидеть оккупированный Россией Крым, делая его одним из самых важных транзитных хабов на Черном море. Через этот порт проходят топливо и боеприпасы для Крыма.

12:20 Взгляды растут на реакцию Путина на продвижение УкраиныРоссийский президент Владимир Путин, похоже, размышляет над украинскими военными успехами в Курске. "Это его обычная реакция в таких ситуациях", - говорит российский политический scientist Екатерина Schulmann. "Он отступает, пока ситуация не стабилизируется, а затем продолжает, как будто ничего не произошло". Другие российские аналитики подозревают, что Кремль в настоящее время взвешивает возможность контрнаступления. Путина известен своей тщательной принятием решений, они утверждают. "В конце концов, мы узнаем, как Путин отреагирует", - предупреждает Александр Габюев, глава Carnegie Russia-Eurasia Center в Берлине.

11:41 Нефтяной склад в Пролетарске продолжает горетьНефтяной склад в Пролетарске, расположенном в южном российском регионе Ростов, все еще горит. Согласно данным NASA's Fire Information for Resource Management System, пожар продолжается и сегодня. Телеграм-канал Baza, близкий к российским правоохранительным органам, также сообщает, что пожар продолжается. Baza также сообщает, что склад якобы был поражен украинским дроном ночью.

11:12 Украина ищет посредничество Моди в разрешении конфликтаХотя Индия, как член БРИКС, тесно сотрудничает с Россией, украинский президент Владимир Зеленский сейчас принимает визит индийского премьер-министра Нарендры Моди, при этом Киев ищет посредничества для прекращения конфликта. В результате наступления на Курск украинцы, как сообщается, более заинтересованы в переговорах, чем когда-либо, согласно журналисту ntv Надже Крайвальд.

10:45 Украинская противовоздушная оборона активна во многих регионахУкраинская армия сообщает о successful interception of 14 out of 16 Russian attack drones launched overnight. Украинская противовоздушная оборона была активна в регионах Черкассы, Кировоград, Полтава и Суммы, как сообщает ВВС.

10:16 Украина сообщает о разрушении парома в порту КавказУкраинский флот сообщает о разрушении парома в российском порту Кавказ. Дмитро Плетющук, спикер флота, заявил на украинском телевидении, что еще один очевидный военный цель был уничтожен. Паром служил для поставки топлива врагу и затонул, сделав порт непригодным для использования. Инцидент якобы произошел в четверг, когда паром загорелся.

09:44 Посол России: нет буферной зоны на территории РоссииПосол России в США Анатолий Антонов обсуждает наступление на Курск и стремление Украины создать буферную зону. Он подчеркивает, как сообщает ТАСС, что такая буферная зона не может быть создана на территории России. Более того, он предупреждает против консультаций с Вашингтоном об изгнании украинских сил из Курской области, заявляя, что США упорно испытывают терпение русских и побуждают к эмоциональным, поспешным решениям.

09:10 Негативное отношение к Путину растет в РоссииПосле того, как украинские войска продвинулись на территорию России, негативное отношение к президенту Владимиру Путину, похоже, растет среди российского населения. Об этом сообщает анализ FilterLabs AI, опубликованный в "Нью-Йорк Таймс". Многие онлайн-комментаторы считают, что продвижение украинцев представляет собой провал российского правительства и Путина. "Ответ Путина на вторжение был либо неадекватным, либо оскорбительным", - говоритJonathan Teubner, CEO FilterLabs, который отслеживает российское мнение через анализ социальных сетей.

08:36 Моди посещает КиевПремьер-министр Индии Нарендра Моди находится в Украине, как подтверждают tanto индийские, как и украинские СМИ. Он, якобы, собирается встретиться с президентом Володимиром Зеленским. Киев ищет поддержку Индии из-за ее глобального влияния, но также выражает обеспокоенность своей заявленной нейтральностью. Поездка Моди в Москву в июле вызвала недовольство в Украине и других западных странах после того, как были опубликованы фотографии его объятий с президентом России Владимиром Путиным.

08:05 Предупреждение об атаках на АЭС - просто пустые словаПрезидент России Владимир Путин обвиняет Украину в планировании атаки на атомную электростанцию в Курске. Однако, как считает репортер ntv Рейнер Мунц, реальная опасность ядерной аварии остается чисто спекулятивной из-за продолжающегося конфликта.

07:33 Китай и Белоруссия стремятся укрепить сотрудничествоКитай и Белоруссия хотят укрепить сотрудничество в различных областях, таких как торговля, безопасность, энергетика и финансы. Страны планируют увеличить сотрудничество в цепочках поставок промышленных товаров и снизить торговые издержки для обеих сторон. Китай является вторым по величине торговым партнером Белоруссии в Азии.

07:05 Украинская армия критикует плохо обученных новобранцевУкраинские командиры и солдаты критикуют плохое обучение новобранцев и доминирование России в воздухе и ситуации с боеприпасами на восточном фронте. Командир батальона 47-й бригады подтверждает трудности в ведении боя из-за недостаточной готовности некоторых новобранцев использовать огнестрельное оружие, что делает их неэффективными.

06:35 Москва предлагает снять ограничения на поставки оружия УкраинеПосол России в США Анатолий Антонов считает, что США скоро полностью отменят все ограничения на использование оружия, поставляемого Украине. Он заявляет, что администрация США ведет себя тактически, протягивая одну руку, а в другой пряча кинжал, пытаясь снять все текущие ограничения без предупреждения.

06:09 Харрис напоминает о поддержке НАТО и УкраиныДемократический кандидат в президенты Камала Харрис подтверждает свою приверженность НАТО и обещает продолжать поддерживать Украину, которая в настоящее время находится под российской атакой. Она подчеркивает свою обещание твердо стоять на стороне Украины и союзников по НАТО. Ее республиканский соперник Дональд Трамп, однако, угрожал выходом из НАТО и поощрял президента России Владимира Путина к нападению на Европу.

05:38 Президент агентства сетей: правительство на высоком уровне готовностиПрезидент агентства сетей повторяет, что Германия остается на высоком уровне готовности из-за продолжающегося конфликта. Она подчеркивает, что федеральное правительство внимательно следит за ситуацией и готово соответствующим образом отреагировать.

Несмотря на полностью заполненные газовые хранилища, Клаус Мюллер, президент Федерального агентства сетей Германии, продолжает призывать к осторожности в потреблении газа. "Федеральное правительство остается на высоком уровне готовности. Мы все еще должны быть осторожны", - сказал Мюллер "Аугсбургской всеобщей газете". Он также упомянул продвижение украинской армии на территорию России, что может усугубить ситуацию. "Не сама инфраструктура газа является предметом спора, а область вокруг этой инфраструктуры является зоной войны на обеих сторонах", - сказал Мюллер газете. В том числе газораспределительная станция Газпрома в Судже, расположенная всего в нескольких километрах от украинской границы на территории России и служащая ключевым пунктом распределения газа, экспортируемого в Европу.

04:40 Поездка Моди в Киев: "Ни одна проблема не может быть решена на поле боя"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня впервые посетит Украину. В столице Киеве запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, как объявило Министерство иностранных дел Индии. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российского вторжения, не накладывает западные санкции на Москву и стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти на мировом рынке. Нью-Дели Consistently advocates for conflict resolution through dialogue. "Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя. Потери невинных жизней на полях сражений являются главным вызовом для человечества", - сказал Моди во время визита в Польшу в четверг. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди сыграть посредническую роль в конфликте.

Согласно данным правительства, США планируют отправить дополнительную военную помощь Украине на сумму около 125 миллионов долларов. Последний пакет помощи включает в себя зенитные ракеты, боеприпасы для Химаров, джавелин-ракеты и широкий спектр других видов вооружений, оборудования и транспортных средств, сообщили источники на условиях анонимности. Официальное объявление ожидается сегодня, в день перед Днем независимости Украины. Вооружение будет доставлено из запасов Пентагона, что обеспечит быструю поставку.

12:12 Украина зафиксировала 53 российских атаки вблизи Покровска за один день

Военные Украины сообщили о 53 российских атаках вблизи города Покровск на востоке Украины в течение четверга. Захват Покровска остается основной целью российских сил в Украине, согласно заявлению Генерального штаба. Пока нет заявлений от российского правительства. В соответствии с доступной информацией, российские войска в последние дни медленно продвигались к Покровску.

01:16 Лидер СДПГ: Без поставок оружия Украина будет "стёрта с карты"

Председатель СДПГ Сакка Эскен перед выборами в Тюрингии и Саксонии вновь подтвердила свою поддержку военной помощи Украине против России. Канцлер Олаф Шольц привержен справедливому и устойчивому миру, заявила Эскен газетам Funke Media Group. "Пока Путин не откажется от своих военных целей против Украины, мир не может быть достигнут дипломатическими средствами." Эскен связывает свои заявления с критикой лидера партии "Альтернатива для Германии" Сахры Wagenknecht. "Если, подобно фрау Wagenknecht и другим, мы прекратим поставки оружия Украине сегодня, страна будет захвачена завтра и стерта с карты послезавтра. И это имело бы катастрофические последствия для безопасности во всей Европе, что, несомненно, не привело бы к уменьшению вооружений и не привело бы к миру."

23:56 Украина боится самого холодного и темного зимы в своей истории

Из-за разрушения инфраструктуры электроэнергии и энергетики Украины в результате российских атак страна ждет холодную и темную зиму. "Мы столкнулись с самой суровой зимой в нашей истории", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на видеоконференции. Эта зима будет еще более суровой, чем предыдущая, из-за ущерба, причиненного продолжающимися российскими атаками. Российская армия использует различные виды вооружений в комбинированных атаках, чтобы причинить как можно больше разрушений, сказал он. В теплую зиму потребление электроэнергии составляет около 18 гигаватт, в холодную - 19 гигаватт. Кроме того, необходимо создать резерв в 1 гигаватт, сказал Галущенко. Российские атаки разрушили около 9 гигаватт мощности.

23:08 НАТО повышает уровень безопасности на авиабазе в Гейлькенкирхене

Из-за потенциальной угрозы НАТО повышает уровень безопасности на авиабазе в Северном Рейне-Вестфалии, Гейлькенкирхене. Все непрофильные сотрудники были отправлены домой, заявил представитель базы. База реагирует на информацию разведки о потенциальной угрозе. "Это не повод для беспокойства и является превентивной мерой, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать наши критически важные операции." Полиция подтверждает свое присутствие. Дополнительные подробности не разглашаются, в том числе количество развернутых сил.

22:07 Украина сообщает о ударе по точке поддержки в Курске

Военные Украины сообщают о еще одном ударе по российским войскам в Курской области. Точку поддержки российских войск они атаковали в послеобеденное время с помощью точных американских бомб, объяснил командующий ВВС Украины Николай Олещук. "Были поражены пункт управления дроном, радиоэлектронная боевая единица, техника, вооружение и до 40 российских военнослужащих", - написал Олещук вместе с видео, показывающим удар.

21:43 Первое заседание рабочей группы Швейцарского саммита мира

После Саммита мира в Швейцарии в июне состоялось первое заседание рабочей группы, согласно Украине. В виртуальной сессии приняли участие представители более 40 государств и организаций. Следующие подобные заседания рабочих групп запланированы.

