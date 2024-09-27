Берлин инициирует выдворение многих просителей убежища в Турцию.

Германия планирует отправить обратно около 13 500 турецких граждан, чьи заявки на убежище были отклонены. Это решение было принято после тщательных дискуссий между Берлином и Анкарой, как сообщает газета "Файнэншл Таймс", ссылаясь на правительственные источники. Уже согласованы планы по транспортировке до 500 человек в неделю.

В прошлом году было отправлено обратно всего 871 человека, но поток людей из Турции в Германию значительно увеличился из-за экономических трудностей на родине и переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В результате Турция стала второй по популярности страной происхождения для Seekers, уступая только Сирии. Однако процент одобрения остается низким, всего 13%.

Многие из этих людей, запланированных к депортации, сейчас имеют разрешения на пребывание из-за отсутствия или недействительности документов. Недавно Турция проявила большую готовность сотрудничать в этом вопросе. Кроме того, найдено решение по сложному вопросу – Турция ранее отказывалась от чартерных рейсов для своих граждан из-за опасений за свою репутацию, что делало депортации возможными только через регулярные рейсы с ограниченной вместимостью. Теперь эти репатриационные рейсы официально будут называться "специальными рейсами", которые Турция, скорее всего, примет.

В обмен на ускорение депортаций федеральное правительство, как сообщается, обещает ускорить обработку заявок на визы. В долгосрочной перспективе Турция стремится к безвизовому режиму. Кроме того, перестановки в министерствах в Турции заметно ускорили многие ранее медленные процедуры.

Решение вернуть 13 500 человек в Турцию, чьи заявки на убежище были отклонены, является значительным шагом, предпринятым Германией. Это решение является реакцией на увеличение потока людей из Турции в Германию из-за экономических трудностей и переизбрания президента Эрдогана, что делает Турцию второй по популярности страной происхождения для Seekers.

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