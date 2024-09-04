Бен Гвир выступает за прекращение переговоров с ХАМАСом.

В течение некоторого времени Израиль вел переговоры с террористической группой ХАМАС о перемирии и освобождении оставшихся заложников. Это произошло после тревожного открытия шести трупов заложников, что вызвало напряженность в отношении израильского правительства. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху теперь сталкивается с критикой от ультраправых.

Министр безопасности от ультраправых Итамар Бен-Гвир призвал прекратить диалог с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Это усиливает давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Бен-Гвир заявил: "Нация, видящая, как шесть ее заложников жестоко убиты, не ведет переговоры с убийцами. Она прекращает переговоры, прекращает поставки топлива и электроэнергии и подчиняет их до их падения."

Бен-Гвир, вместе с другим радикальным правым министром финансов Бэцалелем Смотричем, является значительным союзником консервативного, религиозного правительства Нетаньяху. Они решительно выступают против любых косвенных переговоров с радикальным исламским ХАМАСом. Для них продолжение конфликта в секторе Газа является единственным возможным способом уничтожить палестинскую организацию, начавшую войну своим нападением на Израиль 7 октября.

Без прямых переговоров

Израиль и ХАМАС, классифицированный как террористическая организация США и ЕС, не участвуют в прямых переговорах друг с другом. Вместо этого США, Катар и Египет ведут дипломатические переговоры с целью достичь соглашения о перемирии и освобождении оставшихся заключенных. Однако на данный момент не было отмечено каких-либо существенных достижений в переговорах.

После извлечения шести погибших израильских заложников израильское правительство находится под растущим давлением для достижения соглашения, гарантирующего освобождение всех оставшихся заложников. Протесты оппозиции и семей заложников продолжаются несколько дней.

Во вторник правительство США пообещало продолжить сотрудничество с египетскими и катарскими посредниками в ближайшие дни для "достижения окончательного соглашения." "[Настало] время заключить это соглашение," прокомментировал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Корридор Филадельфии и военное развертывание

Одним из камней преткновения в переговорах является так называемый Корридор Филадельфии и непрерывное военное развертывание Израиля вдоль примерно 14-километровой южной границы между сектором Газа и Египтом. До сих пор Нетаньяху твердо стоит на отводе войск, так как Израиль боится возвращения ХАМАС через контрабанду оружия через туннельные маршруты. Однако Миллер во вторник сообщил, что Израиль согласился отвести свои войска из приграничной зоны.

Миллер заявил: "Компромиссное предложение, которое мы представили и которое приняло израильское правительство, включает отвод ЦАХАЛа из густонаселенных районов, в том числе Корридора Филадельфии."

В своем масштабном нападении на несколько сайтов в южной части Израиля боевики ХАМАС убили 1205 человек и захватили 251 заложника в секторе Газа, согласно израильским отчетам. Почти через 11 месяцев 97 заложников все еще удерживаются ХАМАСом и другими радикальными палестинскими группами, из которых 33 находятся в списке погибших.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль проводит широкомасштабные военные операции в секторе Газа. По заявлению ХАМАС, которое невозможно независимо проверить, более 40 800 человек погибли с октября.

Критика премьер-министра Нетаньяху от ультраправой фракции, возглавляемой министром Бен-Гвиром, связана с его продолжающимися переговорами с Комиссией, в которую входят Египет и Катар, чтобы способствовать мирным переговорам с ХАМАСом. Комиссия пытается договориться о перемирии и освобождении оставшихся израильских заложников, но Бен-Гвир призывает к другому подходу.

Читайте также: