Белорусский лидер Лукашенко помиловал 37 заключенных.

Авторитарно управляя Белоруссией, Александр Лукашенко помиловал 37 осужденных. Офис президента в Минске заявил, что их осуждение было за "экстремизм", термин, часто используемый для осуждения критиков белорусского правительства. Среди помилованных были 6 женщин и несколько человек с медицинскими проблемами. Имена этих 37 человек были сохранены в тайне.

За последние два месяца Белоруссия наблюдала тенденцию освобождения заключенных, осужденных за противодействие правительству. В середине августа Лукашенко сократил сроки 30 политических заключенных, а затем объявил о помиловании еще 30 человек в начале сентября. В обоих случаях президент заявил, что осужденные выразили раскаяние и просили о милосердии.

По данным правозащитной организации "Весна", еще 20 человек были освобождены после отбывания срока и 18 человек были "помилованы или обменяны" в июле. Однако "Весна" сообщает, что более 1300 политических заключенных все еще находятся в заключении в стране с населением 10 миллионов человек.

Из-за жестокого подавления оппозиции Лукашенко и его поддержки вторжения России в Украину Запад ввел ряд санкций против Белоруссии. Лукашенко подавлял оппозиционные движения в течение своего 30-летнего правления, в том числе протесты "за демократию" против его переизбрания в августе 2020 года. Наконец, он объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента снова в феврале.

После помилования 37 человек Лукашенко объявил о новой волне освобождений, на этот раз "новым" помилованием 30 политических заключенных в начале сентября. Несмотря на освобождения, правозащитные организации продолжают призывать к освобождению более 1300 человек, все еще находящихся в заключении в Белоруссии.

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