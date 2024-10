Библия, поддерживаемая Трампом, соответствует критериям, установленным для образовательных учреждений Оклахомы.

Реквизиты Библии, указанные в запросе предложений (RFP) государственного суперintendenta образования Оклахомы, совпадают с Библией "Боже, благослови Америку" музыканта Ли Гринуида. В RFP предписывается наличие таких функций, как Клятва верности, Декларация независимости, Ветхий и Новый Заветы, и Конституция США.

Как сообщает Oklahoma Watch, эта схема RFP фактически исключает множество вариантов Библии для школ.

Первоначально о RFP сообщило Oklahoma Watch в The Oklahoman в пятницу.

Стоит отметить, что Ли Гринуид - musician, стоящий за "Боже, благослови Америку", популярным гимном на митингах Трампа. В Интернете эти Библии продаются по $60, при этом часть доходов получает Трамп через эндорсмент Гринуида, согласно Oklahoma Watch.

Еще одна соответствующая Библия - "We The People Bible", стоимостью $90 за копию. Трамп также эндорсил эту версию.

Райан Уолтерс, суперintendent, стремится распределить Библии по каждому классу и преподавать из Библии. Он заявил: "Каждый учитель, каждый класс в штате будет иметь Библию в классе и будет преподавать из Библии в классе".

В 2026 году бюджет Уолтерса на финансовый год запрашивает $3 миллиона на закупку 55 000 копий.

Директор коммуникаций Оклахомского государственного департамента образования Дэн Иссет защищает RFP как соответствующий "нормам государственных закупок". Он добавляет: "Суперintendent Уолтерс обещал открытый и прозрачный процесс RFP, соблюдающий нормы государственных закупок, который будет отвечать потребностям классов Оклахомы. Мы ожидаем значительной конкуренции по этому предложению".

Тем не менее, детали процесса торгов вызвали любопытство. Коллин МакКарти, адвокат и исполнительный директор Центра права и справедливости Oklahoma Appleseed, выразила юридические опасения, предупредив, что эта инициатива по Библии может привести к судебным искам.

"RFP кажется нейтральным, но более близкое рассмотрение показывает fewer Bible options, которые соответствуют этим критериям, и все они эндорсированы бывшим президентом Дональдом Трампом", - заявила МакКарти. "Райан Уолтерс продолжает тратить налогоплательщиков на неконституционные предприятия, преследуя свои политические амбиции. Это подрывает основные ценности Конституции и символизирует пренебрежение Уолтерса к закону".

Популярность Уолтерса превосходит типичных государственных суперintendentов. В июне он приказал всем общественным школам преподавать tanto Библию, как и Десять заповедей. Он решительно выступает против преподавания ЛГБТ-вопросов и признан The New York Times одним из "самых решительных культурных воинов" Оклахомы. Консервативные группы, такие как 1776 Project PAC, Moms for Liberty и Americans for Prosperity, поддерживают его как кандидата на пост главы системы образования.

В качестве кандидата Уолтерс агитировал на культурных войнах, апеллируя к вкусам консерваторов с оппозицией преподаванию теории критической расы, борьбой с законами о контроле над огнестрельным оружием и против прав на аборты. Он эндорсил Трампа более года назад.

По словам Алисии Андрюс, председателя Демократической партии Оклахомы, действия Уолтерса как суперintendenta полностью предназначены для получения заголовков.

"Все, что он делает, - это для кликбейта", - заметила Андрюс в интервью в пятницу, завершив: "он не делает это для того, что хорошо для Оклахомы, что хорошо для наших учеников".

Инициатива по Библии, возглавляемая государственным суперintendentом Оклахомы Райаном Уолтерсом, вызвала политическую полемику из-за своей исключительной концентрации на определенных версиях Библии.

