Бэрбок подтверждает приверженность помощи Украине, заявив, что это крайне важно, иначе ситуация ухудшится.

19:11 Эстония: Российский арсенал боеприпасов серьезно подорван на два-три месяцаПо данным эстонских источников, удар украинского дрона по российскому складу боеприпасов в Твери существенно повредил запасы боеприпасов России. Об этом сообщил colonel Антс Кивисельг, глава эстонской военной разведки, агентству ERR. Удар 18 сентября привел к уничтожению примерно 30 000 тонн боеприпасов, отметил Кивисельг. Это составляет запас на два-три месяца, добавил он. "Последствия этого поражения будут ощущаться на поле боя в ближайшие недели."

18:25 Украинские пилоты завершили обучение на Alpha-Jet во ФранцииПервая группа украинских пилотов успешно завершила обучение на Alpha-Jet во Франции, как объявила французская армия. С марта 2024 года французские ВВС обучают украинских пилотов управлять боевыми самолетами F-16. Украина просила боевые самолеты у своих западных союзников с начала войны. Нидерланды, Бельгия, Дания и Норвегия коллективно пообещали более 60 F-16 для Украины, но задержка в обучении пилотов была проблемой до сих пор. Боевой самолет F-16 является одним из самых мощных военных самолетов в мире, используемых в более чем двух десятках стран.

17:51 Шольц встретится с Зеленским в Нью-ЙоркеКанцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своей поездки в Нью-Йорк в понедельник. Согласно данным правительства, запланированы последующие переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Бразилии Луизом Инасиу Лулой да Силвой. Зеленский представит "План победы" во время своей поездки в США, чтобы противодействовать российской агрессии. Встреча с президентом США Джо Байденом запланирована на четверг. "Мы хотим подчеркнуть в Нью-Йорке, что этот конфликт, российская агрессия, является приоритетным вопросом", - заявил высокопоставленный правительственный чиновник на брифинге по поездке канцлера.

17:02 Путин отклонил приглашение МексикиПрезидент России Владимир Путин не будет присутствовать на инаугурации президента Мексики Клаудии Шинбаум, как сообщает онлайн-медиа "Украинская правда". Представитель России подтвердил приглашение Путина на церемонию. Вместо него будет присутствовать представитель президента. Причина не была указана представителем. Ранее Украина требовала от Мексики арестовать Путина, если он посетит страну, на основании ордера на арест от Международного уголовного суда. Мексика подписала Римский статут в 2005 году, подпадая под юрисдикцию Международного уголовного суда.

16:19 Российская шахматная федерация призывает Карленса вернуть выигрышВице-президент Российской шахматной федерации призвал чемпиона мира по шахматам Магнуса Карленса вернуть выигрыш, полученный на российских турнирах. Об этом сообщило букмекерское агентство "telecomasia.net" на своем новостном портале. Ранее Карленс призвал российских и белорусских игроков участвовать в глобальных турнирах под нейтральным флагом во время церемонии награждения. "Я хотел бы напомнить Карленсу, что начало его профессиональной карьеры было в России", - заявил вице-президент Сергей Смагин. "Он посещал нашу страну в качестве юноши, участвовал в различных турнирах и заработал здесь значительную сумму денег. Перед выражением отрицательных мнений о России Карленс должен сначала вернуть то, что он должен от своих выигрышей."

15:26 Венгрия выступает за расширение экономического сотрудничества с РоссиейМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал расширить экономическое сотрудничество с Россией в секторах, не затронутых санкциями ЕС. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко на экономическом форуме в Венгрии. Сийярто также подтвердил, что, по мнению венгерского правительства, санкции ЕС "оказались неэффективными". Венгрия является членом tanto ЕС, как и НАТО. Посещения членов российского кабинета министров в эти страны стали редкостью с начала войны в Украине.

14:57 Американский гражданин убит российскими солдатами в УкраинеАмериканский гражданин, сражавшийся на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины, был жестоко избит и убит российскими солдатами, согласно российским отчетам. Московский следственный комитет, расследующий тяжкие преступления, заявил, что преступление произошло в апреле тремя российскими солдатами. Четвертый солдат обвиняется в сокрытии тела. Причина не была указана комитетом. Рассел Бенли, также известный как "Текс" или "Ковбой Донец", присоединился к пророссийским сепаратистам, поддерживаемым Москвой, в Украине в 2014 году. Бенли сражался на их стороне до 2017 года и оставался на востоке Украины с тех пор.

14:43 Зеленский ожидает быстрой поддержки "Плана победы" от БайденаПрезидент Украины Владимир Зеленский ожидает получить поддержку президента США Джо Байдена для своего плана по прекращению войны в Украине во время своего предстоящего визита в Вашингтон. "Я действительно надеюсь, что он поддержит этот план", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу. "План победы" требует быстрых решений от союзников, которые должны быть приняты между октябрем и декабрем, добавил Зеленский. "Мы верим, что план будет успешным."

14:28 Россия готовится вернуть под свой контроль пограничный регион КурскРоссия готовится вернуть под свой контроль пограничный регион Курск, который в настоящее время находится под контролем Украины, как заявили российские официальные лица. "Наши войска отлично справляются со своей задачей, и они добьются этой цели. Контроль будет восстановлен", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Несмотря на сложные обстоятельства в оккупированных российских территориях, перелом в пользу России ожидается в ближайшее время, добавил Песков. Военные не раскрывают своих планов по возвращению контроля. Точный график не обсуждался Песковым.

14:03 Россия могла знать о предстоящем украинском наступлении в Курске

По данным издания The Guardian, российские власти и военные в регионе Курск могли знать о предстоящем украинском наступлении. Газета ссылается на якобы российские документы, найденные украинскими силами во время их наступления в Курске. The Guardian не может независимо подтвердить подлинность документов, но они имеют типичные признаки подлинной российской военной коммуникации. Эти документы свидетельствуют о предупреждениях внутри российских властей и военных о конкретных украинских наступлениях на российскую территорию, датированных январем 2024 года. Measures по укреплению границ были якобы приняты уже в середине марта. Однако жалобы продолжались до июня, сообщая о том, что в регионе часто не хватало обученных резервистов, и штатные единицы были заполнены лишь на 60-70%. Украинские силы начали внезапное наступление на регион Курск в начале августа.

13:30 BBC называет более 70 000 погибших российских солдат в Украине

Российское информационное агентство и BBC сообщают о более чем 70 000 погибших российских солдат в Украине. BBC Russian Service утверждает, что они идентифицировали имена 70 112 погибших российских солдат в Украине, хотя эксперты считают, что реальное число, скорее всего, выше. Это число основано на анализе публичных заявлений, некрологов, онлайн-уведомлений и надгробных камней на российских кладбищах, охватывающих период с начала войны в феврале 2022 года по 19 сентября. Медиазона оценивает, что реальное число погибших российских soldiers в Украине превышает 120 000. Российское правительство считает общее число погибших российских soldiers государственной тайной.

12:50 Украина запрещает использование Telegram для госслужащих, военных и силовых структур

Украина в основном запретила использование Telegram для госслужащих, военных и силовых структур. Совет национальной безопасности и обороны объявил об этом на своей странице в Facebook, заявив, что установка и использование Telegram на официальных устройствах госслужащих, военных, сотрудников сектора безопасности и обороны, а также операторов критической инфраструктуры теперь запрещено. Причиной называется национальная безопасность.

12:23 Raiffeisen Bank покидает рынок Белоруссии

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продает свою белорусскую дочернюю компанию и покидает белорусский рынок. RBI объявил, что подписал соглашение о продаже своей 87,74-процентной доли Soven 1 Holding Limited. Эта продажа существенно повлияет на финансовые показатели RBI. RBI уже сократил свои операции в России из-за давления Европейского центрального банка. Однако российский суд выдал временный запрет на продажу RBI своей дочерней компании в России.

12:01 ЕС планирует предоставить Украине кредит в €35 миллиардов

Европейская комиссия, как сообщается, планирует предоставить Украине кредит в размере €35 миллиардов в рамках планов помощи семи ведущих индустриальных стран Запада (G7). Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией, в "Financial Times", утверждая, что кредит является частью намерения G7 предоставить Украине $50 миллиардов (примерно €46 миллиардов) за счет прибыли от замороженных активов российского государства.

Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о финансовой помощи до €35 миллиардов из своего X-счета.

11:33 Россия предупреждает Запад: не эскалируйте поставки оружия

Российское правительство предупреждает Запад против поставок оружия с увеличенной дальностью, целящегося в места на территории России. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, если такое произойдет, конфликт перейдет в совершенно другое русло, имея опасные последствия во всем мире. Переговоры с США в настоящее время невозможны, добавляет представитель. Не будет встречи между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, так как, по словам Захаровой, "нет ничего для обсуждения". Ранее выходящий secretary-general NATO Jens Stoltenberg подчеркнул, что Россия еще не перешла несколько красных линий, установленных президентом Владимиром Путиным. "Он этого не сделал, потому что понимает, что НАТО - самая мощная военная организация в мире", - сказал Столтенберг.

10:53 ЕС: Вынужденное выдворение украинских мужчин призывного возраста недопустимо

Европейская комиссия уточняет, что мужчин-украинцев призывного возраста нельзя выдворять из стран Европейского Союза силой. Об этом сообщает "Украинская правда". Это невозможно из-за директивы о временной защите, подчеркивает комиссар по вопросам внутренних дел Йльва Johansson. "Мы будем поддерживать тех, кто хочет вернуться в Украину, и будем сотрудничать с украинскими властями и правительством Украины, чтобы найти лучшие способы облегчить их возвращение. Мы никого не выдворим из ЕС", - повторяет она. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны поощрять украинских мужчин призывного возраста вернуться в Украину. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига якобы поддержал эту идею.

22:10 Генеральный Фрейдинг замечает "обходы" в санкциях против РоссииКоординатор Германии по вопросам Украины, Кристиан Фрейдинг, прокомментировал состояние российской оборонной промышленности: "Несмотря на трудности, вызванные санкциями, Russians, похоже, нашли способы поддерживать свою оборонную промышленность, используя обходные пути и получая поддержку от партнеров, таких как Китай, Северная Корея и Иран". Хотя санкции и действуют, всегда есть вероятность открытия "альтернативных маршрутов или полностью законных маневров".

20:30 фон дер Ляйен обещает больше помощи Украине в сфере энергетикиПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительной поддержке поставок энергии для Украины этой зимой во время своего визита в Киев. "С приближением отопительного сезона и продолжающимися целями России в отношении инфраструктуры энергетики, мы привержены поддержке Украины в ее героических усилиях. Я здесь, чтобы обсудить нашу помощь, начиная от зимних приготовлений и заканчивая обороной, членством в ЕС и финансированием G7".

18:50 ЕС рассматривает ограничения визовой свободы для грузинЕС может ограничить безвизовый режим для грузин из-за ухудшения демократии под руководством партии "Грузинская мечта", как сообщил анонимный чиновник ЕС изданию Politico. "Все возможности находятся на столе", если тенденция к авторитаризму сохранится, в том числе "временное приостановление либерализации виз". Недавно правящая партия приняла закон о "иностранных агентах", подобный российскому законодательству, используемому против критиков Кремля.

17:32 Украина осуждает предложение Польши по статусу КрымаМинистерство иностранных дел Украины осудило предложение Польши по статусу Крыма, заявив, что компромиссы исключены. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил референдум в качестве пути к переговорам с Россией. "Все внимание должно быть сосредоточено на возвращении полуострова, а не на уступках требованиям России в ущерб Украине и нарушении международного права".

15:52 фон дер Ляйен официально прибывает в Киев - переговоры с ЗеленскимСегодня в Киеве ожидается прибытие президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, чтобы обсудить зимние приготовления с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Конечно, вопрос энергии является приоритетным", - сказал Зеленский. Кроме энергии, будут рассмотрены вопросы военной деятельности, поставок вооружений, совместных проектов в области обороны и членства Украины в ЕС, а также дополнительная финансовая помощь стране, находящейся в конфликте с Россией.

14:12 Украина впервые участвует в учениях НАТО по борьбе с дронамиВо время своего участия в учениях НАТО под руководством Нидерландов Украина впервые тестирует системы противодействия дронам. НАТО сообщило, что в этих учениях используется более 60 антидронных технологий, в том числе датчики, дрон-в-дрон-системы, помехи и киберловушки. Участие Украины соответствует плану действий НАТО-Украина по инновационному сотрудничеству, согласованному на саммите в июле.

12:30 Активистку убили в Грузии после принятия анти-ЛГБТQ законаТрансгендерную активистку Кесарию Абрамидзе жестоко убили в ее грузинской квартире множественными ножевыми ранениями. Ее бойфренд является основным подозреваемым в убийстве с "особой жестокостью и из-за пола". Ее смерть произошла на день после принятия закона "о ценностях семьи", критикуемого ЕС и правозащитниками, который ограничивает права ЛГБТQ, включая запрет на процедуры изменения пола и копирующий российское законодательство.

10:48 Lufthansa рассматривает отмену ежедневного рейса Франкфурт-ПекинLufthansa в настоящее время рассматривает возможность отмены ежедневного рейса Франкфурт-Пекин, решение будет принято в октябре. Представитель заявил об "несправедливом и неравномерном поле игры" для европейских авиакомпаний по сравнению с китайскими и ближневосточными, которые страдают от низких операционных затрат, низких стандартов труда и значительных государственных инвестиций в авиацию. Кроме того, эти авиакомпании все еще могут воспользоваться российским воздушным пространством, которое было закрыто для европейских и американских авиакомпаний из-за конфликта России и Украины.

09:05 Российские силы бомбят центр для пожилых людей и энергетическую инфраструктуру в СумахВ новой волне бомбардировок российские силы атаковали центр для пожилых людей и энергетическую инфраструктуру в украинском городе Сумы, что привело к гибели по крайней мере одного гражданского. ООН заявило, что атаки на энергетическую сеть могут нарушать международное гуманитарное право, в то время как Международное энергетическое агентство прогнозирует дефицит электроэнергии до одной трети пикового спроса в течение суровой украинской зимы.

01:25 В Германии более 1,18 миллиона украинцевЧисло беженцев в Германии достигло нового рекорда, с около 3,48 миллиона человек, зарегистрированных к середине 2024 года, что на 60 000 больше, чем в конце 2023 года. Это самый высокий показатель со времен 1950-х годов, согласно данным правительства Германии, полученным в ответ на парламентский запрос от партии "Левых". Из этих 3,48 миллиона беженцев около 1,18 миллиона приехали из Украины. Это число увеличилось примерно на 45 000 по сравнению с концом 2023 года. В этом числе учтены все лица, независимо от их статуса проживания, от заявителей на убежище до признанных беженцев и терпимых лиц.

00:22 Линдер: помощь Украине не оправдывает приостановку правил долга(No translation needed as it's a proper name and a quote)

19:23 Политики, связанные со СДПГ и Зелеными, часто ссылаются на внутреннее соглашение в рамках коалиции «сигнал» о временном приостановлении правила долга для широкой помощи Украине в рамках бюджетного спора. Однако лидер FDP и министр финансов Кристиан Линднер отвергает такие предложения: «Я не знаю об каком-либо таком соглашении. Я бы не поддержал такое решение». Конфликт на Украине, безусловно, трагичен, но не является национальным кризисом по Конституции Германии. «Для Украины мы активно работаем над программой помощи в $50 миллиардов от стран G7, помимо нашей двусторонней помощи», - добавляет Линднер.

23:23 Болгария предлагает запретить экспорт украинских яиц в ЕС

Болгария будет выступать за запрет импорта яиц из Украины на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, запланированном на 23 сентября в Брюсселе. Об этом объявил министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Тахтов. Это предложение является отражением продолжающихся разногласий между Украиной и восточными членами ЕС по вопросам сельскохозяйственной торговли, которые ранее привели к пограничным проверкам на украинско-польской границе, запрету импорта украинской кукурузы и пшеницы и протестам farmers в Польше и Болгарии.**

22:13 Мерц считает, что «нет пути к процессу мира» с Россией

Лидер ХДС Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ситуацией на Украине и заявил: «Я не вижу реального пути к началу процесса мира в настоящее время». Россия прекратит свои действия только тогда, когда военное вмешательство покажется бессмысленным или падет Киев. В долгосрочной перспективе Германия должна продолжать поддерживать Украину militarily. «Я считаю, что мы должны защищать свободу и мир против России в долгосрочной перспективе, а не с Россией», - заключает Мерц, признавая горькую реальность. «На данный момент нет другого выбора, по крайней мере, пока Путин и его режим остаются у власти».**

здесь.В связи с украинским конфликтом прозвучал призыв к большей экономической cooperation между Венгрией и Россией в секторах, не затронутых санкциями ЕС.

После удара беспилотником по российскому складу боеприпасов в Твери colonel Ants Kiviselg заявил, что удар уничтожил примерно 30 000 тонн боеприпасов, effectively истощив запасы боеприпасов России на два-три месяца.

