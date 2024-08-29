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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Бэрбок открывает двери для новых санкций Израиля

Официальные лица Израиля вызвали международный позор своими замечаниями, направленными против палестинцев. Высокопоставленный дипломат ЕС выступает за то, чтобы ЕС издал формальный ответ.

 and  Wendy Allen
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В Брюсселе министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock выступает за рассмотрение новых...
В Брюсселе министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock выступает за рассмотрение новых санкций в отношении израильских лиц.

- Бэрбок открывает двери для новых санкций Израиля

Глава МИД Германии Аннелена Баerbock не исключает возможность поддержать санкции ЕС против двух крайне правых членов израильского кабинета министров. Во время встречи ЕС она заявила, что решение должно основываться только на законных обвинений в отношении этих лиц. Она подчеркнула необходимость рассматривать каждую ситуацию отдельно, чтобы определить, оправдывают ли эти факторы введение санкций.

Ранее главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем было предложено странам-членам ЕС включить израильского министра финансов Авигдора Ариэля Смотрича и министра общественной безопасности Итамара Бен-Гвира в санкционный список за разжигание ненависти и нарушение прав человека. Это могло бы запретить им въезд в ЕС и заморозить их активы в ЕС.

Смотрич и Бен-Гвир недавно вызвали скандал своими заявлениями против палестинцев и являются правыми союзниками израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, оба выступают за спорную политику израильских поселений на оккупированной Западном берегу, которую Международный суд считает незаконной.

Недавно Бен-Гвир предложил прекратить поставки помощи в сектор Газа, чтобы оказать давление на правящую палестинскую экстремистскую группу ХАМАС, чтобы она сдалась. Смотрич высказался в том же духе, оправдывая прекращение поставок гуманитарной помощи до освобождения всех израильских заключенных, удерживаемых ХАМАС, несмотря на риск голода для более чем двух миллионов палестинцев в секторе Газа. Он признал, однако, что международное право не позволило бы это сделать.

По данным Израиля, ХАМАС удерживает более 100 заложников. Тем не менее, считается, что около трети из них умерли. 7 октября прошлого года палестинские террористы похитили более 250 человек из Израиля и увезли их в сектор Газа. В результате теракта погибли около 1200 человек. Израильская армия ответила интенсивными атаками на Газу, в результате чего, по данным палестинцев, погибли более 40 000 человек.

Глава МИД Германии Аннелена Баerbock выразила свою позицию по вопросу о санкциях ЕС против израильских министров во время встречи ЕС, заявив, что решение должно основываться только на законных обвинениях. Ранее главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем было предложено включить израильского министра финансов Авигдора Ариэля Смотрича и министра общественной безопасности Итамара Бен-Гвира в санкционный список из-за их разжигания ненависти и нарушения прав человека.

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