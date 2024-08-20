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Баварское предприятие по производству электроавиации Lilium рассматривает возможность перехода из Германии

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Баварская электрическая авиационная компания Лилиум взвешивает возможность переезда из Германии
Баварская электрическая авиационная компания Лилиум взвешивает возможность переезда из Германии

Баварское предприятие по производству электроавиации Lilium рассматривает возможность перехода из Германии

Компания Lilium, базирующаяся в Баварии и разрабатывающая электрические самолеты, рассматривает возможность переезда из Германии. Как сообщает Handelsblatt, руководство ведет переговоры с французским правительством о субсидиях и гарантиях кредитов для возможного переезда во Францию.

Том Эндерс, председатель наблюдательного совета Lilium и бывший CEO Airbus, посетил Китай и США в сентябре в поисках инвесторов. Представитель компании отказался комментировать это.

Инновационная компания, расположенная в южной части Мюнхена, давно добивалась займа в размере 100 миллионов евро от федерального и государственного правительств. Lilium гордится своей командой из примерно 500 инженеров-aviaспециалистов. К сожалению, первый полет их полностью электрического вертикально взлетающего такси откладывается до начала 2025 года, а первые поставки клиентам запланированы на 2026 год. Для этого потребуются значительные средства; только в первом полугодии 2024 года было потрачено около 200 миллионов евро. На данный момент стартап, котирующийся на фондовой бирже NASDAQ, получил финансирование от примерно 70 инвесторов.

По словам экспертов отрасли, разработчики электрических самолетов в США и Китае получают значительную государственную поддержку. После отказа в финансовой помощи от Баден-Вюртемберга и Баварии Дирк Хоке, CEO компании Volocopter, базирующейся в Бадене, раскритиковал отсутствие политической поддержки. Том Эндерс сказал Handelsblatt: "Успех Airbus никогда не happened бы без немецких и французских субсидий".

Несмотря на усилия Lilium по получению займа в размере 100 миллионов евро от немецких властей, отсутствие существенной финансовой поддержки по сравнению с конкурентами в других странах, таких как США и Китай, заставляет компанию задуматься о возможном переезде во Францию. Инновационная немецкая компания, известная своей командой из более чем 500 инженеров-aviaспециалистов, активно ведет переговоры с французским правительством о субсидиях и гарантиях кредитов.

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