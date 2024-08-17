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Bavarian Nordic намерена увеличить производство вакцины Mpox.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Вакцины от оспыمارлекса существуют, но их доступность ограничена во многих странах.
Вакцины от оспыمارлекса существуют, но их доступность ограничена во многих странах.

Bavarian Nordic намерена увеличить производство вакцины Mpox.

Датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic планирует нарастить производство вакцины от оспы обезьян. К концу 2025 года они намерены выпустить десять миллионов доз, как было объявлено недавно. Уже в этом году они планируют поставить два миллиона доз. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний был проинформирован об этом. Bavarian Nordic стремится сотрудничать с CDC и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины во всем мире. ВОЗ официально классифицировала заболевание, вызванное вирусом оспы обезьян, как глобальную проблему здравоохранения.

Вспышка заболевания, вызванного вирусом оспы обезьян, начавшаяся в Демократической Республике Конго в январе 2023 года, привела к примерно 27 000 известных случаев и более 1100 смертей, в основном среди детей. Шведские власти здравоохранения подтвердили первый случай нового варианта оспы обезьян за пределами Африки в прошлую четверг.

Совместная работа Bavarian Nordic с CDC и ВОЗ по производству вакцины от оспы обезьян направлена на обеспечение справедливого распределения вакцины во всем мире. Это сотрудничество может существенно помочь в контроле над текущей вспышкой вируса оспы обезьян, учитывая высокие показатели заболеваемости и смертности.

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