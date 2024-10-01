Барьер, защищающий Кикль, служит входом для FPÖ (парафразирован)

В Австрии барьер против правого крыла фокусируется главным образом на одном человеке: Герберте Кикле. Несмотря на победу его партии ФПО на выборах в Национальный совет, вторая партия ОВП отказывается сотрудничать с ним в коалиции. Без Кикля у власти консерваторы могут рассмотреть возможность альянса с ультраправой силой. Две партии разделяют схожие взгляды во многих сферах политики, за исключением внешней политики.

Так как канцлер Карл Нехаммер не заинтересован в продвижении Кикля к власти, его единственный реальный вариант - сотрудничать со СПО, с которым у него мало общего. Кроме того, для обеспечения комфортного большинства требуется трехпартийная коалиция.

Большая коалиция сократит оппозицию до небольшой части. При трехпартийном альянсе у власти оппозиция в Австрии будет состоять всего из одной партии, помимо ФПО: либо либералов НЕОС, либо Зеленых. Партия, которая присоединится к ОВП и СПО для переговоров о коалиции, определит это. Тем не менее, правые радикалы останутся самой значительной оппозиционной силой в Национальном совете, учитывая их представительство.

Кикль стремится получить титул "Канцлера народа"

Кикль имеет прочную основу для разжигания эмоций по всей стране; против тех, кто против него, против ЕС и против всего иностранного. Таким образом, он может эффективно подготовиться к предстоящим выборам на национальном и федеральном уровнях. Несколько федеральных земель уже имеют черно-синюю коалицию, и ОВП и ФПО уже совместно управляли страной несколько раз. Однако их последнее сотрудничество внезапно прекратилось в мае 2019 года после скандала с Изборой, в котором был замешан тогдашний вице-канцлер ФПО Хайнц-Кристиан Strait.

Влияние ФПО на политический центр и платформа ОВП привели к парадоксальной ситуации: консерваторы и правые радикалы стали бы противниками и в правительстве, и в оппозиции, хотя сейчас они разделяют схожие политические цели. Как Кикль отличит себя от консерваторов, если он только усилит радикальные лозунги? И что консерваторы смогут противопоставить, кроме предупреждений о связях ФПО с Россией?

Кикль может создать хаос в ближайшие дни; с его рекордным результатом на выборах ФПО будет претендовать на исключительное право на канцлерство. "Я хочу быть 'Канцлером народа'", - заявил Кикль, сознательно используя языковые обороты НС. Однако окончательное решение остается за федеральным президентом Александром ван дер Белленом, который дал понять, что не будет присягать Кикля канцлером. Эта позиция еще больше укрепила нарратив Кикля как жертвы алчных власть имущих, заговорщиков против него.

Между тем ФПО остается непреклонной. Их долгосрочные цели были ясно обозначены на выходных: ничего меньше, чем "переворот системы". В результате у ОВП есть все основания полностью исключить ФПО. Сотрудничество с ФПО зависит от предотвращения вступления Кикля в правительство. В свою очередь, шаг консерваторов служит открытой дверью для ультраправых. Барьер против Кикля становится воротами для ФПО. В течение следующих пяти лет они могут использовать Кикля как провокатора до следующих выборов в Национальный совет, когда будет выдвинут другой кандидат в канцлеры, против которого они построят новую стену. Единственный способ для ОВП закрыть дверь - полностью порвать с ФПО в будущем.

В настоящий момент Комиссия, состоящая из лидеров ОВП и СПО, ведет переговоры о формировании коалиции, стремясь предотвратить получение Киклем значительной власти. Это сотрудничество вызвано амбициозным желанием Кикля стать "Канцлером народа", что канцлер Карл Нехаммер и федеральный президент Александр ван дер Беллен уже дали понять, что не поддержат.

Противодействуя амбициям Кикля, Комиссия стремится сохранить барьер против ультраправых идей, поддерживая политический центр Австрии и демократические ценности.

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