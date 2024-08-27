Баербок выступает за теоретически осуществимую высылку преступников в Афганистан или Сирию.

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock считает, что теоретически возможно депортировать преступников и террористов в страны вроде Афганистана или Сирии. Однако она признала, что "это возможно в некоторых сценариях, но это определенно не просто". Так она ответила на вопрос на радиостанции rbb, имея в виду радикальное исламское правление талибов в Афганистане и диктатуру Асада в Сирии.

Баerbock также объяснила, что согласно действующему законодательству, лица с криминальным прошлым и представляющие угрозу не имеют права на или теряют дополнительную защиту, если занимаются преступной деятельностью. Таким образом, она заявила, что "здесь нет места убийцам и террористам". Это также относится к тем, кто "пропагандирует исламизм, бросает вызов нашей Конституции, нашей свободе, нашему образу жизни".

Однако Баerbock призвала к осторожности. В случае подозреваемого из Солінгена речь не шла о его депортации в страну происхождения, Сирию, а в члена ЕС, Болгарию. "Почему это не сработало, нужно расследовать сейчас", - настояла Баerbock.

Ее партия поддерживает продолжающуюся дискуссию о депортации преступников, но ее главная забота - чтобы те, кто совершил наиболее тяжкие преступления в Германии, были осуждены и заключены в тюрьму.

Она также подчеркнула необходимость того, чтобы политика занималась возвращением лиц, потерявших статус защиты и отсидевших срок в таких странах, как Афганистан и Сирия. В то же время она предостерегла от поспешных обобщений, особенно в отношении защиты беженцев, "как для детей, посещающих школы здесь", как она отвергла идею массовых депортаций.

Комиссия предложила обновления европейской политики убежища, чтобы решить вопрос возвращения лиц, больше не имеющих статус защиты и отсидевших срок в странах вроде Афганистана и Сирии. После неудачной депортации подозреваемого из Солінгена в Болгарию Баerbock призвала к расследованию причин неудачи.

Читайте также: