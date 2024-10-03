Байден выражает несогласие с тем, что Израиль наносит удары по ядерным объектам Ирана, но признает, что Израиль имеет право на ответные меры после нападения.

Американские власти не тайно побуждают Израиль сдерживаться в реакции на Иран, как сообщают два высокопоставленных чиновника администрации CNN. Это отличается от апреля, когда Байден посоветовал Израилю "взять победу" после успешного перехвата барража иранских дронов и ракет.

Теперь Байден надеется, что Израиль примет осторожный подход, который защищает его право на ответ, но избегает действий, которые могли бы спровоцировать дальнейшую эскалацию и потенциально привести к полномасштабной войне.

Один высокопоставленный чиновник заявил: "Никто не говорит им не отвечать. Никто не говорит 'Возьмите победу'".

Реакция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на это сообщение остается неопределенной, особенно учитывая его укрепившееся политическое положение после успешных попыток ослабить "Хезболлу" в Ливане.

На заседании кабинета безопасности Нетаньяху заявил: "Иран совершил большую ошибку, и он за это заплатит".

Попытки Байдена повлиять на своего израильского коллегу за последний год в основном оказались безуспешными, и лидеры не разговаривали с августа. Однако Байден объявил, что планирует поговорить с Нетаньяху "в относительно близком будущем", но никакого запланированного разговора не было упомянуто.

Помощник госсекретаря Курт Кэмпбелл подтвердил продолжающиеся обсуждения с Израилем и подчеркнул серьезность ситуации.

"Регион балансирует на лезвии ножа, и есть настоящие опасения по поводу более широкой эскалации, которая могла бы угрожать не только Израилю, но и нашим стратегическим интересам", - сказал Кэмпбелл.

Возросшие tensions в регионе повышают ставки. Попытки заключить перемирие в Газе и на границе с Израилем оказались в основном безрезультатными. Нарастающее американское президентское выборы повышают значимость управления кризисом.

Масштаб нападения во вторник превзошел объем боеприпасов, которые Иран запустил в апреле против Израиля. Израиль и США вновь успешно перехватили ракеты благодаря нескольким месяцам координированной работы. Однако масштаб нападения, которое Байден назвал "наглым", после его совершения, заслуживало ответа от Израиля, по словам американских чиновников.

"Израиль имеет право ответить. Ответ должен быть пропорциональным", - сказал Байден после виртуальной встречи с лидерами стран "Большой семерки". Он заявил, что лидеры согласились с этим и готовятся ввести новые санкции против Ирана.

Это отличается от позиции, занятой в середине апреля, когда американские чины поощряли Израиль признать минимальный ущерб, причиненный Ираном, и побуждали его двигаться дальше. Израиль ответил, но ограниченно, ударив по системе ПВО в Исфахане.

Теперь ожидается более значительная израильская контрзадача, которая может затронуть широкий спектр целей. По текущей оценке, маловероятно, что Израиль будет целенаправленно атаковать иранские ядерные объекты, хотя один высокопоставленный чиновник отметил, что Израиль еще не принял решение о том, куда он может ударить.

"Они делают умное дело и берут перерыв, чтобы подумать об этом", - сказал чиновник.

Байден заявил, что не поддерживает израильскую атаку на иранские ядерные объекты. "Ответ - нет", - сказал он в ответ на вопрос о возможности того, что Израиль запустит ответный удар по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.

Такая акция Израиля почти наверняка приведет к неконтролируемому конфликту, которого Байден пытался предотвратить в течение года после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Для Нетаньяху и некоторых из его самых ястребиных советников это могло бы навсегда устранить то, что воспринимается как existential угроза Израилю.

После этой недельной атаки США внимательно следят за всеми действиями вокруг иранской ядерной программы, но не наблюдали никаких недавних изменений, по словам двух американских чиновников.

Основная американская озабоченность связана с возможностью того, что Иран укрепит свою ядерную программу после успешного ослабления своих прокси в Ливане и Газе и предотвращения своей баллистической ракетной атаки.

Хотя сейчас нет признаков того, что Иран делает это, американские чиновники все еще бдительны в отношении такой возможности.

За последний год не было серьезных изменений в ядерной позиции Ирана, но Иран продолжил обогащать ядерный материал для своей ядерной программы. В начале 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "срок развертывания" Ирана "сейчас, вероятно, составляет одну или две недели".

Во время иранской атаки во вторник не было ни жертв, ни погибших среди израильтян, что, по-видимому, было направлено против военных и разведывательных объектов. Один палестинский мужчина был убит в Западном берегу от обломков перехватчика, запущенного Израилем, по данным больницы, где он лечился.

С началом еврейского нового года, Рош Хашана, в среду есть мнение, что израильская ответная мера может быть отложена на несколько дней.

"У них есть праздник, который дает некоторое время и пространство", - сказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Однако продление ожидания ответа также нагнетает напряжение в уже напряженном регионе, особенно поскольку продолжается израильская операция против "Хезболлы". CNN сообщила в среду, что американские чиновники и Израиль считают, что около 50% арсенала иранской прокси-группы были уничтожены.

Во вторник днем Харис выступила с расчетливым заявлением по поводу иранских атак в Израиле.

"У меня широко открыты глаза", - заявила она, придерживаясь своего заранее написанного текста. "Иран представляет собой дестабилизирующую и угрожающую силу в Среднем Востоке, и недавняя атака на Израиль - это еще одно доказательство этой реальности".

Несмотря на призыв Байдена к осторожности, давление на Израиль к ответу на иранские атаки растет, учитывая масштаб последней атаки и воспринимаемую угрозу его безопасности. Политика вокруг этой ситуации сложна, поскольку Байден выразил неприятие израильской атаки на иранские ядерные объекты, но Нетаньяху и его советники могут видеть в такой акции потенциальное решение existential угрозы.

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