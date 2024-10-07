Байден выражает несогласие с крупномасштабным военным конфликтом.

США и Израиль размышляют о своих следующих шагах после ракетной атаки Ирана. В мире есть серьезные опасения по поводу эскалации tensions. Неожиданно, президент США Джо Байден недавно кажется успокаивающим, но еще многое предстоит сделать.

По словам президента США Джо Байдена, полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать. "Я не думаю, что будет полномасштабная война. Я считаю, что мы можем этого избежать", - сказал он в ответ на вопросы прессы. "Но впереди еще много работы".

Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают реакцию на ракетные запуски Ирана, в том числе возможные удары по нефтяным объектам Тегерана. Есть также разговоры об атаках на ядерные объекты Ирана.

Когда его спросили, поддержит ли он такой шаг Израиля, Байден ответил вчера: "Ответ - нет. Мы поговорим с израильтянами о том, что они планируют сделать". Все страны G7 согласны с тем, что Израиль имеет право ответить на Иран. "Но ответ должен быть пропорциональным", - сказал Байден.

В мире растет тревога по поводу крупного регионального конфликта на Ближнем Востоке. В течение нескольких дней Израиль проводил масштабные воздушные удары против ливанской шиитской организации "Хезболла", поддерживаемой Ираном. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о более чем 1000 погибших и сотнях тысяч перемещенных лиц в результате.

"Хезболла" открыла второй фронт против Израиля ракетными атаками из Ливана вскоре после радикальной исламской группировки ХАМАС' атаки на Израиль 7 октября прошлого года. В последнее время ракетный огонь "Хезболлы" усилился, особенно после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. В ночь на вторник Израиль также провел "ограниченную" наземную операцию в южном Ливане. Во вторник вечером Иран атаковал Израиль примерно 200 ракетами - во второй раз после атаки с сотнями дронов и ракет в апреле.

Международное сообщество внимательно следит за ситуацией, и опасения растут в связи с возможным более широким конфликтом. Глава секретариата ООН Антониу Гутерриш "призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать эскалации". Кроме того, Европейская комиссия призвала Израиль и Иран снизить tensions и прибегнуть к диалогу.

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