Байден успешно предотвращает увеличение премий по медицинскому страхованию.

Ожидаемые тарифы планов Part D будут объявлены в этом месяце. Чтобы предотвратить существенное увеличение тарифов непосредственно перед предстоящими выборами, администрация Байдена предоставляет страховым компаниям существенные новые субсидии, которые могут составить около $5 миллиардов в год. Эта мера, принятая без одобрения Конгресса, вызвала недовольство у нескольких республиканских законодателей.

Пользователи Medicare смогут выбрать планы в середине октября во время ежегодного периода подписки. Примерно 13,3 миллиона человек подписаны на планы Part D, платя в среднем $43 в месяц за покрытие в 2024 году, согласно данным KFF.

Повышение тарифов не было сюрпризом. Оно происходит из-за изменений в льготе Medicare на лекарства, предусмотренных в законе о борьбе с инфляцией демократов 2022 года. Помимо лимита в $2000, закон требует, чтобы страховые компании взяли на себя больше расходов при достижении фазы покрытия в случае превышения лимита.

Начиная с января, страховые компании будут покрывать 60% стоимости лекарств, а Medicare и производители лекарств будут делить оставшиеся 40% для брендовых лекарств, а Medicare будет покрывать все 40% для génériques. Ранее планы несли ответственность только за 15% расходов, а пользователи платили 5%, а Medicare покрывало оставшиеся 80%.

«Из-за конструкции плана страховые компании несут гораздо больше ответственности и рисков», - сказала Анжела Ламари, аналитик в Вашингтоне, консультирующая инвесторов и корпорации по вопросам общественной политики. «В результате ставки в этом году гораздо выше, чем в любое другое время».

Программа субсидий, являющаяся частью пилотного проекта Medicare по тестированию инноваций в оплате или возмещении, предоставит участвующим страховым компаниям дополнительные $15 на члена в месяц. Страховые компании смогут ограничить ежемесячное увеличение тарифов до $35 по сравнению с предыдущим годом (Закон о борьбе с инфляцией уже ограничивал их способность повышать тарифы). Кроме того, Medicare минимизирует риски страховых компаний, связанные с пользователями с высокими расходами на лекарства.

«Если они окажутся с большим количеством высокорисковых пациентов, они получат дополнительные субсидии от правительства для связанных расходов», - сказал Джеймс Капретта, старший научный сотрудник консервативного Американского предприятия института, о страховых компаниях.

Эти меры сочетаются с существенным увеличением средней прямой субсидии Medicare планам Part D до примерно $143 в 2025 году по сравнению с менее чем $28 в этом году. Это означает переход к тому, что Medicare оплачивает страховым компаниям заранее за предоставление основных льгот на лекарства, а не компенсирует им высокозатратных пользователей в фазе покрытия.

Пилотный проект, который продлится до трех лет, не повлияет на покрытие лекарств в планах Medicare Advantage, которые предлагают более широкий спектр медицинских услуг и могут более эффективно управлять увеличением тарифов за счет изменения других льгот или использования других государственных фондов, считают эксперты.

Центры Medicare и Medicaid Services заявили в пресс-релизе, что Закон о борьбе с инфляцией внес наиболее существенные изменения в программу лекарств с момента ее создания в 2006 году. Обеспечение стабильности тарифов может повысить предсказуемость предложений планов для пользователей и «улучшить эффективность перехода» tanto для пользователей, как и для страховых компаний, добавило агентство, упомянув, что проводило подобные пилотные проекты в прошлом, в том числе после запуска программы Part D в 2006 году.

«Пилотный проект стабилизации тарифов Part D направлен на то, чтобы люди с Medicare продолжали экономить на расходах на лекарства, имея стабильные и доступные варианты планов по рецептам», - заявило агентство в заявлении. «Он также совпадает с другими пилотными проектами, которые CMS проводило в прошлом для решения переходных проблем, связанных с внедрением крупных изменений в программе Medicare».

Недовольство республиканцев

Республиканские законодатели ссылаются на шаг администрации Байдена как на еще один пример провала Закона о борьбе с инфляцией, который многие республиканцы хотят отменить. Они утверждают, что закон может сделать лекарства менее доступными и более дорогими для пожилых людей, а также обойтись в миллиарды долларов для исправления недостатков IRA.

«Одно из главных достижений внутренней политики @POTUS - существенное увеличение тарифов Medicare для миллионов американцев непосредственно перед выборами в ноябре», - написал в прошлом месяце в социальных сетях республиканский сенатор Билл Кассиди из Луизианы, о Байдене. «Теперь его администрация готовится распределить миллиарды долларов страховым компаниям...»

Другие законодатели запросили Конгрессальный бюджетный офис оценить стоимость программы субсидий и Бюро правительственного учета проверить, не нарушает ли программа Конституцию недопустимым образом.

«Мы обеспокоены тем, что новая спешно внедряемая пилотная программа приведет к неконтролируемому финансированию налогоплательщиками, чтобы замаскировать недостатки Закона о борьбе с инфляцией», - написали ведущие республиканские законодатели в пяти комитетах Палаты представителей и Сената в прошлом месяце.

Еще одной возможной причиной того, why администрация Байдена пытается предотвратить резкий рост тарифов планов Part D, является желание предотвратить переключение пожилых людей на планы Medicare Advantage, которые в настоящее время охватывают около половины пользователей Medicare и обычно предлагают покрытие лекарств по более низким или нулевым тарифам. Администрация пытается сдержать растущие расходы, связанные с Medicare Advantage.

Продолжающиеся политические дебаты вокруг программы субсидий администрации Байдена для страховых компаний вызывают споры. Многие республиканские законодатели критикуют этот шаг как неконтролируемое финансирование и попытку сохранить лицо перед предстоящими выборами, считая, что он может сделать тарифы Medicare более дорогими и трудными для пожилых людей.

Рост тарифов планов Part D, вызванный изменениями в Законе о борьбе с инфляцией демократов 2022 года, вызвал политическую дискуссию о доступности и доступности лекарств для пожилых людей.

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