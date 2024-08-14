Обзор ситуации - Байден: Соглашение с Газой может сдерживать Иран от нападения

Иран теоретически может воздержаться от угрожаемой ему ответной реакции против Израиля, если будут достигнуты прорывы в переговорах о прекращении огня в конфликте в Газе, считает президент США Джо Байден. На вопрос журналистов Байден ответил: "Это моя ожидаемая реакция, но посмотрим". В четверг под давлением США, Катара и Египта запланирован важный раунд переговоров о прекращении огня и обмене пленными, скорее всего, в столице Катара, Дохе. В отличие от Израиля, исламское движение ХАМАС пока отказывается участвовать, заявляя, что "не будет вести переговоры под огнем", как сообщают источники в кругах ХАМАС.

Переговоры продолжатся и в том случае, если ХАМАС не примет участия, цитирует арабских посредников "Уолл-стрит джорнал". В таком случае они проинформируют исламскую организацию о условиях, обсуждаемых для прекращения огня. В сообщении из Газы к арабским посредникам лидер ХАМАС Йихия аль-Синвар заявил, что если Израиль серьезно настроен на переговоры и включение ХАМАС, он должен сначала прекратить военные операции в секторе Газа, сообщает газета. Аль-Синвар, как считается, прячется в обширной сети туннелей ХАМАС под запечатанным прибрежным полосом.

Байден: Я не сдамся

"Мы хотим, чтобы все пришли, закатают рукава и приступили к работе в четверг", - сказал Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, в Вашингтоне. "И в то же время мы очень внимательно следим за тем, что Иран и его посредники могут сделать на этой неделе". Белый дом, как сообщается, обеспокоен тем, что атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль может сорвать переговоры о прекращении огня и подорвать потенциальное соглашение. "Будет сложно", - сказал Байден. "Мы посмотрим, что сделает Иран, и посмотрим, что произойдет, если будет атака. Но я не сдамся".

Неясно, когда и произойдет ли Иран и "Хезболла" угрожаемые им ответные удары после гибели военного командира "Хезболлы" в Ливане и главы ХАМАС за рубежом в столице Ирана, Тегеране. "Иран и "Хезболла" не знают, что делать. Есть много планов, но пока нет решений", - сказал чиновник США порталу новостей "Аксіос". США, главный союзник Израиля, направили дополнительные военные силы в регион для сдерживания и защиты Израиля и своих собственных войск, опасаясь, что ответная атака на Израиль может привести к более широкой войне в Среднем Востоке.

Между тем правительство США одобрило новые крупномасштабные поставки оружия Израилю. Конгресс был проинформирован о предстоящей сделке на сумму более 20 миллиардов долларов (около 18 миллиардов евро), в которую входят более 50 истребителей F-15, боеприпасы для танков и тактические военные vehicles, объявило Министерство иностранных дел США. Реализация таких контрактов - длительный процесс. Доставка боеприпасов для танков начнется только в 2027 году, а истребители - в 2029 году. Это для долгосрочного оснащения израильской армии, а не для текущей войны с ХАМАС в Газе.

США, Катар и Египет недавно призывали Израиль и ХАМАС достичь соглашения с помощью сильных слов. Обе стороны были призывали возобновить переговоры в четверг, чтобы закрыть все оставшиеся пробелы и начать реализацию соглашения без дальнейших задержек. Они заявили, что готовы предложить окончательное решение, которое решит оставшиеся проблемы реализации таким образом, который отвечает ожиданиям всех сторон. Они также выразили намерение быть "творческими и настойчивыми", чтобы положить конец этому вопросу.

Байден представил проект соглашения в конце мая, которое изначально предусматривает полное и неограниченное прекращение огня на шесть недель. В течение этого периода будет освобождена конкретная группа заложников. В обмен палестинские заключенные, содержащиеся в Израиле, будут освобождены. После этого боевые действия будут прекращены навсегда, и оставшиеся заложники будут освобождены. В заключительной фазе начнется восстановление сектора Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг утверждения о новых условиях.

Госдепартамент США: Посещение Бен-Гвиром Храмовой горы "неприемлемо"

Правая коалиция Нетаньяху, министр финансов Биньямин Смолрих и министр полиции Итамар Бен-Гвир недавно угрожали свергнуть правительство, если Нетаньяху согласится на перемирие на условиях, которые они отвергают. Бен-Гвир спровоцировал, посетив Храмовую гору, третий по святости сайт в исламе. США резко осудили этот поступок. "Давайте будем ясными и недвусмысленными, США твердо привержены поддержанию исторического статуса-кво в отношении святых мест в Иерусалиме", - сказал представитель Госдепартамента Ведант Пател.

"Любое одностороннее действие, угрожающее этому статусу-кво, неприемлемо", - сказал Пател. США внимательно следят за действиями, которые способствуют "большей неопределенности и нестабильности в регионе". Действия Бен-Гвира попадают в эту категорию и отвлекают от ведения переговоров о прекращении огня в конфликте в Газе и, в конечном итоге, двухгосударственном решении. "Мы знаем, насколько важно это святое место", - сказал Пател. "Поэтому мы призываем все стороны уважать статус-кво".

Бен-Гвир требовал разрешения на молитву евреев на Храмовой горе. Место также свято для евреев, так как на нем когда-то стояли два еврейских храма. Палестинцы боятся, что Израиль хочет расширить свой контроль над святым местом. После визита Бен-Гвира офис Нетаньяху заявил, что политика Израиля по этому вопросу не изменилась. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал это разъяснение и подчеркнул, что они ожидают, что израильское правительство предотвратит подобные инциденты в будущем.

Переговоры о прекращении огня, которые проходят под давлением США, Катара и Египта, могут включать Белый дом, так как президент Байден выразил обеспокоенность тем, что потенциальная ответная реакция Ирана или "Хезболлы" может сорвать соглашение о прекращении огня. Иран и его посредники, в том числе "Хезболла", якобы рассматривают свой ответ на недавние события, но пока нет принятых решений.

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