Байден: Соглашение с Газой может сдержать Иран от нападения на Израиль

После убийства главы внешней разведки ХАМАС в Иране Израиль готовится к возможному ответному удару. США надеются успокоить ситуацию прогрессом в перемирии в Газе, что потенциально может удержать Тегеран от атаки.

Президент США Джо Байден считает, что Иран может воздержаться от обещанной мести Израилю в случае прорыва в переговорах о перемирии в конфликте в Газе. На вопрос журналистов Байден ответил: "Такова моя надежда, но посмотрим".

В четверг под давлением США, Катара и Египта запланирован решающий раунд переговоров о перемирии и освобождении заложников, скорее всего, в столице Катара Дохе. В отличие от Израиля, террористическая организация ХАМАС пока отказывается участвовать, заявляя: "Мы не будем вести переговоры под огнем". Газета "Уолл-стрит джорнал" цитирует арабских посредников, утверждая, что переговоры продолжатся и без участия ХАМАС, информируя исламистскую организацию о условиях перемирия.

Ожидание возможного возмездия

В сообщении из Газы арабским посредникам лидер ХАМАС Яхья аль-Синвар заявил в понедельник вечером, что если Израиль серьезно настроен на переговоры и включение ХАМАС, он должен сначала прекратить военные операции в секторе Газа, как сообщает газета. Аль-Синвар, как считается, прячется в обширной сети туннелей ХАМАС под запечатанным прибрежным полосом.

"Мы хотим, чтобы все пришли в четверг, закатали рукава и приступили к работе", - сказал Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США в Вашингтоне. "И в то же время мы очень внимательно следим за тем, что делают Иран и его пособники на этой неделе". По сообщениям СМИ, Белый дом обеспокоен тем, что атака Ирана и Хезболлы на Израиль может сорвать переговоры о перемирии и испортить потенциальное соглашение. "Будет сложно", - сказал Байден. "Мы посмотрим, что сделает Иран, и посмотрим, что произойдет, если будет атака. Но я не сдаюсь".

Неясно, когда и произойдет ли Иран и Хезболла обещанные ответные удары после убийства военного командира Хезболлы в Ливане и главы внешней разведки ХАМАС в столице Ирана Тегеране. "Иран и Хезболла не знают, что делать. Есть много планов, но еще нет решений", - сказал американский чиновник новостному порталу "Аксиос". Как главный союзник Израиля США направили дополнительные военные силы в регион для сдерживания и защиты Израиля и своих собственных солдат. Есть опасения, что ответ на Израиль может привести к более широкой войне на Ближнем Востоке.

Следующие абзацы применимы в случае, если Иран и его пособники решат отомстить Израилю, так как США внимательно следят за ситуацией и выразили обеспокоенность возможными атаками, которые могут сорвать переговоры о перемирии. Кроме того, США готовы ответить, если это будет необходимо, направив дополнительные военные силы в регион для сдерживания и защиты.

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