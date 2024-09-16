Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

В решающем штате Пенсильвания, жизненно важном для Харриса, Байден выступил на встрече в Филадельфии, организованной лидерами исторически черных университетов. В четвертый раз за неделю Байден начал свою речь, признав Харрис, свою бывшую напарницу, которая теперь является главной звездой.

"Давайте будем честными", - обратился Байден к аудитории, которая одобрительно закричала. "У меня есть слабость к Камале!"

Между тем, Харрис общалась с важной демократической демографией за закрытыми дверями: профсоюзами. Вице-президент провела частную беседу с рядовыми членами престижного профсоюза Teamsters, которые еще не официально поддержали кандидата, ожидая более подробной информации о политике каждого кандидата в отношении организованного труда.

Тактическая стратегия, используемая Харрис и Байденом, согласно их помощникам, намеренная.

"Нам нужно играть и в оборону, и в нападение", - сказал помощник Харрис CNN.

Харрис пытается поддерживать хрупкое равновесие. Она хочет принять популярные политические решения от Байдена, но также подчеркнуть свою роль в принесении свежей лидерства на сцену, учитывая низкие рейтинги одобрения своего предшественника. На предвыборном пути и в дебатах она теперь подчеркивает свой отличный от текущей администрации политический курс.

С тех пор, как Харрис возглавила билет, Байден и Харрис официально делили платформу не менее четырех раз. Однако они вместе стояли на сцене кампании всего один раз, и это может стать редкостью в будущем. В День труда они появились вместе в зале профсоюзов в Питтсбурге на шумном митинге, посвященном рабочим вопросам.

Хотя оба получили аплодисменты, больше всего внимания получил Байден. Крики "Спасибо, Джо" звучали во время его выступления. Несмотря на равное время выступления, Байден говорил на 10 минут дольше. Кроме того, автомобиль и самолет Байдена уехали раньше, чем у Харрис, следуя обычному протоколу для президента.

Избегая таких неловких ситуаций, разделение ролей также имеет свои преимущества. Они могут охватить более широкую территорию и принять больше участников. Харрис может заполнить арены на 10 000 мест, в то время как события Байдена, как правило, меньшего размера. Например, в Питтсбурге, где они делили сцену, мероприятие достигло максимальной вместимости 600 человек.

Однако были моменты, когда разница между Байденом и Харрис стала очевидной. Одним из таких моментов был дебат, на котором Трамп атаковал Харрис, сказав: "Она пытается дистанцироваться от Байдена. 'Я не знаю этого парня', - говорит она. Она - Байден".

Харрис ответила таким образом, который имел значение не только для своего республиканского оппонента.

"Я не Джо Байден, и я не Дональд Трамп. То, что я предлагаю, - это новое поколение лидерства для нашей страны", - заявила она.

Байден не проявил никакого недовольства действиями Харрис, которые многие сочли серьезной ошибкой в его собственном споре с Трампом. Даже когда Харрис превзошла его выступление на дебатах, Байден выразил только гордость за ее выступление, назвав это еще одним достижением для него.

Передав демократический билет Харрис, Байден получил больше свободы в других аспектах своей жизни. Он смотрел дебаты из своего номера в отеле JW Marriott Essex House в Нью-Йорке, посещая день рождения своей внучки в итальянском ресторане на Верхнем Востоке - роскошь, которой он не мог бы насладиться, если бы все еще был номинирован.

На следующий день, отмечая 11 сентября в пожарной части в Пенсильвании, он шутливо надел шляпу "Трамп 2024", предложенную supporter бывшего президента. Эта ситуация имела другой эффект, чем если бы Трамп был его соперником снова.

На мероприятии в пожарной части supporter Трампа назвал Байдена "стариной", но момент теперь казался легкомысленным, учитывая, что возраст Байдена больше не является основной темой предвыборной кампании.

Многие политики прошлого использовали эту стратегию разделения на предвыборном пути. В 2000 году вице-президент Горе пытался дистанцироваться от скандального президента Клинтона, когда бежал против Джорджа В. Буша. А в 2020 году Байден и бывший президент Обама не появлялись вместе до последних недель гонки.

Помощники утверждают, что Байден все еще может существенно способствовать голосованию в Пенсильвании и обсуждает тур по штату с его губернатором.

В преддверии выборов Байден, скорее всего, станет одним из нескольких высокопрофильных представителей кампании Харрис. Особенно ожидается, что Обама и его жена Мишель, а также Билл и Хиллари Клинтон будут агитировать за Харрис до дня выборов.

Интегрирование Байдена с другими видными демократическими фигурами станет деликатной задачей, признает инсайдер, но кампания с энтузиазмом относится к этой идее.

И Байден остается преданным своим неосознанным продвижению.

Говоря на завтраке "Черное великолепие" в Белом доме в пятницу, Байден открыто выразил свой энтузиазм, упомянув возможность того, что Харрис станет первой черной женщиной-президентом.

"Кэмилы не смогли присутствовать сегодня, она в настоящее время в поездке", - сказал Байден собравшимся на лужайке Белого дома. "Она всегда с нами. Мы всегда будем на ее стороне".

В сфере избирательной стратегии помощник Байдена признал: "Нам нужно играть и в оборону, и в нападение". Это заявление подчеркивает важность политики в их подходе.

Кроме того, во время своих частных дискуссий с профсоюзами Харрис подчеркивала свою роль в продвижении политики, выгодной для организованного труда, демонстрируя свою приверженность продвижению определенных политических причин.

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