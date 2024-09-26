Байден, президент США, пообещал увеличить американскую помощь Украине.

Президент США Джо Байден пообещал эскалацию помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, в том числе около 7,9 миллиарда долларов (примерно 6,8 миллиарда евро) военной помощи и свежие боеприпасы для дальнобойного оружия.

В четверг Байден объявил, что США намерены предпринять "дальнейшие шаги" в оказании помощи Украине в ее текущем конфликте, который начался после вторжения России. Встреча между Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на вечер в Вашингтоне, округ Колумбия.

Поддержка США Украине, обещанная президентом Байденом, включает существенную военную помощь и свежие боеприпасы для дальнобойного оружия. Эта эскалация помощи является частью "дальнейших шагов", о которых упомянул Байден, чтобы помочь Украине в ее текущем конфликте.

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