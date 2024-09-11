Байден повышает оптимизм Киева по поводу потенциальных разрешений на оружие

Уже некоторое время Украина добивается разрешения ударить по российским военным объектам современным вооружением от Запада. Недавно появились намеки от президента США Джо Байдена и госсекретаря, что что-то может быть в работе на этом фронте. Кроме того, влиятельные республиканцы в Конгрессе выступают за это одобрение.

В ответ на вопрос журналиста Байден сказал, что они рассматривают такую возможность. Однако сроки неясны, так как США все еще оценивают некоторые технические аспекты перед поставкой.

Тем временем Блинкен в интервью Sky News не исключил полностью эту идею. Он намекнул, что Байден мог бы разрешить Украине наносить удары глубоко в российскую территорию, учитывая, что Блинкен собирается посетить Киев в среду. Заявления Блинкена последовали после пресс-конференции в Лондоне, где он упомянул, что Иран поставил России короткоранговые ракеты, которые Москва может использовать против Украины в ближайшее время.

Между тем влиятельные республиканцы в Конгрессе США призывают Байдена принять решение о разрешении на оружие. Они утверждают, что уже давно пора правительству снять ограничения на использование поставляемого США оружия против законных военных целей в России, как было предложено в письме к президенту США. Письмо подписано известными фигурами, такими как Майкл Маккол, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Продолжающиеся атаки на инфраструктуру Украины

До сих пор США в основном использовали свое вооружение для защиты от российской атаки на восточный украинский город Харьков. Украина уже несколько месяцев добивается разрешения ударить по целям за пределами российской границы с помощью дальнобойного оружия американского производства. Это позволило бы им целенаправленно атаковать российские военные аэродромы, с которых самолеты запускают управляемые бомбы или стреляют ракетами, достигающими таких городов, как Харьков, и траншей на линии фронта.

ATACMS-ракеты, которые в настоящее время поставляет Вашингтон, имеют дальность около 300 километров. Однако недавно министр обороны Ллойд Остин признал в Рамштайне, что российская военная авиация переместила свои боевые самолеты на другие, более отдаленные аэродромы. До сих пор канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, которые имеют дальность 500 километров и теоретически могут достичь Москвы.

Президент Владимир Зеленский снова запросил разрешение использовать западное дальнобойное оружие против российской территории на прошлой неделе на встрече группы контактов Украины в Рамштайне. Остин выразил сомнения в ответ.

Если США одобрят запрос Украины, это потенциально может привести к обвинениям в военных преступлениях, так как удары по российской территории нарушают международное право. Кроме того, использование современного вооружения может еще больше эскалатировать конфликт, что может привести к непредвиденным последствиям.

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